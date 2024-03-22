Путін готується до війни з НАТО – у США знайшли докази: коли чекати на нову агресію

Путін знову підвищує ставки. Кремлівський диктатор не збирається зупинятись на Україні і серйозно вважає, що здатен кинути виклик НАТО.

Усі найбільші страхи союзників України виявились небезпідставними. З’явилися справжні докази того, що президент РФ Володимир Путін готує вторгнення до Європи. Приховані ознаки підготовки Росії до війни з НАТО зафіксували американські фахівці з Інституту вивчення війни.

Як Путін готує російську армію та економіку до майбутньої війни з НАТО, що може може зіграти на руку президенту РФ та коли чекати на новий прояв агресії Кремля – в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.UA.

Путін готовий кинути виклик НАТО

Путін знову підвищує ставки. Кремлівський диктатор не збирається зупинятись на Україні і серйозно вважає, що здатен кинути виклик НАТО. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. Але, якщо донині імперські балачки Путіна та страх Європи здавались безпідставними, то тепер усе змінилось. Чи не вперше аналітики побачили реальні ознаки підготовки Кремля до глобальної війни.

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"Декілька російських фінансових, економічних і військових показників свідчать про те, що Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО, але не найближчим часом. Утім, швидше за все, у коротші терміни, ніж до того припускали деякі західні аналітики", – повідомили в ISW.

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Насувається нова війна?

І ознак дослідники називають справді чимало. На їхнє переконання, Росії досі вдається тримати свою економіку на плаву і при цьому постійно збільшувати фінансування армії. Перехід на "військові рейки" – першочергове завдання режиму і воно швидко реалізується. Як пише Інститут, для цього Путін намагається максимально мобілізувати навколо себе тих, хто у звіті названі "силовиками" – впливовими бізнесменами, які тримають у своїх руках російську економіку.

"Росія продовжує намагатися обійти міжнародні санкції, і Міжнародний валютний фонд оцінив, що ВВП Росії зросте на 2,6 відсотка 2024 року, та повідомив, що ВВП Росії зростав швидше, ніж економіка всіх країн Великої сімки (G7) 2023 року", – повідомили в ISW.

Однак треба розуміти, що це лише загальні цифри. Якщо поринути в деталі, то реального росту ВВП у РФ обмаль. Путін "роздуває" ВВП, кидаючи державні збереження та бюджетні кошти на виробництво зброї. ВПК дає більше робочих місць і рекордну кількість продукції, тож зростає і валовий внутрішній продукт.

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Чи справді в РФ усе добре з економікою?

Але коли військові сягнуть свого виробничого піку, то цей "феноменальний" ріст економіки завершиться. МВФ прогнозує, що 2025 року ріст ВВП РФ буде трохи більший за 1%.

Коли Росія може вторгнутися до НАТО?

Визнають деякі "успіхи" РФ на економічному фронті і в Європі, тож уже починають бити на сполох. 20 березня в інтерв’ю телеканалу CNBC президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія може вторгнутись до НАТО всього за два-три роки – 2026-го або 2027-го років. Раніше, 9 лютого, схожу оцінку дав і міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен. Він вважає, що у НАТО є від трьох до п’яти років, щоб підготуватися до путінської агресії.

Президент Польщі Анджей Дуда / Фото: Associated Press

"Можливості Росії виробляти військову техніку надзвичайно зросли. Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія перевірить статтю п’яту статуту НАТО. Це не сходиться з оцінкою, яку в НАТО прогнозували для РФ 2023 року. Це нові дані, які зараз виходять на перший план", – заявив міністр оборони Данії.

Пульсен додав, що поки що прямої загрози не існує, утім темпи, які показує РФ, мають серйозно непокоїти усіх в Альянсі.

Страху додає і той факт, що Москва активно намагається реформувати свою армію, пишуть в Інституті вивчення війни. 20 березня 2024 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу анонсував ще одне істотне збільшення російської армії:

"До кінця року планується сформувати дві загальновійськові армії та 30 з'єднань, зокрема й 14 дивізій та 16 бригад".

"Брехуни" з Міноборони РФ

Проте експерти впевнені, що повністю реалізувати свій план рашистам швидко не вдасться. Так, на папері вони здатні створити хоч "Зірку смерті", утім наразі для формування такої кількості нових підрозділів росіянам банально не вистачить людей, якісної техніки та інфраструктури для тренувань.

