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Путін цього боїться: військовий експерт спрогнозував, чи буде в Росії загальна мобілізація

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Путін цього боїться: військовий експерт спрогнозував, чи буде в Росії загальна мобілізація

Фото: Маріупольська міська рада

Російський диктатор Путін боїться оголошувати загальну мобілізацію.

Адже такі дії можуть спровокувати бунти в Росії, а Путіна можуть позбавити влади. 

Про це в етері телемарафону на 1+1 сказав військовий експерт Петро Черник.

Військовий експерт зазначив, що зараз в Росії активно вербують людей для війни проти України. 

"Це посилення. Наскільки серйозне, це дуже важко говорити. На мій погляд. по-справжньому для них може бути корисною тільки загальна мобілізація. Не забуваємо, що мобілізаційний ресурс у людях в них складає близько восьми мільйонів. Це дуже багато. Чи буде зараз це, то думаю. що ні. Тому що одне діло, якась там військова операція, а зовсім інша справа - повністю підіймати все населення на нову "великую отечественную войну". Путін насправді дуже цього боїться, тому що саме бунт може знести його режим. Утім, не потрібно недооцінювати противника. Навіть декілька БТГ становлять у собі дуже потужну силу, які можуть перетворитися в декілька дивізій. Утім, у стратегічному підсумку вони приречені", - пояснив Черник. 

Нагадаємо, прем'єр Індії публічно посварив Путіна за вторгнення до України.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц, який час від часу телефонує російському президенту Володимиру Путіну, розповів про певні зрушення у риториці "фюрера".

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