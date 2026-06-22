Путін дійшов до фінішної межі: Жданов пояснив, скільки ще може тривати війна в Україні

Володимир Путін, Олег Жданов / © ТСН

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Війна Росії проти України триває вже понад чотири роки. Попри величезні втрати РФ на фронті, санкційний тиск, проблеми в економіці та дедалі частіші удари по території РФ, кремлівський режим не демонструє готовності до припинення бойових дій. Володимира Путіна не зупиняють ані економічні труднощі, ані ситуація в окупованому Криму, ані паливна криза, ані невдоволення частини російського суспільства.

Скільки ще може тривати війна Росії проти України, яку мету переслідує президент РФ та що насправді здатне зупинити Кремль — у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Війна в Україні для Путіна — це питання фізичного виживання»

На думку Олега Жданова, нинішня поведінка російського президента нагадує останні місяці правління Адольфа Гітлера навесні 1945 року.

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«Ми спостерігаємо те, що можемо порівняти з тим, що коїлося з Гітлером навесні 1945 року. Те ж саме відбувається і з Путіним. Справа не в тому, що він „злетів із котушок“. Для нього це питання фізичного виживання», — пояснив Олег Жданов.

За його словами, російський очільник усвідомлює наслідки можливого припинення війни.

«Якщо він зупинить війну, то його ліквідують. Або віддадуть під трибунал, а він цього не переживе. Тому Путін просто дійшов до фінішної межі. Питання лише в тому, коли він її перетне і як саме це станеться. Або його усунуть від влади та заарештують, або він буде ліквідований і таким чином усунутий від влади», — каже експерт.

Олег Жданов вважає, що саме тому Кремль не може дозволити собі зупинитися:

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«Йому ніяк не можна зупинятися. І чим далі розвиваються події, тим гіршим стає становище самого Путіна та його найближчого оточення».

Конфлікт між Кремлем і Генштабом РФ

Він звернув увагу на ознаки внутрішнього протистояння в російській владі.

«Є така китайська мудрість: якщо твій ворог робить помилки, не треба його виправляти. Нехай робить їх далі. Я дивлюся, що російські воєнкори вже відкрито пишуть про початок війни між Кремлем і Генштабом», — каже Олег Жданов.

За словами військового експерта, причиною стало загострення проблем із паливом.

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«Кремль, рятуючи репутацію Путіна, хоче відкликати частину палива з фронту для забезпечення Москви. А Герасимов заявляє: який може бути наступ, якщо доведеться економити на танках, БМП та артилерії? Артилерія сама не рухається — і самохідна, і причіпна техніка потребують палива», — пояснює Олег Жданов.

Саме тому, вважає експерт, для Путіна війна перетворилася на боротьбу за власне виживання:

«Він намагається йти ва-банк. Звідси й інформаційно-психологічні операції щодо можливого втягування Білорусі у війну на боці РФ».

Путін шукає союзників, як Гітлер чекав «чудо-зброю»

Олег Жданов проводить ще одну історичну паралель:

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«Гітлер свого часу щоранку запитував про „зброю відплати“. Він чекав на атомну бомбу, яка мала одним ударом змінити хід війни. А сьогодні Путін шукає підтримки та нових союзників, які могли б допомогти переламати ситуацію на його користь».

Експерт вважає, що саме це свідчить про складність становища російського керівництва.

Скільки ще може тривати війна в Україні

Водночас, за словами Олега Жданова, спрогнозувати точні терміни завершення війни зараз практично неможливо.

«Якщо все залишатиметься так, як зараз, то нам доведеться чекати так званого „чорного лебедя“. Російська економіка дуже сильно розхитана, і будь-яка подія може спричинити ефект доміно та обвал економічної системи», — пояснив Олег Жданов.

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За його словами, складність прогнозування полягає в тому, що російське суспільство демонструє значно вищий рівень терпимості до проблем, ніж очікувалося:

«Коли це станеться — сказати дуже важко. Терплячість самих росіян виявилася дуже високою. Вони ховаються, тікають, але на протести не виходять».

Попри це, економіка РФ продовжує втрачати стійкість.

«Економіка хоч і падає, або, як сказала Набіулліна (голова Центрального банку Російської Федерації — ред.), демонструє „від’ємне зростання“, але процес дуже повільний. Це велика економіка, і розвалити її одномоментно неможливо», — каже Олег Жданов.

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Удари по Рф: стратегія «тисячі порізів»

Військовий експерт вважає, що Україна змушена діяти поступово, системно послаблюючи військовий та економічний потенціал Росії.

«Наша основна стратегія — це тисяча порізів. Якби ми мали достатню кількість балістичних ракет та потужного далекобійного озброєння, процес міг би відбуватися швидше», — пояснює Олег Ждановв.

Він нагадав, що навіть Росія не змогла досягти своїх цілей масованими ударами по українській енергетиці.

«Вони намагалися вимкнути нашу енергетику масштабними ракетними атаками, але повністю цього зробити не змогли. А ми, не маючи таких можливостей, змушені продовжувати бити по цій стіні доти, доки вона не впаде», — пояснює експерт.

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Коли закінчиться війна в Україні

На думку Олега Жданова, для України ця війна давно вийшла за межі боротьби за території.

«У нас немає іншого виходу. Російська Федерація претендує і на нашу історію, і на нашу ідентичність. Російський шовінізм створив умови, за яких одночасне існування двох держав у нинішньому форматі стає неможливим», — каже він.

Військовий експерт вважає, що конфлікт має екзистенційний, глибокий цивілізаційний характер.

«Для того, щоб вирішити це питання хоча б на певний історичний період — на 100 чи 200 років, одна зі сторін повинна зазнати поразки. Ми намагаємося розгромити Російську Федерацію, а вони намагаються розгромити нас», — каже Олег Жданов.

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