Намагаються в РФ покращити ситуацію і з забезпеченням армії, яке у них відверто "шкандибало", особливо на початку повномасштабного вторгнення. Новим своїм заступником із забезпечення Шойгу призначив такого собі генерала Андрія Булигу, який до того займався тилом у військах Західного військового округу РФ, які беруть активну участь у війни з Україною. Але будь-які реформи здатні покращити армію РФ зовсім не скоро, а лише у довгостроковій перспективі, підсумовують аналітики.

РФ готує нову мобілізацію

Але рашисти таки спробують це зробити і вже готують нову мобілізацію. Путін пережив "вибори" самого себе і тепер ані трохи зважатиме на думку людей. 18 березня заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що рашисти планують посилити тиск на фронт. Зараз вони зазнають величезних втрат, тож їм потрібно більше "м’яса".

Мобілізація в Росії / Фото: Getty Images

"Жорстоке ставлення до життя своїх солдатів – це найстрашніша зброя Кремля. З 14 лютого росармія втратила в Україні понад 32 000 своїх військових, а загалом вже понад 431 000. Але ні Путіна, ні російських командирів величезні втрати своїх людей не зупиняють.

Без сумніву, через деякий час після імітації виборів у Росії Путін пожене своїх нових солдатів уперед, з новою люттю. Він накаже провести наступну примусову мобілізацію, збере нових найманців із третіх країн. На початку свого нового президентсько-диктаторського терміну він захоче більше перемог на полі бою в Україні, більше страху для європейців. Перед тим, як ця нова хвиля російських "мобіків" опиниться на фронті, у нас може буде певний час для мобілізації сил – підсилення бригад, створення резервів", – висловився Гаврилюк.

Посилює РФ свої сили і на українській території. 20 березня Шойгу хвалився створенням Дніпровської річної флотилії.

Нова небезпека для Херсонщини

Експерти поки не знають точно, який вигляд має Дніпровська річна флотилія, і чи є вона взагалі, утім підтверджують спроби РФ висадитися та проводити диверсійні операції на правобережній Херсонщині.

До того ж російський диктатор одразу після перемоги на псевдобирах заявив про нові цілі в Україні. РФ хоче перетворити прифронтові та прикордонні області України на "санітарну зону".

Але дивлячись на те, що зараз відбувається у Бєлгороді та області, цілком можливо, що така собі "санітарна зона" з’явиться саме на території РФ. Особливо, якщо ті не припинять без розбору нищити свої ж прикордонні села.

Але є чим похвалитися і Україні. По-перше, відзначають аналітики, українські безпілотники активно нищать російську нафтопереробну промисловість і періодично влучають по військових об’єктах на території Росії. Така асиметрична відповідь на ракетні удари РФ уже хитає російську економіку. За даними Bloomberg, менш ніж за місяць Україна вибила 12% усієї російської нафтопереробки. Але оцінювати реальний вплив ударів на економіку РФ поки зарано.

Пожежа на Рязанському НПЗ після влучання українських дронів 13 березня / Фото: скриншот з відео

Війська НАТО в Україні

У будь-якому разі, на цьому тлі як ніколи важливими стають останні заяви українських партнерів про можливе відправлення військ НАТО до України. Наприклад, заяви президента Еммануеля Макрона викликали такий резонанс у Франції, що тамтешні медійники навіть почали складати теорії, куди саме Макрон скерує французькі війська.

Утім, пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що держава ніколи не вимагала такої допомоги від союзників. Натомість просила виручити з навчанням українських бійців, що безумовно легше і дешевше робити саме на території України.

Заспокоював французів і президент Володимир Зеленський, запевнивши, що французи "не вмиратимуть в Україні":

"Ваші діти не вмиратимуть в Україні. Якщо Росія вторгнеться до країн НАТО, ваші діти можуть бути відправлені на територію будь-якої країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке в рамках НАТО".

Нагадаємо, що ще у січні 2024 року у своєму зверненні до Конгресу міністр оборони США Ллойд Остін закликав американських парламентарів поквапитися з виділенням Україні коштів на оборону. Він переконаний, що якщо Україна впаде, то Путін з часом піде війною на НАТО. Скоріше за все, атакує країна Балтії, як 21 березня написали журналісти The Wall Street Journal.

Чи впорається з новим викликом НАТО?

НАТО виснажило свої власні запаси зброї для підтримки України, а на створення боєздатної "європейської армії", яка б відбила атаку РФ без допомоги США, піде не менше 20 років. Такі дані наводить аналіз Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Росія ж, за їхньою оцінкою, якщо переможе, відновить свою військову міць за два-три роки.

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