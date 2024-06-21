Путін хоче вдарити ядерною зброєю по заходу України: що про це відомо та яку ціль може обрати Кремль

Росія не припиняє брязкати ядерною зброєю і ймовірність її застосування для багатьох західних політиків є фактором, який стримує від беззаперечної підтримки України та надання зброї для перемоги.

Все частіше Мережею розлітаються розмови про загрозу “ядерки”, попередження звучать як від високопоставлених політиків України, так і від світу. Військові експерти беруться припускати, по якому саме регіону Путін може застосувати ядерну зброю, і ви будете здивовані! Готуватися радять передусім цивільному населенню.

Хто і що заявляв, а також, що прогнозують експерти і чи є шанс запобігти “ядерці”, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Чому знову заговорили про “ядерку”?

Росія не припиняє брязкати ядерною зброєю і ймовірність її застосування для багатьох західних політиків є фактором, який стримує від беззаперечної підтримки України та надання зброї для перемоги. Кілька днів тому секретар РНБО України Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Times висловив думку, що Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розбита.

Тим часом британський The Telegraph лякливо розмірковує, чи не спровокує Кремль дозвіл на використання зброї класу НАТО для завдання ударів по цілях на території РФ.

Росія своїми заявами провокує чергову хвилю обговорення та страху в західних медіа і суспільстві, тож журналіст ТСН.ua Олександр Марущак з’ясовував, чи є загроза реальною і як ядерний удар може вплинути на подальший хід війни. Отож, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу у 2006-2010 роках Ігор Романенко нагадав, що подібні погрози від Путіна лунають вже не вперше.

“Якщо об’єктивно аналізувати ситуацію, то зараз зовсім не той час, коли Росії було б доцільно застосовувати ядерну зброю. По-перше, вони наступають, тому звичайним конвенційним озброєнням вирішують питання. По-друге, з військової точки зору, використання ядерного озброєння на лінії зіткнення, спричинить чимало проблем у тієї сторони, яка її застосує, а це дуже важкі наслідки”, — розповів експерт.

Як відреагує Захід?

Якщо припустити, що Путін зважився на застосування “ядерки”, то якою може бути реакція Заходу? Експерт впевнений, що тоді Росія отримає жорстку реакцію від наших союзників.

“Американці вже висловилися на цю тему. Якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то вони знищать у відповідь всі структури збройних сил РФ, які знаходяться на території України. Причому зроблять це конвенційною зброєю, яка підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів. Тобто це дуже суттєва заява — лишається вірити, що американці саме так і зроблять. Але нам потрібно готуватися до можливих ризиків”, — сказав він.

Де можуть застосувати ядерну зброю?

Він додав, що росіяни давно використовують на фронті заборонені та шкідливі гази проти наших бійців. Українським захисникам доводиться використовувати протигази та різні засоби захисту. Вони готові до можливої небезпеки. А ось інформацію про можливу ядерну загрозу потрібно доводити саме цивільним українцям, адже “ядерку” не обов'язково можуть застосувати по лінію фронту.

“Людям потрібно розповідати, як саме діяти в умовах ядерної загрози, де шукати укриття, як себе поводити та убезпечити. Таку роботу потрібно виконувати, цивільне населення має бути готовим до можливих викликів та наслідків”, — зазначив Романенко.

Ми уточнили у експерта, чому говорять про можливий ядерний удар саме по західному регіону України.

“Росіяни вважають, що там проходять основні логістичні маршрути, якими нам постачають озброєння та військову техніку. Тому окупанти можуть хотіти зробити це місце непридатним для проживання та перебування людей, і відповідно, обірвати усі можливі логістичні маршрути. Адже район з радіаційним забрудненням потрібно буде оминати. Гадаю, що саме у цьому росіяни бачать військовий сенс”, — розповів він.

Партнерам слід пам’ятати про те, що вони обіцяли

За словами військового експерта, враховуючи постійні ядерні загрози від Росії, нам потрібно більш тісно працювати з нашими міжнародники партнерами, нагадувати їм, що свого часу Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародну підтримку.

“Було б дуже добре разом із нашими американськими, французькими та британськими партнерами зробити спільну заяву щодо можливого використання Росією ядерної зброї по Україні, з наголосом на те, що до агресора будуть застосовані дуже і дуже відчутні заходи”, — каже Романенко.

