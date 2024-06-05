Путін хоче ескалації війни: Жданов назвав цифри, скільки ще і як може воювати Росія

Чи є Росії чим ескалувати та скільки ще здатен воювати Путін.

Російський очільник Володимир Путін робить ставку на те, що зможе передусім здобути перемогу на полі бою, навіть незважаючи на те, що російські війська лише заледве просуваються в Україні.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg. Водночас диктатор вкотре погрожує ескалацією, якщо Київ буде використовувати західну зброю по території РФ.

Чи є Росії чим ескалувати та скільки ще здатен воювати Путін, у коментарі сайту ТСН.ua оцінив військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, російський диктатор рухається до катастрофи, бо не володіє реальною ситуацією на полі бою.

“Відписки і неправдиві доповіді роблять свою справу. Путін думає, що все йде за планом і що ось-ось він зможе оголосити про закінчення “спеціальної військової операції”, ось-ось вони вийдуть на кордони Донецької і Луганської області — хоча б одне політичне завдання, яке ставилося, щоб його виконати”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Що стосується запасів техніки та озброєння в Росії — на жаль, вони є. За оцінками західних аналітиків, їх може вистачити до трьох років ведення війни, каже військовий експерт.

“Але їх теж стає менше, і можливості сьогодні російської промисловості мають вже межу. Вони витягують на фронт застарілу бойову техніку. Якби не Китай, то в Росії набагато гірше вже була б ситуація. Він їх тримає на плаву дуже-дуже сильно”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, сьогодні в Путіна немає сил та засобів для ескалації війни — диктатор не може переломити ситуацію на фронті.

“У Путіна є єдиний аргумент — це ядерна зброя. Більшої ескалації за планку, яку він сьогодні підняв, вже не можна сягнути. Авіацію він застосовує, ракетні війська він застосовує, масований ракетний удар... Це максимум. На фронті — стратегічного резерву немає. Я впевнений, що в штабі РФ чітко розуміють, може бояться сказати про це Путіну, що без чергової хвилі мобілізації вони ситуацію на фронті можуть не втримати. Тому що той режим, який сьогодні постачають військкомати, вже не покриває потреби фронту в плані поповнення втрат”, — каже військовий експерт.

Він зазначив, що у ворога немає стратегічного резерву — інакше він скористався б ним.

“Якби там був резерв, якась армія стояла загальновійськова, то скоріше за все, вона була б кинута на лінію фронта, щоб прорвати нашу оборону. Подивіться, вони на Покровському напрямку — це, скоріше за все, напрямок головного удару, і вони топчуться. Вони вже перестали просуватися вглиб нашої території. Вони розширюють той плацдарм навколо Очеретине”, — розповів Олег Жданов.

А от з боку наших західних партнерів, за його словами, ескалація є. Дозвіл на застосування зброї по території РФ — це підйом градусу з боку Сполучених Штатів, каже Олег Жданов.

“Якщо Путін не погодиться на якісь домовленості, то наступним буде дозвіл на застосування ATACMS. А потім підійдуть літаки, і буде дозвіл на застосування літаків по території РФ. У Заходу ходів залишилося набагато більше. А у Путіна все, що він ще може зробити — більше нічого. Китай зброю не дасть у відкриту йому. Лукашенка вмовити, щоб він почав нас обстрілювати — навряд чи. Тому що Лукашенко розуміє — ми рознесемо його економіку за декілька тижнів”, — розповів військовий експерт.

На території Росії вже є бази і арсенали, на яких взагалі немає боєприпасів і техніки, каже Олег Жданов. Втім поки що за рахунок великої кількості техніки вони можуть собі дозволити її відновлювати.

“Два танки розбирають, а один збирають — отаким чином. Десь до 200 танків на рік вони можуть виробляти нових. За рахунок обходу санкцій і постачання комплектуючих західного походження. Ці три роки, які ще може воювати Путін, рахуються саме з можливості промисловості, можливості закупівлі комплектуючих в сіру або в чорну. Ну і наявності техніки, за рахунок якої можна відновлювати те, що є ще на складах. Чинники змінюються. Зараз пішла проблема нестачі робочої сили. Проблеми накопичуються в Росії. Поступово, дуже повільно, але вони є”, — каже військовий експерт.

Нагадаємо, Олег Жданов розповів про ракети “Іскандер”, якими Росія вдарила по Дніпру: на порятунок є кілька хвилин.

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