Путін готує напад на ще одну країну?: що відомо про запасний варіант Кремля

Путін не збирається зупинятися і, найімовірніше, може піти війною на сусідній Казахстан. А тим часом росіяни пройшли опитування щодо Курщини, і ці відповіді вас шокують.

Всі деталі – у сюжеті ТСН.ua.

Кремль хоче нової війни?

У світі може розпочатися нова війна, ініціатором якої знову буде Росія. Експерт приголомшив варіантом розвитку подій у найближчі роки та заявив, що, ймовірно, Кремль готує запасний варіант і може піти війною на ще одну сусідню від себе країну. Росія може напасти на Казахстан у разі провалу в Україні для "відволікання уваги", враховуючи те, що в РФ і так час від часу лунають погрози у бік Казахстану. На думку військово-політичного оглядача групи “Інформаційний спротив” Олександра Коваленка, станом на зараз це є малоймовірним, однак у подальшому - цілком можливо. Про це йдеться у його колонці на OBOZ.UA. Він нагадав, що спільний кордон Казахстану та Росії тягнеться майже у 7 600 кілометрів. Це найдовший безперервний кордон у світі, а тому "прорив тут можливий у будь-якій локації, але не будь-яка для нього підійде".

"Якщо Росія почне спробу вторгнення в Казахстан, то воно буде здійснюватися за класичною схемою – вздовж автомобільних трас і залізниць. Особливо вздовж останніх, які й мають забезпечувати основну логістику та матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) військ. У той час, як кордон із Росією через свою довжину є вразливим місцем, площа території Казахстану є його козирем. Контролювати такі простори дуже важко, і при грамотно вибудованій обороні буде легше виснажити ворога, навіть якщо він має чисельну перевагу", - вважає він.

Коваленко підкреслив, що, попри виснаження РФ війною в Україні, армія ЗС РФ поки що є небезпечною для невеликих армій, до яких належить і казахська.

"В середньостроковій перспективі не виключено варіант запуску Кремлем сценарію, згідно з яким для відволікання уваги від провалу в Україні може бути розпочато іншу війну, яка, на думку військово-політичного керівництва РФ, гарантує швидку перемогу. Загроза такого розвитку подій є цілком реальною і з урахуванням низки особливостей Казахстану, зокрема його площі. І цілком можливо реалізувати низку українських рішень з куди вищим ККД. Зокрема, забезпечення прикриття кордонів підрозділами fpv-дронів, а, можливо, й загалом піти шляхом ЗСУ та створити відповідно окремий рід військ", - зазначив експерт.

Що росіяни думають про наступ ЗСУ на Курщину?

Втім, враховуючи, що так званих “червоних ліній” Путіна всі бояться менше, адже наступ ЗСУ на Курщину викрив слабкі сторони кремлівського диктатора, у самій Росії все без змін. Кремль проводить внутрішні операції, спрямовані на нормалізацію війни у суспільстві, а росіяни це «хавають». Зокрема, відмова Кремля повністю перевести суспільство в РФ на воєнний стан та внутрішні інформаційні операції, спрямовані на нормалізацію війни у суспільстві, поки що пом’якшують втому від війни всередині країни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавні соцопитування у Росії свідчать про те, що українське вторгнення до Курської області ще не погіршило внутрішню підтримку війни проти України і що підтримка росіянами війни залишається високою і досі, як 2022 року. Так, 30 серпня російська аналітична організація "Левада-Центр" оприлюднила результати щомісячного опитування. За його результатами, близько 78% респондентів підтримують російські військові операції в Україні – це більше порівняно з 75% у липні та 77% у червні.

Опитування "Левада-Центру" демонструє, що найнижча підтримка росіянами війни в Україні була в лютому 2022 року – 68% респондентів підтримували війну. Підтримка війни серед респондентів не опускалася нижче 70% від березня 2022 року. "Левада-Центр" також запитав у респондентів про українське вторгнення до Курської області. З’ясувалося, що 91% опитаних стурбовані військовими операціями України на території Росії. Окрім того, за результатами опитування, 57% росіян не очікують другої хвилі мобілізації, а 60% – не бачать необхідності в другій хвилі мобілізації найближчими місяцями. Ці обидва показники зменшилися від 65% і 69% відповідно.

"Дані опитування "Левада-Центру" свідчать про те, що відмова Кремля повністю перевести російське суспільство загалом на воєнний стан і внутрішні інформаційні операції Кремля, спрямовані на нормалізацію війни в російському суспільстві, поки що пом’якшили втому від війни всередині країни, а українське вторгнення до Курської області цього мислення не змінило. Той факт, що російське суспільство загалом, здається, не відчуває втоми від війни, ймовірно, надає Кремлю гнучкість у розробці стратегії ведення тривалої війни на виснаження проти України», - йдеться у соцопитуванні.

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Рейтинг Путіна падає?

Хоча все ж напередодні 30 серпня у своєму звіті аналітики повідомляли, що українська операція на Курщині таки підірвала рейтинги Володимира Путіна. Зокрема в Інституті вивчення війни писали, що російська влада розпочала інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб виправдати перед населенням РФ операцію Збройних сил України у Курській області та те, що українців не можуть звідти вибити.

"Кремль розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не негайному виведенню українських військ з Курської області", - стверджують аналітики.

Результати опитування

Аналітики посилаються на соціологічне дослідження державного фонду Росії "Громадська думка", яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць. Це більше, ніж 25% та 18% у опитуваннях, які фонд провів 11 серпня та 27 липня відповідно.

Аналітики підкреслюють, що респонденти "Громадської думки" не висловлювали настільки високого невдоволення від часів опитування, яке здійснили у листопаді 2022 року після першого місяця часткової мобілізації в Росії. Водночас російський державний центр вивчення громадської думки зазначив, що рейтинг схвалення Путіна знизився від 77,1% до 73,6, тобто рейтинг впав на 3,5% у період від 12 до 18 серпня. А це рекордне падіння навіть серед кремлівських соціологів від початку повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року.

Останнє опитування центру вивчення громадської думки 30 серпня показало додаткове зниження рейтингу схвалення Путіна від 73,6% до 72,4%, тобто впало на 1,2% у період від 19 до 25 серпня 2024 року.

Аналітики вважають, що опитування російських держагентств не свідчать про особливо виражене незадоволення і не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві. Однак ці опитування свідчать про те, що Кремль вважає за необхідне визнати, що невдоволення суспільства зросло після початку операції ЗСУ в Курській області.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що, на думку експерта, Кремль готує запасний варіант і може піти війною на ще одну сусідню країну.

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