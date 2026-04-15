“Путін дуже жалкує, що цього не зробив”: полковник вказав на важливу деталь у війні з Росією

Очільник Росії Володимир Путін, імовірно, шкодує, що на початку повномасштабного вторгнення не намагався відрізати Україну від західної допомоги через країни Балтії та Польщу. Такий сценарій міг би суттєво вплинути на перебіг війни.

Про це Герой України Павло Розлач на псевдо «Ведмідь», полковник, заступник командира 8-го корпусу ДШВ розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

За словами військового, один із можливих сценаріїв на початку війни передбачав наступ через територію країн Балтії та Польщі, що могло б ізолювати Україну від міжнародної підтримки.

«Ну, в Європи точно нема шансів. Русаки би їх знесли. Я думаю, Путін про це вже знає. Ну, тоді там десь на геополітичних його радники десь, я ж не знаю, які там чинники його стримували, але якщо б він пішов через країни Балтії і зайшов з Польщі, то ми були б відрізані від цивілізованого світу, від поставок, від допомоги. І це просто було питання часу і для нас. То я думаю, що він жалкує дуже сильно, що він так не зробив», — сказав Павло Розлач.

Полковник наголосив, що важливим фактором опору стала підготовка українців, які пройшли бойові дії ще під час АТО.

«Європа не підготовлена, не навчана, всі вони миролюбні. А в Україні під час АТО тисячі людей, до мільйона або більше мільйона тоді пройшли через АТО, через горнило тієї війни, так, не такої інтенсивної, але все одно це були навчені люди вже і духом підготовлені до цього морально. Тому що спершу це дух, а потім все решта. І це вже люди, які бачили війну, чули розриви, знають, як працює все», — пояснив він.

Водночас, за словами військового, для нового масштабного наступу Росії необхідні значні ресурси та підготовка.

«Говорять про те, що він може піти на країни Балтії. Кожен раз з’являється така інформація в медіа. Може, але це треба оголосити мобілізацію і зробити певні підготовчі заходи. Люди, зброєння, техніка, снаряди, аеродроми, бази. В такому стані, як зараз російська армія, навряд вони б пішли», — розповів він.

Він також додав, що значні втрати російських військ впливають на їхні можливості вести наступальні операції.

«Україна перемелює, перемелює їх 35 000 в місяць — новий рекорд», — підсумував Павло Розлач.

