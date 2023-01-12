"Путін готовий на все": професор описав сценарії розпаду Росії після поразки у війні

Заходу слід серйозно подумати: що робити, якщо на місці РФ постане 5-20 незалежних держав, чи якщо буде громадянська війна.

Росія вже неспроможна виграти війну проти України і результатом її поразки може стати розпад на частини або ж громадянська війна, чи взагалі війна між різними частинами держави.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів професор політичних наук Ратгарського Університету США Олександр Мотиль.

Він зазначив, що ще в лютому 2022 року ніхто не міг уявити, що Росія взагалі може перестати існувати. Всі були переконані, що перемога у війні буде за Росією і ніхто не міг уявити української перемоги.

"А за останніх 11 місяців ми побачили, що все якраз навпаки. Росія вже не спроможна виграти. Її абсолютної перемоги напевно не буде. Україна перемогти може. Є ще відкритим питання, чи переможе. Але принаймні є надія й сподівання, що так і буде. Тому повністю змінилося бачення Росії. А тим більше й України. Росія з суперпотуги, яка є непереможною, перетворилася на дуже переможну й вже не суперпотугу. Це вже не є друга найкраща й найбільша армія світу. Це співвідношення повністю змінилося, як і ставлення Заходу, політиків, науковців, аналітиків тощо. Люди тепер думають про те, що Росія може програти", – розповів Мотиль.

Що буде після поразки Росії у війні

Одним з сценаріїв після поразки РФ у війні професор вважає розпад держави на частини.

"Росія може розпастися на частини, що може відбутися громадянська війна, чи взагалі війна між різними частинами Росії. Я особисто переконаний, що це не лише можливо, а й дуже провдоподібно. Це вже не просто фантазія, яка могла б за певних обставин здійснитися. З кожним днем вона стає чимраз більш реальною", – зазначив науковець.

Він додав, що Захід має про це серйозно подумати, як діяти, якщо теперішньої Росії справді не буде і на її місці постане 5-20 незалежних держав. Можлива "не лише гризня серед еліт" у Москві та Кремлі, а й кровопролиття, громадянська війна.

Мотиль також нагадав про події 1990-1991 років – коли Захід дуже обережно ставився до можливості розпаду СРСР. Тодішній президент США Джордж-Буш-старший виступив перед депутатами Верховної Ради з повчаннями, що українці "не повинні забагато займатися якимось націоналізмом".

"Але за кілька місяців СРСР вже не було. Всі були заскочені зненацька, ніхто на це не сподівався. На щастя, це був мирний кінець. У цілому не було якихось страшних катаклізмів. Але тепер таке не виключається", – оцінив професор політичних наук.

Путін триматиметься за владу

Він запевнив, що Путін триматиметься за свою владу аж до останньої секунди.

"Як ми бачимо й знаємо з війни в Україні, він (Путін – ред.) готовий на все: пожертвувати самим російським народом, аби триматися при владі. І він вже це, до речі, й робить. Так що тут є різні варіанти, які можуть бути дуже неприємними для всіх, не лише для росіян, українців, а й для Америки та цілого світу. Тому треба про це думати й якось готуватися. Принаймні, щоб ми не були цим заскочені зненацька. А, можливо, треба прискорити цей процес. Але це вже інше складніше питання, бо тоді це означає підірвати саму владу Путіна", – резюмував Мотиль.

Нагадаємо, можливість громадянської війни в Росії допустив і опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський. Він звернув увагу, що російським елітам начхати вже на результати війни проти України і вони готуються до війни всередині РФ за допомогою приватних армій за величезний перерозподіл власності.

Додамо, що за підсумками опитування аналітичнного центру Atlantic Council, 46% експертів із зовнішньої політики висловили думку, що до 2033 року Росія може стати державою, що не відбулася, або ж просто розпастися.

Могилізація політичної еліти Росії

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