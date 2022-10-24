"Путін хоче бути великим": посол України в Японії - про російський фейк із "брудною" бомбою

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський вважає, що Росія через безсилля погрожує застосувати ядерну зброю та поширює фейки про "брудну" бомбу.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Путіну хочеться бути великим і хоч якось зачепитися за минуле. Зокрема, такі знакові питання, як Карибська криза. Хоча який вона має стосунок до сьогоднішніх подій - незрозуміло. Особливо, якщо ми говоримо про події, які мають оцінку Генеральної асамблеї ООН. Росія вже визнана агресором. Всі країни чули дискусії. Кого він збирається переконувати, коли всі вже все чули, і рішення прийнято. І навіть незважаючи на те, що 35 країн утрималися. Але навіть вони чули аргументацію. Росія залишилася в компанії "вигнанців", які їх підтримують", - пояснив Корсунський.

Український посол у Японії додав, що Росія постійно поширює свою пропаганду та фейки у всьому світі та намагається звинуватити Україну у вбивствах цивільних українців.

"Мені здається, що є навіть гірші випадки, ніж ця "брудна" бомба. Я бачив репортажі, які розповсюджують ТАСС та російські посольства. Зокрема, російське посольство поширило такий ролик: сидить дівчина з макіяжем і розповідає, що вона переправлялася через Антонівський міст, по ньому вдарили HIMARS і, мовляв, от українці вбивають. Росіяни перевдягаються в цивільне, змішуються з людьми і прикриваються ними. Те саме було в Криму. Ви пам'ятаєте, як Путін казав, що попереду підуть цивільні, а за ними наші війська. Ось це вони роблять. А потім казатимуть, що українці знищують цивільне населення. Це - судоми організму, який перебуває в некерованому стані. Тому ми бачимо, як ці Соловйови міняють свої твердження: то в них СВО, то "вєлікая атєчєственная". А тому від них можна чекати чого завгодно і щодо цієї бомби. Я думаю, що це - нісенітниця, яка нікому не зайде і просто зникне", - сказав Корсунський.

Новий фейк Росії про "брудну" бомбу

Російські пропагандисти вигадали новий фейк, нібито Україна виготовила "брудну" бомбу та готується її застосувати на своїй же території.

Міністр оборони держави-агресора 23 жовтня почав масово телефонувати міністрам оборони країн НАТО та переконувати їх у фейку, який вигадала РФ. Його колеги не повірили Шойгу та закликала Росію до мирного врегулювання конфлікту, а не до ескалації.

Проте росіяни не припиняють поширювати свої маразматичні історії і навіть опублікували мапу радіусу ураження "брудної бомби".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що Росія використовує елементи терору й шантажу. Вони розраховують, що світ буде наляканий латентною погрозою та буде тиснути на Україну. Тиснути для того, щоб ми йшли на переговори з Росією і сталася пауза в війні.

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