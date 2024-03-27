"Путін — алкоголік війни": якою може бути розв'язка — думка Невзорова

Він не виключає, що "якщо все буде йти так, як іде", то цілком можливий "якийсь важкий, болісний і страшний прорив" окупантів.

Прогнози про сценарії війни в Україні будуть або песимістичні, або дуже дурні, поки в "цю історію" не втрутиться третя сила.

Про це у розмові з журналісткою ТСН Марією Васильєвою заявив російський опозиціонер та публіцист Олександр Невзоров, який одержав українське громадянство.

"У мене є впевненість, що доти поки не вбудується на всю цю історію третя сила в особі Європи. До тих пір, поки світ не усвідомить необхідність вже прямої своєї співучасті у всьому, що відбувається, звичайно ж будь-які прогнози будуть або песимістичні, або дуже дурні", — каже Невзоров.

Чи зможе РФ захопити Харків

Він не виключає, що "якщо все йтиме як іде", то цілком можливий "якийсь важкий, болючий і страшний прорив" окупантів на деяких ділянках фронту.

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Невзоров вважає, що окупантам не вистачить сил захопити Харків, але знищити частину районів вони зможуть.

"Я не знаю, чи дійдуть вони до Харкова. Сил на Харків у них не вистачить принаймні на захоплення. Але для того, щоб зруйнувати частину районів, для того, щоб бомбити і повторити кошмар, який був у Харкові на початку війни, можливо, що вистачить. Тобто ми повинні розуміти, що все одно ця війна нескінченна. Припинити цю війну може лише Україна, Європа та світ", – заявив російський опозиціонер.

Путін не відмовиться від війни

Він упевнений, що Путін ніколи з власної волі не відмовиться від війни, адже ненавидить Україну.

"Путін ніколи (ось як голодна гієна, яка гризе шматок м'яса... вона ніколи цей шматок не віддасть), він справді схиблений на війні, він схиблений на ненависті до України, він ніколи не зупиниться, киньте ці ілюзії. Йому всього завжди буде мало. Вони присягнули її повернути під своє коліно, під свій чобіт і їм потрібна вся Україна... Ми бачимо цю дику імпотентність Європи, імпотентність безвідповідальну, підлу, дурну і самогубну", – сказав Невзоров.

Війна вже могла б скінчитися, але...

Гість ТСН упевнений, що якби Захід надав Україні достатню кількість озброєння та боєприпасів, війна вже могла б закінчитись на прийнятних для Києва умовах.

"Якби не зрада, яка сталася цього літа, з дикою затримкою озброєнь, можливо, все вже було б закінчено. Причому закінчено на тих умовах, які б усіх влаштували. Росія була б виперта за межі реальних кордонів... і тихо переживала б величезну кількість катаклізмів зміни влади, розбирань, судів... Але все було б інакше. Уже світ не стояв би перед вибором, у якому вогні горіти – у вогні звичайного полум'я чи ядерного", — підсумував Олександр Невзоров.

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