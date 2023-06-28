Пустеля замість Каховського водосховища: мешканці сіл поблизу змушені позбуватись худоби, бо нічим напувати

Четвертий тиждень без води живуть у селі Вищетарасівка на Дніпропетровщині. Село у Нікопольському районі, який після підриву росіянами греблі потерпає від зневоднення. Відколи Каховське море перетворилось на пустелю, де тільки жителі села не добувають воду - розчистили усі криниці, навчились збирати дощову та запустили систему для очищення колодязної води, йдеться в ТСН.

Вітер ганяє пилові бурі по пустелі, яка колись була дном глибокого Каховського водосховища. Залишилась вода лише у старому руслі Дніпра, за кілька кілометрів від берега.

Люди з бідонами, баклажками та пляшками збираються біля станції для очищення колодязної води. Систему для очищення води безкоштовно передала іноземна компанія. “Вода з колодязя продається на першу буферну ємність, потім насосом переганяється на очистку установку, тут вона проходить усі ступені фільтрації”, - пояснюють працівники станції.

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На місяць система здатна забезпечити по 100 літрів питної води на кожного мешканця села. Щоб прати речі, купатися, поливати городи - селяни вчаться збирати дощову.

У селі також працюють пункти видачі технічної води, її приводять ДСНСники. Однак основним джерелом- стали місцеві криниці. Ними довгий час майже не користувались, тож зараз ремонтували та чистили. “ Через день хоча б ось набираємо, щоб було що дати качкам, курям”, - кажуть люди.

Та найтяжче тим, хто тримає корів. Пані Надія зі сльозами розповідає, як довелось продавати худобу, коли зникла вода. Навіть під час обстрілів тримали восьмеро голів, а тепер лишили одну, бо не могли напоїти усіх. “Вони пить хочуть, ми йшли до людей, шукали воду. Ну вона п'є, бо хоче пить, але не напивається, молоко падає, вона їсти не буде лишнього нічого, бо пити хоче”, - каже жінка.

Для однієї корови Красуні збирають дощову воду та їздять за технічною. Та відра замало, корова просить іще.

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Вищетарасівка вже вдруге за цей рік залишається без води. Вперше - взимку, коли росіяни пошкодили шандор на каховській греблі. Тоді море пішло на 200 метрів від берега і довелось тягнути нові труби. “Сьогодні стріляли, але хлопці не йшли, робили. Зробили новий для подачі води, сьогодні планіруєм дать воду на село”,- каже директор КП “Дніпро” Михайло Орлов.

Зараз ситуація геть складна, бо вода пішла на кілометри. У сільраді обіцяють: вода буде, треба прочекати. “Ми працюємо все таки над тим, щоб відновити хоча б частково технічне водопостачання на село, щоб люди мали змогу полити город, заробити копійчину і худобу напоїти”, - каже староста Олександр Сівак.

Нинішнє зневоднення ще більше згуртувало селян. Як після обстрілів вони допомагали один одному лагодити побиті хати - нині діляться водою. Виїжджати звідси не збираються.

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