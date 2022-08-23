Путін або почне ядерну війну, або дасть задню: Жданов - про ситуацію в Росії

Проте у Путіна повинні розуміти, що такий розвиток подій може скластися не на їхню користь.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Європа більше боїться нашої перемоги, ніж програшу РФ. Щодо радикалізації, то Росія підійшла до рубікону, коли далі йти вже не можна. Треба або починати ядерну війну, або давати задній хід. Далі - радикалізації не буде. Може бути розпад на підставі внутрішніх протиріч, які зараз назрівають в різних суб'єктах федерації. Якщо Путін хоче консолідувати суспільство, дотиснути Захід чи перемогти - треба застосовувати ядерну зброю. Це - зовсім інша війна, з іншими учасниками. І якщо вона почнеться, то не факт, що РФ переможе", - пояснив Жданов.

Військовий експерт наголосив, що у ЄС та США є своє бачення щодо війни в Україні.

"На Заході це розуміють, але у Європі свій план ведення цієї війни. Західна Європа сподівається на домовленості: Макрон взявся за старе, знову телефонує Путіну та намагається домовлятися. Східна Європа готова воювати, і вони намагаються нам допомогти зброєю навіть за рахунок зниження боєздатності власної армії. У США є свій погляд на події. У них є сценарій цієї війни. Вони все затягують, щоб максимально послабити РФ, не дати їй розвалитися, але добитися відсторонення Путіна. Плюс є вибори у США, які відбудуться у листопаді, лендліз запрацює в жовтні. Можливо, це пов'язано", - сказав Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт назвав головну загрозу найближчих 48 годин.

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