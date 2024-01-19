Путін хоче захопити Київ і не тільки: у НАТО закликали населення Заходу готуватися до війни з РФ

Рашисти хочуть знову “павтаріть”? Видання Financial Times випустило приголомшливу статтю з попередженням для України. За даними журналістів, Росія готується до нового повномасштабного наступу вже влітку 2024-го. Під загрозою знову може опинитися навіть Київ.

Що вдалося накопати журналістам, як до такого сценарію готуються ЗСУ, чого очікувати українцям і чому в НАТО заговорили про нову війну, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Що задумали рашисти?

Журналісти поважного видання Financial Times зробили висновок, що змусив українців напружитись. З посиланням на українських військових, журналісти припускають, що армія РФ уже готується до нового масштабного наступу.

Накопичивши сили до літа 2024 року, рашисти почнуть тиснути вздовж всього фронту. Основною метою окупантів буде захоплення 4 регіонів України, які ті уже фейково включили до власного складу, а саме остаточне захоплення Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Але приголомшує і той факт, що рашисти можуть — не виключають медійники — знову як колись, піти на Харків чи навіть Київ.

Автори видання наголошують, що Кремль не відкидає і ще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва. Адже, за оцінками американської розвідки, кінцева мета диктатора РФ Володимира Путіна залишається незмінною — захоплення країни та підпорядкування народу.

Це пояснює, чому Росія продовжує свої наступальні операції на сході України на кількох напрямках. Зокрема, навколо Авдіївки та в напрямку Лиману на Донеччині, а також біля Куп’янська Харківської області.

Занепокоєння журналістів виправдовуються?

Доводять наміри рашистів їх невпинні спроби захопити Авдіївку в Донецькій області та підібратися поближче до Куп'янська у Харківській. Наразі що під Авдіївкою, що під Куп’янськом бійці ЗСУ відстоюють кожен метр української землі у запеклих боях з російською армією. Так, під Куп’янськом 18 січня наші хлопці та дівчата відбили 18 атак ворога, а навколо Авдіївки їх було аж 27. ЗСУ — титани!

Україна змушена перейти в “активну оборону”

Україна ж, як пише видання, переходить до “активної оборони”. Головне завдання на 24 рік — втримати існуючу лінію фронту, накопичити сили, пережити турбулентність на Заході, наростити власне виробництво і уже в 25-му році знову контратакувати. Термін “активна” ж означає не тільки оборону як таку. Для успіху Україні доведеться шукати слабкі місця рашистів і завдавати ударів по них високоточною зброєю, наприклад ракетами Storm Shadow чи ATACMS. В теорії ця тактика дозволить і втримати території і неабияк знекровити кремлівське військо.



Автори статті пишуть, що протягом останніх місяців Росія отримала підтримку завдяки постачанню артилерійських снарядів і ракет із Північної Кореї, а також збільшення виробництва зброї та боєприпасів. Зазначається, що це поставило окупантів у кращу позицію, ніж вони були після послаблення в битві за Бахмут 2023-го.

У матеріалі також йдеться про те, що Україна після невдалого літнього контрнаступу змінює тактику і переходить до “активної оборони”. За словами неназваного західного чиновника, ця стратегія передбачає не тільки утримання оборонних ліній, але пошук слабких місць у супротивника в поєднанні з дальніми повітряними ударами. Саме це й дозволить ЗСУ наростити свою силу цього року і підготуватися до 2025-го, коли контрнаступ матиме більше шансів.

Журналісти стверджують, що цю тактику підтримали і найбільші союзники України. Як ми знаємо з недавньої публікації Bloomberg, саме таку пропозицію нібито надіслав Зеленському і Байден. Відповідне послання український президент мав отримати в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі особисто від радника з нацбезпеки Білого дому Джека Саллівана.

Поки ж рашисти атакувати Київ не здатні — замале у них угруповання. Як 19 січня повідомив головнокомандувач Об’єднаних сил ЗСУ та відповідальний за українську північ генерал-лейтенант Сергій Наєв, на кордоні росіяни мають близько 20 тисяч бійців. Цього було недостатньо для захоплення української столиці і у лютому-березні 22 року, не кажучи про сьогодення, тож поки аж так хвилюватися не варто.

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НАТО готується до війни?

А от у НАТО вже готуються до війни. Голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер розірвав мережу приголомшливою заявою. У Європі мають забути про мир, як даність і готуватися до війни з Росією.

“Ми повинні усвідомити, що мир не є даністю, що ми живемо в мирі. І саме тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з Росією. …Але дискусія набагато ширша. Йдеться також про промислову базу і про людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль”, — зазначив Бауер.



Неочікувано для всіх натівський адмірал похвалив уряд Швеції, який 9 січня 24-го року публічно закликав шведів “надихатися Україною” і бути готовими до війни: “Все починається з цього. Усвідомлення того, що не все можна передбачити і не все буде добре в наступні 20 років”.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін зауважив:“Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це офіційно, більш просто і з відвертою ясністю: у Швеції може бути війна”.

Напруження зростає і в Німеччині. Там про небезпеку російського вторгнення вкотре нагадав міністр оборони країни Борис Пісторіус. За оцінкою експертів, це може статися уже за 5-8 років. Для цього у ФРН навіть вирішили частково повернути обов'язкову військову службу — йдеться про її модифікований варіант, а також хочуть дозволити вступати в Бундесвер іноземців.

Прогноз від Bild

Нагадаємо, раніше журналісти німецького таблоїду Bild видали статтю, в якій переконують, що НАТО нібито вже готується до вторгнення до країн Балтії. День “Х”, тобто війна між РФ та Альянсом може початися уже влітку 25-го року. Варто зазначити, що в самому НАТО цю інформацію спростували. Стверджують, що журналісти оприлюднили лише навчальний план оборони, який базується на цілком вигаданому сценарії війни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ ХОЧЕ ЗАХОПИТИ КИЇВ! У НАТО закликали населення Заходу готуватися до війни з РФ!



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