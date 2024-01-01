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"Путін хоче до березня": експерт розповів про військові загрози та очікування від 2024 року

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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"Путін хоче до березня": експерт розповів про військові загрози та очікування від 2024 року

Військовий аналітик Олександр Коваленко розповів про загрози та очікування від 2024. Колаж ТСН.ua.

Армія окупантів намагається наступати, сподіваючись піднести "перемогу" диктаторові до виборів.

Найближчим часом переламу у війні очікувати не варто – в першій половині 2024 року українськими силами оборони будуть вестись переважно оборонні дії.

Про це, з оглядом на ситуації на фронті, розповів в коментарі для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Перша половина 2024 року – це будуть саме оборонні дії. Нічого іншого, – аналізує ситуацію Коваленко. – Ми повинні займати оборону по декільком моментам. По-перше, зараз зима. Ведення якихось наступальних дій взимку завжди супроводжується рівнем втрат. Росіяни можуть собі це дозволити, тому що вони не цінують людське життя. Для них відправляти людей в м’ясорубку – властиво та нормально".

За словами експерта, найближчим часом путінська армія, вочевидь, продовжить намагатись наступати.

"До початку так званих президентських виборів в Росії (заплановані на березень – Ред.) окупанти повинні виконати норматив – піднести Путіну якусь велику перемогу. Тому вони і будуть наступати. Але після того, як закінчаться вибори, у них розпочнеться мобілізація, вони почнуть компенсувати втрати. Так чи інакше, але виникне оперативна пауза", – розповідає Олександр Коваленко.

Та додає: "Якщо ми скористаємось цією оперативною паузою, то я не виключаю, що о другій половині 2024 року дійсно може щось відбутись в плані зрушення лінії боєзіткнення. Але до того – ні. Перша половина 2024 року – це будуть саме оборонні дії. І фантазувати щодо якогось зламу та якоїсь швидкої великої перемоги я б не поспішав. Цей рік буде більш орієнтований на виснаження росіян, саме на виснаження. А вже по результатам 2024 можно буде говорити про те, чого нам очікувати далі".

Атаки з повітря

За словами аналітика, таких ударів може побільшати.

"Буде більше. Якщо говорити про компонентну дронів-камікадзе, то вони нарощують виробництво", – каже Коваленко. 

"З урахуванням темпів розширення ліній виробництва в Ірані, не виключено, що середньомісячні показники нальотів Shahed-131/136 по Україні у першому кварталі 2024 року можуть бути в межах 500, а до кінця 2024 – досягти показника в 800 і більше", – повідомив Коваленко у своєму Telegram-каналі. 

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Дата публікації
Перегляди
3523
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