Пуголовок Едік, який живе у трубах: звідки взявся мем та що відомо про якість води у Вінниці

На вінницькому водоканалі нових історій про Едіка поки не анонсують.

Історія про пуголовка підірвала Мережу і зробила відомим комунальне підприємство Вінниці. Жителька міста анонімно поскаржилася на якість води. Мовляв, рідина смердить і з-під крана навіть випливають пуголовки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.

Як виникла історія про пуголовка Едіка

Про комунальне вінницьке підприємство в один день заговорили тисячі користувачів соцмереж. Пуголовок Едік, який нібито втік з водоканалу і потрапив до водопроводних труб, став мемом. Про нього писали журналісти, блогери і навіть провідні приватні компанії та держустанови.

Допис про пуголовка на сторінці вінницького водоканалу набрав тисячі лайків, його поширили сотні людей і про нього написали у ЗМІ. Звідки Едік з’явився, пояснює авторка офіційного посту і голова відділу комунікацій водоканалу.

"З'явився допиc вінничанки, скарга, яка мешкає на Поділлі, що вода має неприємний запах з-під крану і далі жінка поділилась, що сусідка казала, що бачили навіть пуголовків у воді з крану", - каже фахівчиня з комунікацій вінницького водоканалу Оксана Поліщук.

Оксана Поліщук

Чому пуголовки у трубах не можуть мешкати

У водоканалі жартома навіть ім'я пуголовку дали - Едуард. Хоча знайти бодай одну людину, яка його реально бачила не змогли. Насправді, пояснюють, пуголовки фізично не можуть потрапити до кранів споживачів, адже вода, яку беруть із річки, проходить багато ступенів очистки.

Водоканал

"Фільтрується через швидкі фільтри, це загружені кварцеві піском і далі відбувається вторинне беззараження води хлором", - каже керівник КП "Вінницяводоканал" Дмитро Кістіон.

Чому пуголовка назвали Едік?

Історію про мандрівника Едіка, зізнаються у водоканалі, вигадали, аби розважити споживачів.

"На коліні, за 3 хвилини, коли є адреналін - слова лягають самі, я не думала над стилістикою, але найбільше думала як назвати цю істоту, спало на думку Едік, згадався сусідський шпіц Едік, який обгавкує мого пса", - каже Оксана Поліщук.

Але не всі споживачі про пуголовків жартують, дехто вважає, що вони таки є у трубах.

"Іноді буває жовтуватий колір і неприємний запах, рибою буває чи річкою, річковий запах чути", - каже вінничанка Наталія Оніщук.

Комунальники кажуть, дійсно вода взимку може мати специфічний запах. Але заявляють, вона безпечна, бо фільтрована кілька разів, відстояна і знезаражена хлором.

"Є речовини, які не шкодять нашому здоров'ю, але роблять воду неприємною", - каже керівниця Служби лабораторного контролю Аліна Кравчук.

Аліна Крачук

Прототип Едіка

У водоканалі демонструють реального прототипа Едіка, але живе він не у трубах, а у тутешньому акваріумі. І насправді - це сом. Тим часом експерти кажуть, що флешмоб із пуголовком - це новий тренд у комунікації підприємств із своїми споживачами.

"Два інструменти тут – гумор і сторітейлінг, якщо аналізувати коментарі, люди шукають Едіка в Києві, Львові і насправді почали цікавитись своїми водоканалами", - каже фахівчиня зі стратегічних комунікацій Ольга Лех.

Ольга Лех

Але важливо кажуть фахівці - вчасно зупинитись і за кумедними історіями не забути про якість послуг. Тож на вінницькому водоканалі нових історій про Едіка поки не анонсують. Хіба працівникам надрукують футболки із його зображенням.

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Нагадаємо, хмельничанка залишила без водопостачання будинок, змивши в унітаз котячий наповнювач.

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