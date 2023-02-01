Путін готується до максимальної ескалації: Жданов оцінив реальні ресурси для наступу

Росії не вистачить ресурсів на великого наступу одразу з кількох напрямків.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що для повторення такого великого наступу, як 24 лютого 2022 року, Росії забракне ресурсів.

Про це Жданов розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Він пояснив, чому Росії не вистачить ресурсу для нового наступу одразу на низці напрямків.

"На сьогоднішній день – ні, не вистачить (у Росії ресурсів – ред.). Справа в тому, що ту хвилю мобілізації, яку він (Путін – ред.) на сьогодні зібрав – а це близько 300 тисяч – вони фактично в більшості своїй вже на території України. Деяка частина її – в Білорусі, а частина – ще на території РФ", – повідомив військовий експерт.

Він додав, що для наступу одразу з кількох напрямків ворогу треба набагато більше бійців.

"Якщо так говорити, щоб зайти з різних боків, як це було в лютому минулого року, то треба ще десь стільки ж війська і десь приблизно по півтора-два місяці, щоби його передислокувати і сформувати якісь ударні угруповання", – сказав Жданов.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що Росія готується до серйозної ескалації війни, яка може настати через два-три тижні. РФ може спробувати влаштувати атаку з півночі, півдня та сходу.

Водночас у ГУР Міноборони України попередили, що наступні два місяці стануть дуже активним періодом на фронті. У лютому й березні очікуються дуже активні бойові дії.

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