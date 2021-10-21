Пункт щеплення та недопуск на роботу: Радуцький розповів, як у Раді боротимуться з антивакцинаторами

Пункт щеплення та недопуск на роботу: Радуцький розповів, як у Раді боротимуться з антивакцинаторами

Нардепи не зізнаються, чи вакциновані, посилаючись на лікарську таємницю.

У Верховній Раді від наступного тижня працюватиме постійний пункт щеплення, а також до парламенту пускатимуть лише тих, хто має має Covid-сертифікат про вакцинацію.

Про це сказав 21 жовтня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Також читайте Вакцинація проти коронавірусу: кому не можна робити щеплення

"Не має значення: депутат, помічник депутата, керівник Верховної Ради. Якщо в нього немає сертифікату про щеплення, він не буде допущений до зали Верховної Ради", - сказав Радуцьций.

Він зауважив, що поки депутати не ухвалили постану, згідно з якою діятиме це правило.

За інформацією Радуцького, приблизно 60-65% депутатів вакцинувалися від коронавірусу. Однак точної кількості не називає, бо нардепи не зізнаються, чи вакциновані, посилаючись на лікарську таємницю.

"На жаль, (скільки нещеплених депутатів - ред. ) ми не змогли підрахувати точну кількість, бо хтось посилається на лікарську таємницю. Апарат Верховної Ради взагалі не відповів на це запитання. Але на сьогоднішній день, за нашими приблизними підрахунками, це близько 60-65%. Якщо брати всю країну загалом - це непоганий відсоток. Але має бути 100% щеплених, якщо немає протипоказань, або людина тільки не перехворіла на "ковід", - зауважив посадовець.

Окрім того, вже від наступного пленарного тижня у Верховній Раді буде працювати постійний пункт вакцинації для депутатів, помічників, працівників апарату, держохорони, журналістів. Всі, хто має право зайти до зали Верховної Ради, зможуть провакцинуватися безпосередньо в установі.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання