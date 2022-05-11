"Путін думав, що захопити Україну - легкий шлях": депутат Бундестагу висловився про війну

Російський диктатор-президент Володимир Путін думав, що захопити Україну – це легкий шлях.
Депутат Бундестагу від партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Томас Хайльман вважає: очевидно, що це було хибним прогнозом глави держави-агрессорки.
Таку думку німецький політик висловив в інтерв'ю ТСН.ua.
"Я не був в Україні з початку війни. Мені важко сказати, як діють військові, яка у вас зброя. Це військова таємниця. Тому важко щось сказати наперед. Але якби ви запитали мене про це два місяці тому, я б сказав, що Україна не має жодних шансів. Але це, очевидно, було хибним прогнозом і Путіна, який думав, що захопити Україну – це легкий шлях", - розповів Томас Хайльман.
На запитання, чи вірить Німеччина в українську перемогу, відповів: "Ми бачимо цей шанс. Але це важко передбачити".
Він наголосив, що зараз у війні український народ захищає не лише власну країну, а "й свободу всього західного світу, а тому Україна має отримувати будь-яку підтримку".
Як повідомлялося, ситуація на фронті залишається вкрай напряженою, попри успіхи України на Харківщині, та ворог масовано тисне на інших напрямках. Зокрема, Слобожанський і Донецький напрямок залишається найгострішим, зауважив військовий експерт Олег Жданов.
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