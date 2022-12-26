"Путін добре знає, що його режиму загрожують зсередини": голова оборонного комітету парламенту Франції

Президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України і наразі його режим грає на виживання. Диктатор чудово розуміє, що поразка неминуча, а у його найближчого оточення вже давно є розуміння краху його режиму. Голова комітету французького парламенту з питань національної оборони та збройних сил Том Гассільюд припустив, як Путіна усунуть від влади.

Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.ua.

"Рік тому ми вважали малоймовірним, що президент Путін розпочне цю війну, тому що ціна для Росії виявилася величезною. Ймовірно, ми недостатньо врахували певну кількість більш суб’єктивних параметрів, таких як психологічний стан Путіна, який замкнувся в собі під час періоду (пандемії - ред.) Covid-19, або, більш фундаментально його особисту ситуацію. Путін через цю війну грає на виживання свого режиму. Жовтнева революція після Першої світової війни, або розпад Радянського Союзу після війни в Афганістані, показали нам, як російські режими могли падати за короткий час після військової поразки. Путін дуже добре знає, що його режиму загрожують зсередини, а російська еліта починає визнавати можливість поразки. Я не буду робити жодних прогнозів на майбутнє, але вважаю, що ми повинні навчитися думати так, як наші конкуренти, ніж фокусуватися на власних рамках сприйняття цього", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що "Росія діє у правильному напрямку і захищає свої національні інтереси" та висловив впевненість, що "99,9% росіян готові покласти все на користь Батьківщини". Однак у ЦПД спростували таку заяву і зазначили, що за оцінками Західних експертів, внаслідок "спецоперації" Росії знадобиться до 30 років, щоб вийти на довоєнний економічний рівень, а росіяни вже відчувають економічний спад країни.

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