Путін або Гаага: експерт пояснив, чому ситуація для оточення глави Кремля погіршується

Наближені до кремлівського диктатора особи, які ще сьогодні можуть впливати на процеси в Росії, мають два варіанти: врятувати себе, "пожертвувавши" Путіним, або разом із ним сісти на лаву підсудних за скоєні в Україні злочини проти людяності.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів колишній міністр закордонних справ і чинний керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Якщо у тієї категорії з оточення Путіна залишилися хоч якісь елементи здорового глузду, то вони повинні собі завдати просте запитання: чи будемо ми разом гинути і сидіти в Гаазі? Вони ж, на відміну від ось цих зомбованих пересічних росіян, читають, що пишуть на Заході. А там пишуть дуже просто, що Трибунал таки буде створено і вся ця камарилья навколо Путіна, разом з ним, якщо він доживе до цього часу, сяде на лаву підсудних і сяде назавжди, до кінця своїх днів. Це вже очевидно. Бо злочини такі, які сьогодні чиняться в Україні, не мають строку давності, це – злочини проти людяності. Тому всі безпосередні виконавці і ті, що були ідеологічними натхненниками, будуть покарані", - сказав він.

За словами Володимира Огризка, оточення кремлівського диктатора має два виходи із цієї ситуації.

"От тут просте запитання, чи мені йти в сторону Гааги, чи мені все ж спробувати врятуватися самому, врятувати своє становище, і спробувати віддати Путіна як жертву, як цю тварину на заклання, а самому вискочити більш-менш цілим. Я думаю, що це примітивне мислення, сьогодні має превалювати в цій групі осіб, які здатні ще на щось впливати, бо з кожним наступним днем такого впливу стає менше і відповідно ситуація для них просто погіршується", - резюмував він.

Нагадамо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію 26 січня, в якій йдеться, що Росія може мати геноцидний намір знищити українську національну групу як таку або принаймні її частину.

Того ж дня ПАРЄ також ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. В організації наголосили, що причетні до злочинів політичні та військові лідери Росії й Білорусі повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

Читайте також: