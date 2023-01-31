"Путін – боягуз у душі": експерт пояснив, чому президент Росії не наважиться на ядерний удар

Вадим Денисенко зазначив, що європейські політики не усвідомлюють, що загнання Путіна в кут зробить його лише слабшим.

Президент Росії Володимир Путін не застосує ядерну зброю, навіть якщо буде загнаний у кут, зокрема, в разі підходу ЗСУ до окупованого Криму.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Він відповів на запитання про те, як реагуватиме Захід, якщо Сили оборони України підійдуть до Криму. Адже на Заході дуже бояться ядерної ескалації з боку РФ.

"Давайте ми спочатку звільнимо Мелітополь, а потім будемо говорити про підходи до Криму", – сказав Денисенко.

Водночас він переконаний, що Путін не наважиться на ядерний удар.

"Я вважав, вважаю і поки що продовжую бути впевненим у тому, що Путін у силу свого психотипу не натисне на ядерну кнопку. Він – боягуз у душі, він боїться багатьох речей, і він не наважиться це зробити. Тому в даному випадку я вважаю, що в принципі нічого страшного не станеться, якщо його загнати у глухий кут. Загнання його в глухий кут не зробить його сильнішим, воно навпаки робить його слабшим. На жаль, більшість європейських політиків не хочуть це усвідомити", – зауважив експерт.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що захід українських військ до Криму не спонукатиме Путіна застосувати ядерну зброю. При цьому Буданов сказав: "І Крим нам повернуть".

Зауважимо, в середині січня видання The New York Times писало, що США налаштовані допомогти Україні атакувати цілі Росії в Криму, навіть якщо такий крок збільшує ризик ескалації. Зазначалося, що в адміністрації президента США згасли побоювання того, що Кремль відповість на це застосуванням тактичної ядерної зброї.

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