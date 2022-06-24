"Путін більше не зможе виграти цю війну" - ексклюзивне інтерв'ю з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Наталія Мосейчук зустрічалася з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн - європейською політикинею, яка не приховує, що підтримує Україну, а навпаки заряджена оптимізмом і перебуває в піднесеному настрої після вчорашніх подій - отримання Україною довгоочікуваного статусу кандидата на вступ до ЄС.

За даними соцопитувань 70% українців вірять у те що за 5 років Україна приєднається до ЄС. Як би ви оцінили таку імовірність і чи реально наблизити цю дату. Що для цього треба зробити?

По-перше, мої привітання дуже хороброму народу України. Це був фантастичний історичний момент, коли у нас було одностайне рішення в Європейській Раді, всі 27 держав-членів проголосували за те, аби надати вашій державі статус кандидата. Це дуже великий момент, вітаю з ним Україну.

Ви вірили в це рішення?

Ми дуже сильно працювали, аби воно було. Бо кілька тижнів тому жодної певності в цьому не було. Але знаєте, докази, що ми зібрали про прогрес, якого досягла Україна - факти і цифри: у вас сильний уряд, сильна адміністрація, у вас дуже активне громадське суспільство, ви запровадили реформи щодо незалежності судової гілки влади, ви намагаєтеся побороти корупцію, з доказами які ми зібрали - як Європейська Комісія - ми змогли переконати усіх членів Євросоюзу: так, поступ в Україні настільки хороший, що вона зараз дійсно заслуговує на статус кандидата.

Повертаючись до вашого запитання, зараз все у ваших руках. Процес вступу дуже гнучкий. Все залежить від того, що ви робите, чого досягаєте. Таким чином, і швидкість і якість (сміється) - в руках України, яку ми звичайно підтримаємо всім, чим зможемо.

Що було більш переконливим аргументом: війна чи українці?

Однозначно, українці. Бо так, ви надзвичайно хоробрі і відчайдушні в цій війні, але український народ і до війни боровся за незалежність, за демократію. Ніхто не забув Майдану! Україна - єдина держава, де в людей стріляли за те, що вони загорталися у європейський прапор. Тож це довга історія, яку болісно поглибила війна - ще одна причина якомога більше підтримувати вас.

Урсула фон дер Ляєн та Наталія Мосейчук

Війна з корупцією - все ще найголовніша реформа в Україні?

Ми деталізували різні реформи, які необхідно провести. Хочу повторити, багато що вже було зроблено. Запроваджені потрібні інституції. Зараз нам треба побачити результати їх роботи, імплементацію, призначення суддів і так далі. У боротьбі з корупцією ви теж досягли прогресу, ми дуже добре поговорили про це з президентом Зеленським і прем'єр-міністром Шмигалем, і прем'єр Шмигаль справедливо сказав мені, що ви дуже серйозно розвиваєте діджиталізацію і збираєтеся продовжувати і це правильно, бо чим більше всього оцифровано, тим менше шансів для корупції.

Так, це правда. Інвестиції Євросоюзу в відбудову України будуть пов'язані з реформами. В Єврокомісію внесена пропозиція по керуванню відновленням України. Що це за план?

Це дуже важливо. Ми мусимо відбудувати Україну. Відтак ми як Єврокомісія запропонували створити платформу, бо існує багато ініціатив, багато тих, хто хоче допомогти, але все це треба організувати. Платформа, зрозуміло, має бути українська, але скликана Комісією, аби ми могли допомагати, визначати спільний напрямок руху, аби інвестори чітко розуміли, в чому полягає план, в який ми вкладаємо кошти.

Навіть під час війни?

Звичайно! Відбудова повинна розпочатися якомога швидше, як тільки ми будемо готові! Зараз ми допомагаємо грошима, але відбудова - це довгий проєкт, для мене вкрай важливо, аби ми правильно призначили відповідальних за нього, аби кожен розумів, в чому суть плану з відбудови України.

Але це ж великий ризик - робити це за умов війни?

Я думаю – перше і найголовніше, бо другого кроку не варто робити, не зробивши першого. Перший крок - це заснування спільної платформи, аби в нас був конкретний, надійний і заснований на конкретних речах план відбудови. Цей план має переконати світ. Міжнародні фінансові інституції, як от МВФ, Світовий банк, організацію з економічного розвитку й безпеки. Наших друзів, наприклад, Сполучені Штати. Сам Європейський союз. Їх усіх цей план має переконати. Ось чому працювати над цим треба починати вже зараз, і ми вже працюємо над цим. А друге, що дуже важливе: ми пов'язуємо інвестиції з необхідними реформами. Заохочення дуже потужне, воно торує для вас шлях до Європейського Союзу.

Світова продовольча безпека. Європа розуміє, як припинити шантаж Росії голодом? Яке рішення цієї кризи?

Дії Росії - неподобство! Вона використовує їжу аби усіх нас шантажувати і ставить під загрозу найвразливіших у світі людей. На наших очах Росія блокує експорт 20 мільйонів тонн пшениці, бомбардує склади в Україні, краде зерно. Ми робимо усе, аби знайти спосіб вивезти з України зерно: автошляхами, залізницею, річками. І це працює, але звісно не настільки добре, як працювало б з великими морськими кораблями. Відтак наша задача-максимум - зняти російську блокаду з Чорного моря.

В Євросоюзі все ще бояться Росію і намагаються зберегти Путіну обличчя?

Путін - людина на совісті якої ця жахлива, злочинна війна. Він злочинець, і як злочинець має платити ціну, яку змусив заплатити нас. Платити за збитки, які він завдав. Таким чином ми запровадили 6 пакетів санкцій, які серйозно підривають російську економіку. Глибше і глибше - чим довше вони тягнуться. Так, для нас неможливо повернутися до нормальних стосунків із Путіним.

Якийсь відсоток українських біженців залишиться після війни жити в Євросоюзі. За деякими даними – це 700 тисяч людей. Ви розглядаєте їх як додаткові робочі руки чи як тягар?

Ми настільки вражені українським народом, це спосіб у який європейський народ відкрив не тільки свої будинки, але і серця для біженців. І насправді це українцям треба вирішувати: де їм зараз найкраще. Ми бачимо дуже багато руху і це дуже добре. В цілому сім з половиною мільйонів людей приїхало до Європейського союзу, але на цей день приблизно три мільйони людей повернулися додому, інші залишаються в ЄС, тож рух іде постійний. Дуже рано щось говорити про це. Та що важливо: ми щасливі приймати тут українців: як людей, як друзів, як народ країни, що вразила нас тим, як вона встала на захист наших спільних цінностей і демократії.

Дякую. Пані президентко, чим може завершитися війна в Україні?

Путін більше не зможе виграти цю війну. А Україна переможе.

Дякую. Бо дуже важливо, що саме ви це кажете. Бо до ваших слів дослухається багато людей, ви переконуєте багатьох європейських політиків і чиновників. Тож дуже важливо аби саме такі слова лунали з Брюсселя і з Європи. Дуже вам дякую, пані президентко.

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