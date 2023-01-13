Путін готовий вести довгу війну на виснаження: Піонтковський розповів, що може зруйнувати плани Кремля

Захід різбко збільшує військову підтримку України, скидаючи із себе обмеження, які на себе так довго накладав.

У американському політикумі побутує думка, що війна, яку розв'язала Росія, буде довгою і на виснаження України. Але щоб розірвати ці плани президента РФ Володимира Путіна, Україні терміново необхідно надати значно більшу військову допомогу.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський.

"Здорові люди в Штатах розуміють, що це буде довга війна на виснаження, що Путін не здається", - каже Піонтковський і додає, що через це необхідно надати термінову набагато більшу військову допомогу Україні, щоб зірвати ці плани Путіна і досягти стрімкої перемоги.

"Так, Путін націлений на довгу (війну - Ред.), на затягування, і саме через це Захід різбко збільшує військову підтримку, скидаючи із себе ті самі обмеження, які він на себе так довго накладав", - резюмував він.

Нагадаємо, наступного тижня у Німеччині відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн", на якій представники 50 країн обговорюватимуть допомогу Україні у її боротьбі з російськими агресорами. Під час засідання будуть обговорюватись потреби української армії, які допоможуть їй захистити Україну від російських загарбників.

Наразі рішення про передачу Україні танків західного зразка все ще вирішується. Ймовірно його можуть ухвалити після засідання у форматі "Рамштайн".

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