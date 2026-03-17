Путін диктує: чому Іран раптом вніс Україну до "цілей" і чим це загрожує

Військовий експерт пояснив, що стоїть за заявою про визнання України законною ціллю для Ірану

Відносини між Києвом та Тегераном перейшли у фазу відкритої ворожості. Якщо раніше іранська сторона намагалася заперечувати постачання озброєння Росії, то тепер офіційні особи Ірану вдаються до прямого шантажу.

В Ірані пригрозили Україні через підтримку Ізраїлю безпілотниками. Голова комісії з нацбезпеки Ебрагім Азізі назвав всю територію України законною та легальною ціллю для атак. Тобто Україну внесли до переліку країн, які може атакувати іранський режим.

ТСН.ua з’ясовував, наскільки ці погрози реальні, чи можуть долетіти до України іранські ракети і які ще небезпеки криються за цією заявою.

Член коаліції Росії: чому Іран став відкритим ворогом

За словами військового експерта Ігоря Романенка, нам не варто безпечно та скептично ставитися до заяв іранців, бо Іран — це не просто країна, яка знаходиться десь збоку. Це — частина коаліції Росії та Китаю.

«Дрони, якими нас атакують росіяни з усіма жахливими наслідками, не просто так називають „Шахедами“. Бо саме іранці їх створили. До речі, по кресленнях планерів ще з радянських часів, „позичивши“ трохи технологій у американців, а трохи у росіян. Іран наростив виробництво дронів і відправляв їх до Росії. Мета проста — заробляти гроші за рахунок руйнувань та смертей українців. Тому країна, яка так себе поводить — наш ворог», — зауважує ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Допомога у збитті дронів як тригер для Тегерана

Експерт зауважує, що Україна свідомо не йшла на безпосередню конфронтацію з Іраном, тому що нам вистачало і російської агресій.

«За умов широкомасштабної війни, мати ще одного активного ворога, це зовсім не раціонально. Тому відкритої конфронтації з Іраном у нас не було. Але все змінилося після того, як Україна долучилася до допомоги країнам на Близькому Сході зі збиття іранських дронів, від яких потерпають понад десяток держав. Ймовірно, що ця допомога суттєва, якщо на це з’явилася відповідна заява представників Ірану — їх це дуже турбує», — зауважує військовий експерт.

Скорочення допомоги США та посилення іранського потенціалу

У той же час президент США намагається применшити значущість українських фахівців з ППО, які зараз допомагають державам, котрі знаходяться під атаками Ірану. Не зрозуміло навіщо, але Трамп робить скептичні заяви. Все це відбувається на тлі того, що через війну на Близькому Сході, військова допомога Україні буде зменшена.

«Американці вже зробили відповідну заяву. Тобто потенціал щодо військової допомоги Україні від США буде зменшуватися, а для Ірану навпаки зростатиме. Китай та Росія вже відкрито заявляють про таку підтримку. І це для нас негативно, якщо розглядати стосунки з союзниками», — каже військовий експерт.

Іранська балістика: загроза ударів на 3000 кілометрів

За словами Ігоря Романенка, в таких умовах, для нас плюс у тому, що Іран через війну вже не зможе допомагати Росії дронами та комплектуючими до них. Але у Ірану є власна балістика, як тактична до 300 км так і середньої дальності, яка здатна уражати цілі на відстані до 2000–3000 км.

Іранська пропаганда продемонструвала підземні сховища, які «запаковані» дронами, катерами, ракетами різних типів. Це фактично підземні міста для зберігання та виробництва зброї, які залишилися неушкодженими незважаючи на усі гучні заяви Трампа.

«До цього у Ірану не було проявів щодо застосування балістики дальньої дії. Але такі ракети у них є, вони вже розроблені. Питання лише у їхньому масштабуванні. Тому заяви від представників Ірану, що Україна стала для них „військовою ціллю“, мають як мінімум нас насторожити», — каже генерал-лейтенант.

За словами Ігоря Романенка, останніми днями Іран почав завдавати ударів двоступеневими ракетами.

«А це означає, що дальність польоту цієї зброї може бути більшою і її бойової частини теж. Ці ракети можуть діставатися території України з усіма негативними наслідками для нас. Саме тому легковажно ставитися до цих заяв, це — помилковий шлях», — каже експерт.

Спільні атаки з РФ та демонстративні удари

У той же час Ігор Романенко сумніваєтеся, що можливі саме потужні ракетні удари Ірану по Україні.

«Сумнівно, що удари Ірану по Україні будуть потужними, але вони можуть додати свою частку, до тих обстрілів, які виконує Росія. Тобто атакувати в один час, щоб максимально посилити напругу. Адже іранська балістика може діставати по всій території України. Якщо ці удари і будуть, то винятково показовими, демонстративними аби було зафіксовано сам факт завдавання», — пояснює військовий експерт.

Диверсійна активність: нова тактика під контролем Москви

На думку Ігоря Романенка, Росія не тільки допомагає Ірану розвідувальними даними аби протидіяти силам коаліції США та Ізраїлю, вона може ще більше впливати на ситуацію, в тому числі на Україну, використовуючи Іран.

Експерт вказує на той факт, що новий лідер Ірану Хаменеї після отримання поранення, таємно евакуювали літаком до Москви, де йому зробили операцію і він проходить лікування.

«Отже новий лідер буде лікуватися і керувати Іраном з Москви, і керуватиме саме так, як скаже йому Путін. Я вважаю, що російському диктатору було принципово важливо, щоб така заява стосовно України прозвучала. І іранці її зробили — Україна стає для них військовою ціллю», — зауважує Ігор Романенко.

До цього генерал-лейтенант додає, що тут справа не лише у балістичних ракетах. Як стверджують аналітики світового рівня, тактика Ірану полягає у тому, що вони можуть завдавати країнам-цілям не тільки ракетно-дронових ударів, а й влаштовувати диверсії.

«Іран вже влаштовує диверсії у тих країнах, де знаходяться американські військові бази. Тут логіка проста: до континентальної території США, вони поки не можуть дотягнутися, тому виконують диверсії у найближчих країнах, де є американські бази. І тут питання, наскільки вони можуть виконувати диверсійні операції в Україні, бо сюди, вони можуть дотягтись. Нам варто бути на сторожі, особливо нашим спецслужбам, які за це відповідають — посилювати контрдиверсійну роботу», — підсумовує Ігор Романенко.