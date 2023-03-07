Пульсоксиметр на пальці Кадирова: російська аналітикиня розповіла, що з його здоров'ям та хто очолить Чечню

Зараз ЗМІ підхопили новину про те, що скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров’ям. Путін зустрівся з його 17-річним сином.

Чи можемо ми пов’язувати між собою всі ці факти і кому вигідно відсторонити Кадирова-старшого, в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

"Нещодавно Мережею поширилися фотографії, на яких на пальці Кадирова пульсоксиметр — прибор, який на постійній основі використовують тільки в реанімації, аби мати інформацію про кисень у крові пацієнта та його пульс постійно. Тобто це потрібно людям, які перебувають у критичному стані. Це говорить нам про те, що стан здоров’я Кадирова не просто поганий, а досить серйозно поганий. Зустріч Путіна з його сином так сприймається суспільством через те, що ми пам'ятаємо як сам Рамзан Кадиров прийшов до влади. Путін домовлявся про припинення війни в Чечні з його батьком Ахматом Кадировим. Коли його підірвали на стадіоні противники, Рамзан Кадиров приїхав у Кремль у спортивному костюмі і зустрівся з Путіним. Власне тоді вони і домовилися про те, що Чечнею керуватиме саме Рамзан. Пам’ятаючи про це, зустріч з Кадировим-молодшим у суспільстві сприймають як "оглядини" спадкоємця влади у Чечні", - пояснила Курносова.

Нагадаємо, німецьке видання Bild повідомляло, що у глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. За останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже набряклий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі. Видання припускає, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками.