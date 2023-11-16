Путін готує нову війну: Зеленський назвав країни, які в небезпеці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову війну. Якщо світ проігнорує слова президента, то її не оминути, а палатиме знову Європа.

Про що саме Зеленський попередив світ, розповів журналіст ексклюзиву TSN.UA Артем Зябкін.

Нова війна в Європі?

Росія готує нову війну в Європі. Про це відверто заявив Володимир Зеленський під час конференції з африканськими журналістами. І це не пусті балачки, бо цю інформацію президенту надала українська розвідка. Росія має далекоглядні плани з дестабілізації світу. Все для того, щоб відвернути увагу від України.

"Зверніть увагу на Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план. Близький Схід, друге відволікання буде Балкани", - повідомив президент.

У Москві добре знають непросту історію цього регіону. У 90-х там була масштабна війна. Тоді в процесі розпаду держави Югославія, народилось кілька незалежних країн, які роками виборювали свою незалежність. Роки конфлікту, жахи війни та етнічні чистки забрали життя тисяч невинних людей. Це не має повторитись знову.

"Принаймні якщо країни світу, партнери зараз нічого не зроблять, то буде знову такий вибух, і знову не нова якась історія. У їхніх відносинах криза, і давно. Тому Росія вкладатиметься для того, щоб одна балканська країна сьогодні воювала з іншою", - заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Де найгарячіше на Балканах?

На що саме натякає Зеленський? Як Росія може роздмухати новий конфлікт в цьому регіоні? Насправді Москва має чималий вплив у цьому куточку Європи. Її головний союзник на Балканах - Сербія. Ця країна і є правонаступницею Югославії, яка остаточно розвалилась лиш у 2001 році. Белград хоч і не є могутньою військовою силою, проте має територіальні претензії до меншого Косова. Це частково визнана держава, яку Белград вважає своєю провінцією. Україна не визнає Косова, на відміну від Сполучених штатів та усіх членів ЄС. Вони неодмінно допомагатимуть Приштіні у разі військової провокації з боку Белграду.

Фото: Associated Press

Але чи піде на це сама Сербія? Навряд, утім цього і не потрібно. У січні 23-го вагнерівців викрили у вербуванні бійців на Балканах. Уже у травні того ж року під час чергового загострення у прикордонних районах Сербії та Косова в організації заворушень були помічені бойовики ПВК. Про це писали місцеві ЗМІ та представники сербської опозиції.

"Ми бачимо серед сербського населення в рамках зіткнень у Косово, що вони використовують російські прапори, російський знак "Z" та інші російські ознаки. І вони кричать, що Росія - це добре. Ми також знаємо, що Росія значною мірою зацікавлена в підбурюванні конфлікту в Косово", - сербський опозиціонер Чедомір Стойчков.

В уряді Косова відреагували на цю безпрецендентну небезпеку та визнали ПВК Вагнер терористичним угрупованням і запровадили санкції проти нього. Проте наївно буде вважати, що Росія відмовилась від своїх планів. У Москві ще не раз спробують розгойдати і втопити човен миру на півдні Європи.

Хто на Балканах підтримує Росію?

Не варто говорити і про те, що у Сербії ніхто не хотів би заворушень в регіоні. В цій країні серед інших є популярними низка ультраправих рухів. Вони не тільки хочуть реваншу в Косово, але й відкрито підтримують Росію. Ось так навесні 22-го року в Белграді кількатисячна група мітингарів вийшла на мітинг на підтримку вторгнення Росії в Україну.

Зустрічались у сербській столиці і провокативні графіті на підтримку РФ, зокрема виправдовувалась окупація Криму.

Готують заворушення московити і в Молдові. За словами Зеленського, в Україні добре знають їхню тактику.

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Світ має відреагувати

Вкрай важливо, щоб світ зробив хоч щось, щоб запобігти цим конфліктам. Це важливо і для України, бо вторгнення ХАМАСу в Ізраїль показало, як швидко партнери можуть змінити свої пріоритети. Поки від Україне не відвернуться, проте якщо подібних конфліктів стане більше, то не факт. Європа та США поки не можуть покрити всі запити навіть Збройних сил України. Це стосується і техніки, і артилерійських снарядів. До березня 2024 року ЄС обіцяв передати Україні до одного мільйона снарядів калібру 155 міліметрів. Наразі ця цифра перевалила трохи за 300 тисяч, тож домовленість у заявлені строки Брюссель навряд зможе виконати.

Нагадаємо, експерти вважають, що Україна може стати членом ЄС через 7 років. Однак Угорщина хоче блокувати цей процес, доки Київ не виконає їхній ультиматум - дозволити закарпатським угорцям здобувати освіту угорською мовою.

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