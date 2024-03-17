Путін готовий до ядерної війни: Чернєв озвучив єдиний сценарій, за якого це можливо

На його думку, ядерка — “дубинка” для більш широкомасштабного конфлікту.

У своєму нещодавньому інтервʼю російському пропагандисту Дмитру Кисельову диктатор Володимир Путін заявив про “готовність РФ до ядерної війни”. Що насправді стоїть за цими погрозами, пояснив заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

Свої думки він висловив в ексклюзивному інтервʼю для ТСН.ua.

Чернєв нагадав, що нещодавно Китай запропонував найбільшим ядерним державам укласти угоду про незастосування ядерної зброї першими.

“Це ставить всіх в однакове положення, отже ядерної війни не буде. Цю пропозицію відхилив Путін і сказав, що Росія залишає за собою право застосовувати першою ядерну зброю у тих випадках, які прописані у їхніх доктринах. Тобто вони все одно зберігають це як карту для шантажу”, — зазначив заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки.

“Разом з тим у своєму нещодавньому інтерв’ю Путін заявив про те, що за час повномасштабної війни не було ситуації, за якої він би думав про застосування ядерної зброї. Ми розуміємо, що це брехня, тому що вони різними каналами показували, зокрема, через алкоголіка Медведєва історію про застосування ядерної зброї. Я думаю, що зараз він говорить про це, показуючи тим самим, що ядерка — “дубинка” для більш широкомасштабного конфлікту”, — вважає Чернєв.

За його словами, це сигнал про те, що у разі зіткнення Росії з країнами-членами НАТО буде застована ядерна зброя.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову заявив, що РФ “готова до ядерної війни”.

Також ми повідомляли, що в ГУР оцінили реальність застосування Росією ядерної зброї.

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