Путін хоче перетворити Харків на “сіру зону”: термінове звернення Зеленського

Терор Харкова триває. Росія щодня обстрілює місто різними видами зброї по кілька разів на добу. Щодня та щоночі на мирний Харків летять ракети та “Шахеди”. Під ударом цивільна та енергетична інфраструктура. Ворог системно завдає повторних ударів по одній локації. Розглядається питання щодо примусової евакуації людей. Міжнародні видання роблять “прогнози” щодо ймовірного повторного наступу на місто. Українська влада має свої контраргументи.

Про оперативну обстановку в регіоні та майбутнє Харківщини розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Терор Харківщини триває

Зранку 7 квітня росіяни вкотре обстріляли житловий квартал у Харкові, є постраждалі. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, а також навчальні заклади. 5 людей зазнали поранень. В області також було гучно. Є руйнування, в деяких населених пунктах відсутня електроенергія та мобільний зв'язок. На даний момент інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Напередодні Харків також здригнувся від обстрілів. Зокрема росіяни двічі поцілили по середмістю. “Прильот” був і неподалік центрального парку, де у вихідний відпочивають багато людей. На жаль, без постраждалих не обійшлось.

Загалом за добу росіяни обстріляли два десятки населених пунктів Харківщини. Через постійні обстріли влада закликає людей до евакуації.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов 7 квітня в ефірі “1+1” в рамках телемарафону розповів про оперативну ситуацію на Харківщині. Він зазначив, що ворог продовжує обстрілювати міста та села регіону, вражаючи енергетичну інфраструктуру. Спостерігаються зміни тактики ворожих обстрілів. Системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації.

Відімкнення світла та евакуація

Наразі діють планові відімкнення світла, проте загрози для масштабного відімкнення світла по місту не спостерігається, запевняє Синєгубов.

Також влада розглядає можливість примусової евакуації з північної частини Харківщини. Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами.

Знову підуть на Харків?

Оливи у вогонь підлив і глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зробив гучну заяву про ймовірний наступ росіян на Харків. Про це він зазначив в інтерв’ю Politico. Єрмак вважає найімовірнішою ціллю для головного удару РФ — Харків, який потерпає від особливо масштабних обстрілів в останні тижні, пише видання.

“Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня або на початку червня. Звичайно, ми маємо бути до цього готові”.

Однак, за словами радниці голови Офісу президента України Андрія Єрмака Дар’ї Зарівної, у матеріалі Politico мова йшла лише про ракетні атаки на Харків, тобто Єрмак мав на увазі, що місто стає для РФ головною ціллю для таких ударів, а не для наступу росіян на місто. Про це вона написала у своєму Telegram.

Хоча дійсно від грудня 2023 року Росія значно посилила бомбардування Харкова. Така ситуація непокоїть не тільки українців, але й увесь світ. У міжнародній пресі вже почали з’являтися “передбачення” щодо цього регіону. На жаль, не втішні. Так, 7 квітня видання The Economist написало про те, що Росія прагне зробити Харків непридатним для життя.

“Військові джерела в Києві стверджували, що Росія вирішила зробити місто “сірою зоною”, непридатною для проживання цивільних осіб”.

Мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю тезу і запевнив, що Харків не має наміру здаватися. За словами Терехова, гірше було на початку повномасштабної війни, коли з міста, населення якого становило майже два мільйони осіб, поїхали всі, крім трьохсот тисяч.

“Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися”.

Про те, що місто захищене, говорить і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він заявив про готовність влади та ЗСУ миттєво відреагувати на будь-які виклики.

Потрібно більше ППО

Додамо, що у статті The Economist зазначено, що багато проблем міста вдалося б вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або F-16, які могли б відтіснити винищувачі з бомбами. Про це говорить і президент України Володимир Зеленський та запевняє, що загрози окупації Харкова та вторгнення із Білорусі немає. Україна підготувала потужні оборонні рубежі. Водночас він зауважив, що про небо, звісно, не йдеться, бо протиповітряна оборона і щит для захисту харків'ян — окрема тема.

“Те, що це бажана ціль — росіяни це не приховують. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Що стосується білоруського напрямку: те, що ми будуємо рубежі, це не секрет. І росіяни акож повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі також повинні знати — так, тут є рубежі”.

Водночас Володимир Зеленський у вечірньому зверненні проаналізував ситуацію з обстрілами та бомбуваннями Росією Харкова та прикордонних міст і закликав Захід надати сучасні системи ППО для збереження людських життів. “Шукаємо можливість захисту неба для Харкова, “Петріотам” місце в Україні”, — підкреслив президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін хоче перетворити Харків на “сіру зону”?! Термінове звернення Зеленського!

Читайте провідні новини дня: