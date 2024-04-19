"Путін - демократ" та "третій майдан" у Києві: що Росія вигадує про Україну та як поширює брехню

Росія витрачає величезні гроші, щоб в Україні зірвати мобілізацію та спровокувати протести, а у світі, щоб "відбілити" себе. Окупанти вигадують для пропаганди не лише події, а й навіть людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Як Росія вигадує фейки про Україну

Російська пропаганда поширила "статтю" про нібито резиденцію, куплену Володимиром Зеленським у Єгипті. Нерухомість, йдеться у тексті, виявив так званий "незалежний журналіст" Мохамед Аль-Алаві. В іншій статті йдеться про нібито таємничу загибель цього розслідувача. Особливість усіх цих повідомлень - вони розміщені на маловідомих африканських сайтах та без авторства. Це все роблять росіяни навмисне, кажуть в українському Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Служба зовнішньої розвідки Росії, який в посольствах безпосередньо працює, вони купують публікації в медіа, вони купують журналістів", - каже керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Андрій Коваленко

За такою ж схемою з'являлись і інші брехливі статті. І про нібито таємні вілли та яхти Володимира Зеленського, і мільйонний шопінг коштовностей першої леді і навіть торгівлю українськими дітьми. Дописи ці нерідко пишуться англійською мовою. І після цього - уже ботами або ж через агентурну мережу - статті розповсюджуються у глобальних мережах, на кшталт Х.

Російський фейк

"Більшість населення доволі має низьку медіаграмотність, вони не заглиблюються в геополітику, вони не заглиблюються в реальність, яка відбувається по міжнародці там і так далі. Вони беруть цю новину і одразу сприймають її як за достовірно. Відповідно, це доволі важкий процес спростування цієї інформації потім", - пояснює Андрій Коваленко.

Як працює російська пропаганда в інших країнах

Такі ж дезінформаційні кампанії окупант веде і в інших країнах. Наприклад, у США нині все зосереджено на питанні виборів та недоцільності допомоги Україні.

У Німеччині через російські дипустанови, соцмережі, неурядові організації та проросійські медіа лунають меседжі, що світ утомився від України, що треба не надавати зброю, а наполягати на мирних перемовинах.

У країнах ЄС та НАТО існують цілі мережі проросійських блогерів, які транслюють кремлівські наративи різними мовами. Деякі інформаційні вкиди, як то про примусову депортацію і подальшу мобілізацію - розраховані на переселенців із України.

Російські фейки

Росія поширила понад 10 тисяч фейків про Україну

Із початку повномасштабного вторгнення, кажуть в Центрі протидії дезінформації, Україна фіксувала більше 10 тисяч неправдивих публікацій, які потім перепостили мільйони людей. На це і розраховує окупант. Тому йому нині спільно протидіє РНБО, спецслужби, поліція і дипломати, а також громадські організації.

Кількість брехливих новин почала зростати із кінця минулого року. Для України ворог обрав кілька кампаній:

Перша і головна - дискредитація збройних сил. Вона включала кілька різних методів - намагання пересварити військове керівництво держави, вкиди про нібито зв'язки Головнокомандувача ЗСУ із Росією і, звісно, жахи мобілізації.

Весною і літом Росія також продовжуватиме спроби влаштувати так званий "третій майдан". Ще взимку про це попереджала українська розвідка та СБУ.

Окупант регулярно продукує меседж: Росія вибори провела, а от Україна - ні. Тому справжній демократ - це нібито Путін, а українська влада - нелегітимна. І хоча бажаного ефекту на українців і світ це не справило, принаймні кілька місяців прокремлівські ЗМІ будуть намагатися розганяти цю тему і далі. Тому Україна активно співпрацює із міжнародними партнерами, аби ефективніше реагувати на такі публікації, зокрема й з Європейським союзом.

"Ми підтримували Центру протдії дезінформації у розвитку комунікаційної стратегії, допомагали пояснювати яка відповідальність передбачена дезінформацію, та організовували публічну інформаційну кампанію, як виявити неправдиву інформацію", - каже Йоханнес Ругер, керівник відділу зв'язків з громадськістю КМЄС

Спільними зусиллями вдалося заблокувати майже 200 YouTube-каналів та 24 - у TikTok.

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