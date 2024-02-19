Путін б’є у рану України: окупанти після Авдіївки обрали нову ціль та йдуть у масований наступ

Очільник Кремля Володимир Путін отримав нове вікно можливостей і не зупиниться на Авдіївці. Зайшовши в місто, ворог одразу почав масований наступ одразу на п’ятьох ділянках фронту. Збройні сили України змушені стримувати все нові і нові навали ворога навіть там, де ще півроку тому йшли у власний наступ. В Інституті вивчення війни (ISW) вже назвали причини та припустили, що спробує захопити РФ далі і на що реально здатний Путін.

Детальніше - в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна TSN.ua.

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Росія продовжує наступ

Багатотисячні жертви та сотні одиниць втраченої техніки не зупинили росіян в Авдіївці. За офіційними даними, які раніше опублікували в ЗСУ, під час штурму райцентру рашисти втратили майже 50 тисяч вбитими та пораненими, а також сотні танків і бронемашин. Для будь-якої армії світу, це була б Піррова перемога - ціль явно не виправдовує витрачених на неї ресурсів. Проте, схоже, Путін думає інакше.

Як пише The New York Times, після захоплення міста окупанти не тільки мають сили, щоби наступати ще на п’яти ключових напрямках фронту, але й готові кинути у бій тих, хто щойно штурмував саму Авдіївку. Американські журналісти назвали ці напрямки. На трьох із них ЗСУ уже ведуть запеклі бої.

"Сили оборони ведуть відчайдушну боротьбу, щоб стримати натиск російських військ. Окупанти змогли захопити Авдіївку, що стало першою значною перемогою ЗС РФ від травня 2023 року, коли вони захопили Бахмут. Україні бракує боєприпасів без військової допомоги США на 1000-кілометровому фронті. Російські війська наступають одразу на пʼяти напрямках: Авдіївський; Марʼїнський; Роботинський; Кремінський; Бахмутський", -йдеться у матеріалі The New York Times.

Окупанти налаштовані вкрай серйозно. Їхня головна ціль - це реванш за невдачі 2022-му та 2023-х роках. Тоді Україні вдалося провести вражаючу за своїм масштабом та ефективністю харківську операцію, яка стала особистим ляпасом для Путіна та його верхівки. Просто зараз поблизу Кремінної рашисти зібрали свій "наступальний кулак" - кількість окупантів, яке вони готові кинути в жерло війни, не менша ніж в Авдіївці.

"Реванш за контрнаступ – Кремінна. Понад рік тому українські військові вигнали окупантів із майже всієї Харківської області. Україна змогла звільнити понад 500 населених пунктів. Зараз ворог налаштований спробувати повернути втрачене. Інтенсивні бої в лісосмугах тривають уздовж фронту, але українські захисники чинять шалений опір. РФ намагається просуватися в напрямку Купʼянська та Лимана. У цьому районі зосереджено близько 110 тисяч військових ЗС РФ", - зазначили автори The New York Times.

Нова ціль окупантів

Окупанти уже націлились відбити те, що ЗСУ вдалось звільнити тільки у 2023 році. За словами експертів, в ході контрнаступу українським воїнам вдалося пройти принаймні дві лінії оборони ворога на Запоріжжі, зокрема відвоювавши селище Роботине, утворивши такий собі клин в російській обороні. Зрізати його є надважливе завдання для рашистів, і, на жаль, ворог має часткові успіхи. За даними аналітиків Deep State, росіяни увірвались у Роботине, але офіційного підтвердження цієї інформації немає.

"Запорізький відтинок — кацапи (росіяни – ред.) розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового. Південно-західніше Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз Сили Оборони України намагаються ліквідувати цю проблему. 18.02 інтенсивність дещо спала. Частина окупантів змогла прорватися у Роботине, але більшість була ліквідована", - повідомили у DeepState.

Російський штурм на Запорізькому напрямку почався чи не одразу після офіційного визнання, того, що ЗСУ виходять із Авдіївки. Активність ворога на цьому напрямку швидко підхопили кремлівські пропагандисти. Так звані воєнкори безупину горлають про успіхи ЗС РФ на цьому напрямку, утім, жодних підтверджень цьому немає навіть у них самих.

ЗСУ знищує рашистів "пачками"

Українські ж сили уже знищили на Запоріжжі десятки одиниць ворожої техніки і, на відміну від рашистів, можуть це довести. Відео за 17 лютого публікують в Оперативному командуванні «Захід». Українські оборонці «розмотують» десятками та відправляють просто до пекла рашистів, які знову бездумно поперли в лобову атаку.

Загроза існує і на трьох інших напрямках. Рашисти можуть піти на Мар’їнському чи Бахмутському напрямках, або ж продовжити наступ під Авдіївкою, пишуть американські журналісти. На кожному з напрямків ЗС РФ мають значні сили, які в будь-який момент можуть поповнитися тими, хто тільки-но вмирав в Авдіївці. У свіжому повідомленні Генштабу інформують, що поблизу всіх трьох населених пунктів ворог намагався наступати - успіху не мав.

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Актуальне про ситуацію під Авдіївкою

Про ситуацію навколо Авдіївки в ефірі марафону "Єдині новини" 19 лютого розповів Олександр Бородін - пресофіцер легендарної 3-ї штурмової бригади, яка героїчно боронила Авдіївку та майже повністю знищила зодві російські бригади.



За словами Бородіна, ворогу потрібен час, щоб оговтатись від втрат в Авдіївці. Про це свідчить зокрема і те, що рашисти почали берегти техніку. Опортуністичними цілі Путіна вважають і в американському Інституті вивчення війни, утім, зізнаються: змінити ситуацію на полі бою для української сторони можуть лише американські поставки зброї та боєприпасів. Саме в цю "рану" і б’є Путін. Диктатор бачить в цьому перспективу перемогти і, схоже, попри все, триматиметься за неї.

Свій провал публічно визнали уже і у Вашингтоні. Під час Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, а також зателефонував президенту Джо Байдену. Ця розмова навряд чи була легкою, утім, американські лідери запевнили, що Україну не кинуть один на один з Росією. Зеленський запевняє, що вірить обіцянкам США. У Білому ж домі публічно “атакували” Конгрес. У Байдена впевнені, вихід з Авдіївки лежить на плечах парламентарів, що вперлися рогом і блокують гроші, які мали б піти на оборону України.

"Сьогодні вранці українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення постачання внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних перемог Росії за останні місяці", - йдеться у заяві Білого дому, опублікованій 17 лютого.

Українські військові на бронетехніці на околиці Авдіївки / Фото: Getty Images

На думку аналітиків, російське захоплення Авдіївки показало справжнє обличчя рашистів та чи не єдину тактику бою, на яку вони здатні. Проте в жодному разі не варто недооцінювати ворога, бо заліза та "м’яса" там, схоже, не рахують.

"Захоплення Авдіївки Росією після чотирьох місяців інтенсивних наступальних операцій є прикладом того, як російські війська проводять наступальні операції, які не обов’язково створюють умови для більш широких операційних здобутків, але все ж змушують Україну залучати живу силу та техніку до оборонних операцій.

Російські війська ще не продемонстрували спроможності забезпечити значну оперативну перемогу або провести швидкий механізований маневр на великих смугах території, і взяття Авдіївки не слід сприймати як демонстрацію цієї спроможності", - застерегли аналітики ISW.

Нагадаємо, після взяття Авдіївки окупанти пішли в масований наступ на Запоріжжі. Наразі, за даними аналітиків, бої тривають за опорний пункт, південніше - за населений пункт.

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