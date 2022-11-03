Путін хоче зібрати мільйон мобілізованих і розраховує на тривалу війну – Жданов

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін хоче зібрати мільйон мобілізованих і дуже на них сподівається. Він розраховує на тривалу війну.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"Він (Путін – ред.) хоче, як у 41-му році, формувати маршові роти і з легкою стрілецькою зброєю відправляти їх на фронт. Тому що техніки і озброєння на таку кількість людей у нього немає, як з'ясувалося на сьогоднішній день. А ви ще не забувайте, що 1 листопада почався призов на строкову військову службу в Російській Федерації, і там ще планують зібрати 120 тисяч призовників. І ці призовники поповнять частини, а ті, хто повинен бути демобілізований за вислугою термінів, їх не відпускають додому. І, найімовірніше, ці 120 тисяч, на заміну яким прийдуть молоді, їх знову ж таки приженуть до України як поповнення особового складу", – зазначив Жданов.

Військовий експерт розповів, яка мета у російського диктатора.

"І його (Путіна – ред.) мета, якщо не здолати нас технікою, – затоптати нас чоботами", – пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, у Генштабі озвучили втрати російських окупантів: 800 – за добу. Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 02.11 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 73 270.

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