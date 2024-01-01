"Путін хоче до березня": експерт розповів про військові загрози та очікування від 2024 року

Найближчим часом переламу у війні очікувати не варто – в першій половині 2024 року українськими силами оборони будуть вестись переважно оборонні дії.

Про це, з оглядом на ситуації на фронті, розповів в коментарі для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Перша половина 2024 року – це будуть саме оборонні дії. Нічого іншого, – аналізує ситуацію Коваленко. – Ми повинні займати оборону по декільком моментам. По-перше, зараз зима. Ведення якихось наступальних дій взимку завжди супроводжується рівнем втрат. Росіяни можуть собі це дозволити, тому що вони не цінують людське життя. Для них відправляти людей в м’ясорубку – властиво та нормально".



За словами експерта, найближчим часом путінська армія, вочевидь, продовжить намагатись наступати.

"До початку так званих президентських виборів в Росії (заплановані на березень – Ред.) окупанти повинні виконати норматив – піднести Путіну якусь велику перемогу. Тому вони і будуть наступати. Але після того, як закінчаться вибори, у них розпочнеться мобілізація, вони почнуть компенсувати втрати. Так чи інакше, але виникне оперативна пауза", – розповідає Олександр Коваленко.

Та додає: "Якщо ми скористаємось цією оперативною паузою, то я не виключаю, що о другій половині 2024 року дійсно може щось відбутись в плані зрушення лінії боєзіткнення. Але до того – ні. Перша половина 2024 року – це будуть саме оборонні дії. І фантазувати щодо якогось зламу та якоїсь швидкої великої перемоги я б не поспішав. Цей рік буде більш орієнтований на виснаження росіян, саме на виснаження. А вже по результатам 2024 можно буде говорити про те, чого нам очікувати далі".

Атаки з повітря

За словами аналітика, таких ударів може побільшати.

"Буде більше. Якщо говорити про компонентну дронів-камікадзе, то вони нарощують виробництво", – каже Коваленко.

"З урахуванням темпів розширення ліній виробництва в Ірані, не виключено, що середньомісячні показники нальотів Shahed-131/136 по Україні у першому кварталі 2024 року можуть бути в межах 500, а до кінця 2024 – досягти показника в 800 і більше", – повідомив Коваленко у своєму Telegram-каналі.

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