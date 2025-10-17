Путін чекає на рішення Трампа: Жданов назвав, коли Росія може завдати масованого удару по Україні

Олег Жданов / © ТСН

До остаточно рішення щодо ракет «Томагавк» Росія навряд чи завдаватиме масованих ударів вглиб України. Втім, це не означає, що це виключено, тому варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Чекати на них треба, бо ми ж не знаємо, що у Путіна в голові. Але ймовірність таких обстрілів вглиб території країни, масованих обстрілів буде на сьогоднішній день, на мій погляд, мінімальною. Саме суто через політичну ситуацію», — каже Олег Жданов.

Судячи з того, що говорить Трамп, на думку експерта, Україна не отримає «Томагавки». Він називає розмови про передавання зброї «політичними торгами».

«Особливо виходячи з останньої заяви, що навіть не будуть навчати наш особовий склад застосуванню цих ракет. А ви ж розумієте, що напряму самі американці не здійснюватимуть пуски з нашої території, тому що, як каже Путін, це означатиме вступ США напряму в війну проти Росії на боці України», — вважає Жданов.

Водночас, на його думку, Путіну неважливо, коли завдати чергового масованого удару по Україні.

«Днем раніше, днем пізніше — для нього цей масований удар вглиб нашої країни не сильно впливає на загальну політику та загальну ситуацію. Путін скаже: „Дональде, ну дивися, я ж не б’ю нікуди, які „Томагавки“, навіщо ти такі торги влаштовуєш, дам — не дам». Трамп скаже: «Ну дійсно, тоді „Томагавки не даємо, особовий склад не навчаємо і будемо вирішувати питання іншим способом“. А тоді Путін радісний може хоч того ж самого дня завдати по нас масованого удару», — вважає експерт.

Раніше Жданов здивував, навіщо Україні ракети «Томагавк». За його словами, цього достатньо, щоб обвалити економіку Росії.