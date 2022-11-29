"Пункти Незламності" на Київщині: ТСН.ua перевірив їх роботу в Бучі (фото)

У "Пунктах Незламності" можна зарядити телефони, павербанки, випити гарячого чаю та попрацювати з ноутбуком.

За даними місцевої влади на Київщині відкрилися вже понад 250 "Пунктів Незламності", де можна зігрітися, підключитися до інтернету, попрацювати та випити гарячого чаю під час тривалих відключень світла. Однак за невеликий час їх роботи в українців з'явилося багато нарікань: десь немає тепла або електроенергії, а деякі пункти, кажуть, взагалі не працюють.

ТСН.ua перевірив роботу цілодобових "Пунктів Незламності" у місті Буча під Києвом. Ми дізналися, чи є там світло, зв'язок, інтернет, чи можна зігрітися, випити чаю та сходити до туалету.

Станом на кінець жовтня на місто з населенням понад 40 тисяч осіб відкрито тільки шість пунктів. Із них три доступні цілодобово, інші - від 8:00 до 17:00.

Намет на центральній площі

Київська площа

Центральний "Пункт Незламності" в Бучі - це намет, де може сісти до 30 осіб. У пункті тепло, є гарячий чай, печиво, інтернет та зв'язок, працює великий телевізор. На місці чергують поліцейські та співробітники ДСНС.

"Пункт Незламності" в центрі Бучі / Фото: ТСН.ua

"Пункт Незламності" у центрі Бучі / Фото: ТСН.ua

Цей "Пункт Незламності" користується найбільшим попитом. Більшість відвідувачів - батьки з дітьми. Близько четвертої години вечора у понеділок там були зайняті майже усі місця. Люди грілися, пили чай, заряджали телефони та користувалися інтернетом.

Біля пункту встановлено два біотуалети. Однак там холодно, а ввечері ще й темно. Чергові в наметі радять відвідувачам ходити до найближчого кафе, коли воно відчинене, або до найближчого "Пункту Незламності" у міськраді.

Біотуалет біля "Пункту Незламності" / Фото: ТСН.ua

Біотуалет біля "Пункту Незламності"

"Пункт Незламності" у Бучі / Фото: ТСН.ua

"Пункт Незламності" в Бучі / Фото: ТСН.ua

Пункт у міській раді

Вул. Енергетиків, 12

"Пункт Незламності" у міській раді розташований на першому поверсі, біля входу. Тут також багато відвідувачів. Більшість приходять з ноутбуками, щоб працювати. У пункті тепло, добре працює інтернет та мобільний зв'язок.

Однак розеток на всіх не вистачає. На рецепції людям радять брати з собою подовжувачі або трійники, щоб можна було заряджати свої пристрої.

"Пункт Незламності" в Бучанській міській раді / Фото: ТСН.ua

"Пункт Незламності" в Бучанській міській раді / Фото: ТСН.ua

У "Пункті Незламності" можна випити води або гарячого чаю, є зручний туалет. Пункт працює цілодобово, тобто попрацювати або погрітися можна навіть вночі, однак впускають та випускають із міськради з урахуванням комендантської години - від 5:00 до 23:00.

"Пункт Незламності" у Бучанській міській раді / Фото: ТСН.ua

"Пункт Незламності" у Бучанській міській раді / Фото: ТСН.ua

Бучанська міська рада / Фото: ТСН.ua

Пункт у пожежній частині

Вул. Пушкінська, 59-А

"Пункт Незламності" у пожежній частині №35 користується найменшим попитом, хоча розташований також у центральній частині міста. Близько 19:00 понеділка, коли більшість домівок у місті були без світла, тут не було жодного відвідувача. За словами рятувальників, люди майже не ходять.

Ймовірно, містяни просто не бачать цей пункт. Якщо біля намету та міськради є кілька великих вивісок "Пункт Незламності" та хоч трохи освітлення, то дізнатися про пункт у пожежній частині можна тільки за переліком адрес. Будівля та вулиця темні, а єдине, що каже про пункт у частині - це невеликий аркуш паперу на дверях, де до нашого приходу не було увімкнене світло.

"Пункт Незламності" в пожежній частині / Фото: ТСН.ua

У цьому "Пункті Незламності" сісти може тільки шість людей. У кімнаті тепло, є вода та гарячий чай з печивом. У пункті працює інтернет, але поганий мобільний зв'язок. У приміщенні є зручний туалет.

"Пункт Незламності" в пожежній частині / Фото: ТСН.ua

Інші "Пункти Незламності"

У Бучі мають працювати ще чотири "Пункти Незламності" від 8:00 до 17:00. Однак містяни на сторінці міської ради в Facebook скаржаться, що вони зачинені.

"На Яблунській, 13 немає пункту незламності! Більше того, там ні тепла немає, ні світла",

"Ще люди питають, чи будуть пункти незламності в районі Яблуньки? На сайті заявлено, що біля 3ї школи - а коли буде?",

"То у вас заявлено, що по адресі Вокзальна, 46 вже діє пункт незламності, але там стоїть пустий намет",

"Будь ласка, організуйте аналогічний хаб, зі світлом і фрі вайфаєм на іншій "нецентральній" частині міста. Не у всіх наразі є можливість відвідувати платні коворкінги, або ж ходити через усе місто в міськраду. Дякуємо, якщо дослухаєтесь до наших прохань", - пишуть в коментарях до переліку адрес.

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Пункти обігріву біля житлових будинків

У дворах житлових будинків міста наразі збирають намети, які слугуватимуть пунктами обігріву. У Бучанській міській раді повідомили, що вони будуть укомплектовані буржуйками, зарядними пристроями, переносками та дровами.

ОСББ та ЖБК уже встановили намети за адресами: б-р Богдана Хмельницького, 2, вул. Польова, 22, вул. Тарасівська, 10, ЖК "Новатор", ЖК "Новий-14", ЖК "Буча Квартал", ЖК "Буча Бульвар" та ЖК "Буча Центральний". Однак поки вони не працюють.

Пункт обігріву / Фото: КП "Бучасервіс"

Пункт обігріву / Фото: КП "Бучасервіс"

Пункт обігріву / Фото: КП "Бучасервіс"

Коли "Пунктів Незламності" стане більше

Варто зазначити, що усі "Пункти Незламності", які зараз працюють у Бучі, розташовані в центрі, недалеко один від одного. Ходити до них багатьом мешканцям міста далеко. Крім того, вони не розраховані на велику кількість людей. Однак всюди тепло, можна зарядити електронні пристрої, є зв'язок та працює інтернет.

Під час повітряної тривоги залишатися в пунктах не можна. Усіх відвідувачів просять перейти до найближчого укриття.

У Бучанській міській раді кажуть, що у разі погіршенні погодних умов "Пунктів Незламності" стане більше. Наразі тривають роботи з оцінки потреб, зборки дерев'яних наметів у дворах та їх облаштування.

Буча / Фото: ТСН.ua

Деякі "пункти незламності" вже переповнені: як все там влаштовано і як знайти

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