Путін безперервно атакує Україну "Шахедами": Жданов розкрив підступний задум РФ і попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

Російські війська 15 квітня вночі та зранку здійснили масовану атаку по Україні. Обстрілів зазнали Київська, Харківська й Одеська області, а також великі міста — Дніпро, Запоріжжя, Суми та Черкаси. Внаслідок ударів є загиблі та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Крім того, упродовж дня над Україною фіксуються десятки ворожих «Шахедів», які станом на вечір 15 квітня продовжують залітати. Також моніторингові канали повідомляють про активність російських бомбардувальників Ту-95.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі для ТСН.ua пояснив, які відмінності від попередніх мали останні атаки РФ, що може свідчити про підготовку Росії до наступного масованого удару та коли він може статися.

Війна в Україні: Росія змінила тактику ударів

За словами експерта, останні обстріли відрізнялися від попередніх насамперед часом і характером застосування озброєння.

«Вчора і сьогодні дійсно була відмінність від попередніх ударів. Вчора це було вдень, знову ж таки вони почали практикувати ці удари. Тут вже мета — більше нашкодити в плані цивільного населення. В сенсі отримання найбільшої кількості жертв цивільного населення. Знов-таки з метою примусу для подальших поступок в переговорному процесі», — сказав Олег Жданов.

Він додав, що спроби Росії активізувати переговорний процес також можуть впливати на характер атак.

«Спроби розпочати переговорний процес, до речі, з боку Російської Федерації, вони посилюються», — пояснив експерт.

Останній обстріл: у нічній атаці армія РФ не застосовувала авіацію

Олег Жданов звернув увагу, що під час нічного удару Росія не використовувала авіацію, що є нетиповим для масованих атак.

«А сьогоднішня атака має відмінність у тому, що не було авіації. Це притому що вчора вони піднімали декілька бомбардувальників Ту-22М3 і було завдано удару ракетами Х-22 по Харківській області», — зазначив він.

За його словами, балістичних ракет під час атаки було небагато.

«І балістичних ракет було лише три», — розповів експерт.

Водночас, за даними Жданова, сили протиповітряної оборони (ППО) ефективно відпрацювали по дронах.

«А по дронах, загалом, відпрацювали непогано, 85% було знищено. Але через велику кількість — там було 324 — вони змогли покрити як житлову, так і промислову інфраструктуру», — зазначив він.

Чому «Шахеди» прориваються до міст

Під час нічної атаки на Дніпропетровську область сили ППО збили загалом дев’ять дронів-камікадзе типу «Шахед». Попри відносно невелику кількість безпілотників, використаних під час удару, стався «прильот» у житлову багатоповерхівку в центрі міста.

Експерт пояснив, що навіть невелика кількість безпілотників може становити серйозну загрозу для міст, зокрема через складні умови роботи ППО.

«У містах найгірші умови для роботи ППО, тому що заважають і висотні будівлі, і інші штучні перешкоди», — сказав Олег Жданов.

Він додав, що російські дрони можуть змінювати висоту польоту та маневрувати між будівлями.

«А "Шахеди" можуть міняти висоту, можуть управлятися оператором у режимі онлайн. Вони дуже маневрені і можуть різко змінювати висоту та маневрувати між штучними перешкодами, які є у великих містах», — пояснив експерт.

Росія накопичує ракети і готується до нових атак

На думку Олега Жданова, відсутність авіації під час останнього удару може свідчити про підготовку до більш масштабної атаки.

«Незастосування авіації говорить про те, що, скоріш за все, триває накопичення ракет і підготовка літаків», — зазначив він.

Експерт наголосив, що у Росії можуть бути значні запаси дронів.

«Ми знаємо, що вони до 200 "Шахедів" збирають за добу. Тому накопичення є, і сьогоднішні 300 — це, думаю, менша половина з того, що вони накопичили», — сказав Жданов.

Водночас він підкреслив, що російська авіація має серйозні технічні проблеми.

«У російської авіації величезні проблеми з технічним станом, тому що наліт годин дуже великий, а запчастин і персоналу для обслуговування ремонту цих літаків вже не вистачає», — пояснив експерт.

Коли може статися нова масована атака по Україні

За словами Олега Жданова, нові масовані удари можуть залежати не лише від військових, а й від політичних факторів.

«Я думаю, що тут політична може бути подія, тому що є інформація від американських джерел, що адміністрація Білого дому зараз дуже наполегливо вмовляє Путіна на особисту зустріч з Трампом», — зазначив він.

Експерт додав, що Росія може тимчасово стримуватися від масштабних атак.

«Вони такий зробили удар обмеженою кількістю і "Шахедів", і ракет. А більш масований і більш різноманітний — вони трохи притримали, в залежності від політичної ситуації», — підсумував Жданов.

Водночас, за його словами, не виключено, що армія РФ може повторити удар найближчим часом.