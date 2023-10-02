"Пташка" відповіла хейтерам: "Пишуть, що я товста, а ніхто не знає, як я не могла встати у карцері"

Медикиня каже, що в реальному житті її ніхто не критикує.

Українська доброволиця-медикиня Катерина Поліщук "Пташка" відповіла хейтерам, які її критикують через зовнішність чи "не таку поведінку в полоні чи після полону". Вона наголосила, що ці "критики" нічого не знають про те, що вона пережила і в реальному житті бояться їй сказати це у вічі.

Про це вона сказала в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Пташка" зізналась, що у соціальних мережах її критикують за все - починаючи від зовнішності і закінчуючи "не такою поведінкою".

"Я всім не така, у мене все не так. Найгірша захисниця "Азовсталі" та військовополонена. Мене там взагалі не було. І взагалі - я проєкт Зеленського, мені здається, що він навіть моїй мамі подзвонив, щоб мене зачали. Коч**о, коли люди "топлять" за Порошенка чи Зеленського, "топіть" за Україну", - каже "Пташка".

Звільнена з полону дівчина каже, що їй таке прикро читати. Хоча вона розуміє, що це лише чиїсь особисті претензії.

"У мені все не так - я товста, у мене не такий колір волосся. Ніхто ж не знає, скільки я важила, коли з карцеру вийшла. Ніхто ж не знає, що мені дівчата свій хліб носили, бо я ходити не могла. Вживу жодна людина не підійшла, а я ж їжджу у метро, ходжу у магазин. Кажіть. Я думала навіть зібрання хейтерів організувати", - сказала вона.

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Нагадаємо, "Пташка" розповіла про перебування на Азовсталі.

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