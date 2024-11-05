Путін готує найпотужніший ракетний удар по Україні?: експерт назвав ймовірні сценарії

За словами аналітиків, путінська армія накопичила більше сотні ракет лише за рахунок виробництва.

Після останніх дронових атак по Києву та прольоту ввечері в неділю, 3 листопада, ймовірного БПЛА-розвідника (про останній повідомляли моніторингові Telegram-канали), не виключається, що путінська армія готується до масованого комбінованого удару по столиці та інших містах — про це в коментарі для ТСН.ua повідомив колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, окупанти можуть використати своє ракетно-дронове озброєння після того, як в Україні почне суттєво знижуватись температура повітря і, відповідно, зросте навантаження на енергетику.

"Чому багато "Шахедів" — скоріш за все, ворог накопичує ракети, щоб реалізувати свою тактику масованого ракетно-дронового терору. Щоб гарантовано знищити окремі елементи нашої ППО і щоб гарантовано зруйнувати ключові елементи енергетичної інфраструктури нашої країни. За рахунок кількості (ракет та дронів)", — каже військовий експерт.

Та додає: "Є певна межа можливостей нашої ППО і, відповідно, певну межу не може перетнути під час одномоментного удару, бо нам бракує ресурсів. Нам бракує ППО, ракет до них. Тому, скоріш за все, ворог накопичує (за неофіційними даними, путінська армія за останні два місяці могла накопичити одних тільки ракет Х-101\555 більше 120 одиниць — Ред)".

Експерти не виключають, що ймовірний удар може бути комбінованим.

"У ворога є можливості виробляти дрони у великій кількості. За жовтень ворогом було застосовано більше 2 тисяч БПЛА. Деякі експерти сумнівались, що окупанти здатні виготовити тисячу, а як бачимо — вони використали в два рази більше. Не варто недооцінювати ворога, це може призвести до фатальних наслідків", — каже Владислав Селезньов.

Та продовжує: "Що далі? У ворога дуже слушний момент для масштабного ракетного терору. Погодні умови, система опалення працює на максимумі, навантаження на енергетичну інфраструктуру колосальне, відповідно, руйнація бодай частини її може призвести до колапсу, до блекауту. Тому очевидно, що всі ми маємо бути напоготові. Удар може бути будь-якої миті. Війна триває".

В той же час, за словами Селезньова, не варто сидіти та чекати, що ось прилетить ворожа ракета.

"Треба жити буденним життям, але сигнал повітряної тривоги не ігнорувати. Можу поділитись власним досвідом. У мене "дзвіночком" про те, що треба щось робити є моя собака. Як тільки починається активна бойова робота ППО, він тикає мене своїм вологим носом та дає зрозуміти, що все, хазяїн, пішли. Він чує звук "Шахедів" та звук роботи ППО, потім чує оповіщення в моєму телефоні та натякає на те, що треба вживати певних заходів", — каже Владислав Селезньов.

Безпрецедентні удари по Києву! Чому Шахеди долітають до столиці

Раніше повідомлялось про те, що Путін може застосувати проти Києва вибухову "зірку".

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