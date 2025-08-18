Путін чекає результатів зустрічі у Трампа: експерт попередив про небезпеку для Києва, Харкова та Львова

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін / © ТСН

Росія готується до масованого удару по Україні. Відносне затишшя через політичні ігри Путіна закінчилося: у ніч проти 18 серпня РФ цілеспрямовано вдарила по житловому будинку в Харкові, де забрала життя семи людей, вдень — атакувала балістикою Запоріжжя і вбила трьох цивільних.

Обстріли відновилися одразу після зустрічі Путіна з Трампом. А вже сьогодні у Вашингтоні відбудуться непрості переговори за участі Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів. Багато хто очікує, що ця зустріч стане вирішальною для подальшого розвитку подій.

Коли чекати нових масованих ударів по Україні, чи може це статися саме під час переговорів у Вашингтоні — про це в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія готова до масованого удару

Затишшя через політичні ігри очільника Росії Володимира Путіна тривало недовго. На фронті російська армія не зупинялася ні на мить, втім масованих обстрілів не було. Востаннє армія РФ завдала комбінованого удару по Україні понад два тижні тому — 31 липня. Тоді під атакою опинився Київ, у Святошинському районі знесло цілий під’їзд багатоповерхівки. Росіяни своїми дронами та ракетами вбили 32 людини.

Сьогодні ж, поки Путін продовжує вбивати цивільних у Харкові та Запоріжжі, моніторингові канали попереджають про готовність російської стратегічної авіації до чергового масованого удару. Водночас у ніч проти 18 липня армія РФ провела розвідку дронами, що також свідчить про ймовірність атаки найближчим часом.

Атака РФ по Харкову 18 серпня / © ДСНС

«Те, що дрони літають — так, вони готуються, нарощують зусилля, накопичили достатню кількість ракет і дронів, і дійсно удар може бути здійснено в будь-який момент. Прифронтові міста, тут Путін же наголошував, що РФ ні в якому разі не буде припиняти вогонь. Навіть до моменту підписання мирної угоди. Тому так ситуація може складатися, що вони будуть продовжувати вести бойові дії і це не буде залежати від політичної ситуації», — коментує військовий експерт Олег Жданов.

Коли Росія може вдарити по Україні

На думку Олега Жданова, Путін чекає результатів зустрічі Трампа та Зеленського 18 серпня. Від цього, за його словами, залежатиме, коли чекати наступного масованого удару по Україні.

«Чому? Тому що лунає різна і доволі протиречива інформація. Стів Віткофф (спецпосланець президента США — ред.), і Марко Рубіо (держсекретар США— ред.), і Дональд Трамп — у кожного своя заява іноді абсолютно протилежна іншій. Так що подивимося, який буде результат зустрічі Зеленського з Трампом. Я думаю, що судячи з того, що заявив наш президент, то ніякої передачі земель без бою не очікується. Ми не будемо поступатися своєю територією. А це означає, що ця угода може не скластися. Або ми погоджуємося, і тоді Трамп вже призначив на 22 серпня тристоронню зустріч. Або ми не погоджуємося, бо у нас є свої певні умови», — каже Олег Жданов.

Він вважає, що Зеленський не погодиться на більшість пунктів, які висунув Путін:

«І для цього прилетіли і лідери європейських країн — щоб Трампу це пояснити. Чому неможливо робити „Ялту-2“, чому неможливо сьогодні перекроїти кордони на європейському континенті. Тому що це скринька Пандори для більшості країн Європейського Союзу».

Якщо угоди досягти не вдастся, Путін може розпочати активні бойові дії не тільки на лінії фронту, але й на всю глибину території України, каже Олег Жданов. Під ударом можуть опинитися Київ, Харків, Львів та інші міста України.

«А прифронтові міста — Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Краматорськ, Слов’янськ — на жаль, це зона бойових дій, і тут для Путіна немає ніяких обмежень і немає ніяких моральних принципів. Головне для нього — наносити максимальне ураження нашим містам. А якщо не вдається вбити цивільних, то треба просто руйнувати міста», — каже Олег Жданов.

Ракетний удар РФ по Запоріжжю 18 серпня / © ДСНС

Чи може Росія завдати удару у ніч проти 19 серпня

За словами Олега Жданова, поки Путін буде чекати результатів сьогоднішніх переговорів у Вашингтоні, від масованого удару в ніч проти 19 серпня Україну може врятувати різниця у часі між країнами.

«Я думаю, що вірогідність сьогоднішнього удару дуже висока, але нас може врятувати те, що дуже велика різниця в часі. О 20-й годині по Києву має початися зустріч Зеленського і Трампа. Скільки вона буде тривати, ніхто не знає. А потім ще о котрій годині Трамп подзвонить Путіну і буде звітувати йому, доповідати, чого він досяг, що він виконав з його завдання, а що не виконав», — каже військовий експерт.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, фото ілюстративне / © Associated Press

Він пояснює: для того, щоб спорядити літаки, підняти авіацію, запустити дрони і ракети потрібен час.

«Тим більше, що стратегічну авіацію вони тримають на запасних аеродромах, бо бояться наших дронів. Декілька годин треба летіти з далекого сходу до того ж „Енгельсу“, щоб дозаправити, спорядити їх ракетами і відправити. Єдина зброя, яку можна застосувати в найкоротші терміни, це балістичні ракети. Але таких ракет у Путіна не так вже і багато», — каже Олег Жданов.

Він підкреслив, що російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні найближчим часом. Однак це не обов’язково станеться у ніч проти 19 серпня.

У будь-якому разі варто не нехтувати власною безпекою, а спускатися в укриття чи хоча б дотримуватися правила двох стін у разі оголошення повітряної тривоги.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні відбувається історична зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Очікується, що о 20:15 за київським часом стартують переговори у форматі тет-а-тет Зеленського і Трампа, після чого близько 22-ї години до них приєднаються європейські партнери для розширених консультацій.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів Зеленського та Трампа.