Заява генсека НАТО сколихнула світ

Військовий експерт додав, що саме зараз генсек НАТО Єнс Столтенберг демонструє прозорість стану ядерних боєголовок. Це потрібно робити, щоб нарешті змусити Росію та Путіна відчути справжню силу.

“Альянс має продемонструвати свою готовність дати відсіч. Вони вже провели навчання щодо Калінінградської області, де за даними розвідки, знаходиться до 100 ядерних російських боєголовок. Схожі навчання варто проводити та оцінювати обстановку і щодо окупованих територій на Донбасі та у Криму. Нагадаю, що свого часу американці говорили, що можуть завдати удари конвенційною зброєю, такі можливості у них є. Тобто все це реально, щоб показати росіянам, як може діяти коаліція ядерних держав, які підписали, наприклад, Будапештський меморандум”, — розповів експерт

НАТО накопичує “ядерку”?

Та що цікаво, одразу по завершенню Глобального саміту миру світ стривожила заява генсека НАТО Єнса Столнтенберга. З’ясувалося, що НАТО вже веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі висхідної загрози з боку Росії та Китаю. Столтенберг зазначив, що блок повинен показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам.

Китай нарощує ядерний потенціал

Він попередив, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти в сучасні озброєння, в тому числі в свій ядерний арсенал, який, за його словами, зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року.

США не вдарять по Росії у відповідь?

Та все ж військовий експерт вважає, що навіть якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, то США навряд чи будуть застосовувати ядерну зброю у відповідь, не тому що “кинули”, а тому, що них є можливість розбити конвенційною зброєю всі російські війська, які знаходяться за межами РФ. Ігор Романенко не виключає, що попередження про можливе використання ядерної зброї Росією по заходу України може так і залишитися попередженням.

“В умовах війни, ми маємо опрацьовувати всі можливі сценарії, а передусім найгірший із них. На мою думку, зараз росіяни не підуть на використання ядерної зброї, їм це недоцільно на 95%. Але, як відомо, Путін непередбачуваний. Він бачить, що вікно можливостей, яке для нього на пів року відкрили американці, потроху зачиняється. Але ніхто не знає, що може стрільнути у хворій голові диктатора, може трапитися будь-що”, — говорить експерт.

Загроза “ядерки” вже була

Та реальна загроза над Україною вже нависала. Нагадаємо, що в березні 2024 року видання CNN із посиланням на високопоставлених чиновників США випустило статтю, в якій розповіло, що США наприкінці 2022 року почали підготовку до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні. Побоювання американської адміністрації ґрунтувалися на деякій розвідувальній інформації, зазначали тоді журналісти.

“Ми повинні були спланувати так, щоб опинитися в найкращому становищі на випадок, якщо ця подія, яка вже не є неймовірною, дійсно відбудеться”, — йшлося у матеріалі.

США ретельно готувалися

За словами іншого американського чиновника, з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема, на випадок або дуже чітких ознак підготовки ядерного удару, або самого удару.

“Як би ми відповіли, як би ми спробували запобігти цьому чи стримати його? В США вважали, що спровокувати Росію на ядерний удар по Україні може втрата Херсона, оскільки Москва могла розглядати це як "екзистенційну загрозу"”, — писали в CNN.

Загроза минула?

Ядерний удар також міг розглядатися Кремлем як інструмент стримування України від подальшого звільнення територій чи потенційного нападу на РФ. Російська пропаганда в цей час активно поширювала вкид про “брудну бомбу”, яку нібито планує підірвати Україна, щоб звинуватити в цьому РФ.

Пізніше західна розвідка дізналася про обговорення серед російських чиновників ядерного удару. Проте США не зафіксували підготовки ядерних сил РФ до удару, хоча у Вашингтоні не були впевнені, що зможуть дізнатися про переміщення тактичної зброї в РФ, бо її складно відстежувати.

На тлі загрози США співпрацювали з союзниками над розробкою планів реагування, а також через них намагалися послати Росії попередження про наслідки. Вашингтон також намагався заручитися підтримкою Індії та Китаю. Та згодом американські чиновники заявили, що небезпека ядерного удару зменшилася.

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