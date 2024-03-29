Путін готує новий наступ на Україну: де і коли він може початися

Із наближенням літа питання можливого масштабного наступу російських військ на Україну все більше домінує в інформаційному просторі.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що наступу росіян очікують приблизно в кінці травня або в червні. Водночас журналісти британського видання The Economist прогнозують, що новий великий наступ Росії, який, ймовірно, розпочнеться влітку цього року, стримати буде значно важче, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

ТСН.ua зібрали все, що відомо про нову ймовірну хвилю нападу країни-агресорки.

Що насправді планує Путін

За даними західних військових експертів, Росія може піти в наступ 2024 року, коли кліматичні, логістичні та кадрові умови стануть сприятливими для більш масштабної операції.

Зокрема, західний військовий експерт, генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян каже, що окупаційні війська дійсно можуть піти на новий штурм України цього року, проте їм потрібно опрацювати певні стратегічні чинники.

За його словами, у Путіна після виборів є три варіанти ведення війни: продовжувати в нинішньому темпі, активізувати операції або припинити вторгнення. Найбільш вірогідним і небезпечним для України є новий великий наступ цього року.

Протягом кількох місяців росіяни проводять тактичні дії на сході та півдні України. Це допомагає їм зібрати розвіддані про українську оборону, адаптувати доктрину і підготовку сухопутних військ.

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Проте Росії потрібно буде застосувати деякі стратегічні зміни безпосередньо перед широкомасштабним наступом. Зокрема, провести ще одну мобілізацію, наростити запаси боєприпасів, розв'язати проблему з виробництвом бронетехніки, послабити мережу ППО України та її розвідувальні зусилля.

Росіяни також розглядатимуть можливі варіанти розвитку подій після успішного наступу - чи призведе це до більшого втручання НАТО або до кризи довіри на Заході. Неминучою частиною їхнього підходу будуть ядерні погрози.

Експерт вважає, що нинішні російські операції є прелюдією до масштабнішого наступу. Вони намагатимуться максимізувати територіальні здобутки і завдати якомога більших втрат Україні. Це може призвести до посилення дипломатичного тиску на Київ з метою досягнення результату переговорами, що стало б катастрофою.

За словами Міка Раяна, саме зараз західні країни мають забезпечити всю необхідну підтримку для захисту України у 2024 році, поки вона відновлюватиме свої збройні сили, а Захід - свій оборонно-промисловий потенціал.

Як Кремль готується до нової хвилі "можем павтаріть"

Вже зараз росіяни готують так зване підґрунтя для свого нового наступу, каже керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Окупанти планують масштабну кампанію з дезінформації українців та дискредитації ЗСУ на тлі своїх літніх намірів.

"Вони намагаються навіювати, що ЗСУ не те, що не здатні дійти до кордонів 1991-го року, а й навіть втримати те, що є", — каже Коваленко.

За його словами, також росіяни мають на меті поширити дезінформацію про бунти у лавах ЗСУ.

"Вони видумують різні історії про бунти офіцерського складу проти нового головнокомандувача. Там дуже багата плеяда фейків", — розповів він.

Журналісти британського видання The Economist прогнозують, що новий великий наступ Росії стримати буде значно важче, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Вони пояснюють це тим, що Сили оборони України надто пізно почали посилювати свої захисні позиції.

Таку нібито неквапливість у виданні пояснюють тим, що український уряд все ще має сподівання на контрнаступ ЗСУ і “боїться думки про те, що нинішня лінія фронту може перетворитися на щось дуже схоже на кордон, що відріже п'яту частину країни і позбавить її більшої частини виходу до моря”.

“Ідея про те, що ця лінія може стати основою майбутніх мирних переговорів, – це саме те, чого Зеленський хотів уникнути", – зазначається в публікації.

Британські журналісти стверджують, що теперішні загрози з боку РФ "настільки великі, що це найменш поганий варіант".

Де і коли може початися новий наступ Росії 2024

Одним із можливих напрямків нового наступу Росії є Харківська область. Очільник ОВА Олег Синєгубов каже, що наразі на півночі Харківщини не зафіксовано значної концентрації російських військ для того, щоб можна було відкрити "другий фронт".

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Проте, за його словами, в районі Куп'янська РФ сконцентрувала військове формування чисельністю близько 100 тисяч солдатів. Водночас Синєгубов одразу і заспокоює — така кількість ворожих військ зберігається на цій ділянці фронту вже понад десять місяців

"З цих 100 тисяч безпосередньо воює приблизно тисяч 40. Інші – це логістика, сили забезпечення, шпиталі... Там наші воїни стримують майже щоденний натиск, коли проводяться штурмові атаки по Куп’янському напрямку, по двох селах – це Синьківка та Табаївка. Відбуваються атаки і на Лиманському напрямку, який розташований трохи нижче", - пояснив керівник ОВА.

Аналогічної думки дотримується і колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес. За його слвоами, наразі ворог дійсно не має відповідної мобільної групи, яка була б спроможною рухатися в напрямку великих міст. Він вважає, що окупанти навряд чи мають необхідну логістику, за допомогою якої могли б рухатися підготовлені бронетанкові з'єднання.

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Загалом про можливий наступ на Харків чи на якийсь інший напрямок можна буде говорити тоді, коли РФ після "виборів Путіна" проведе приховану або відкриту хвилю мобілізації, каже військовий експерт Михайло Жирохов вважає. За його підрахунками, росіянам потрібно буде не менше двох місяців для того, щоб підготувати цих військових.

Водночас військовий експерт Олег Жданов називає інші терміни можливого штурму окупантів. Він переконаний, що Росія може зібрати велике угруповання військ, але для цього ворогу потрібно щонайменше пів року — до кінця літа чи початку осені. Він припускає, що росіяни можуть розраховувати на три мільйони військових, "якщо піднатужаться".

Як на загрозу реагує влада України

Президент Володимир Зеленський має невтішний прогноз на найближчі місяці війни. Попри нестачу боєприпасів і техніки, Україні вдалося зупинити наступ ворога взимку, але в червні, коли РФ масовано атакуватиме знову, так може не вийти.

Зеленський очікує наступу росіян приблизно наприкінці травня або в червні. Тому Україні не лише потрібно підготуватися, а й отримати допомогу від партнерів, адже на фронті проблема не лише в тому, що у росіян більше боєприпасів, а й у тому, що їхня артилерія б'є на більшу відстань. Ця різниця становить 20 км і є вкрай відчутною.

Президент переконаний, що головна мрія Путіна – відновити кордони СРСР, адже він розглядаючи Україну та інші країни суто як сателітів Росії. Якщо Україна програє, агресія може поширитися на Європу, і тоді американським військовим таки доведеться захищати членів НАТО.

Президент наголосив, що Путіну байдуже, чи це терористичний акт, чи економічний, чи в нафтовій промисловості. Він використовує все це лише для однієї мети – щоб виправдати свою позицію, що України не існує.

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