Путін хоче знищити весь світ: відомий астролог назвав дату можливого ядерного удару

Відомий астролог Влад Росс прогнозує навесні небезпеку застосування тактичної ядерної зброї президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це астролог сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Влад Росс вважає, що навесні Путін буде загнаним у кут.

"Травень взагалі може стати героїчним і переможним (для України – ред.). Але там буде небезпека застосування тактичної ядерної зброї з боку загнаного в кут щура. Путін завжди говорив – якщо мене заженуть у кут, я накинуся і натисну на червону кнопку", – розповів астролог.

Він також провів паралелі між президентом РФ та німецьким фюрером Адольфом Гітлером, сказавши, що обидвох у дитинстві били їхні батьки.

"Путіна лупили одразу два прийомних батька. І ось він хоче дитячою своєю травмою помститися всьому світу і знищити його. Але є дуже хороша на цей момент сентенція в сенсі, що його наказ вже не буде прийнятий. І навіть якщо він натисне на червону кнопку, то скоріш за все, атомна війна не відбудеться", – заспокоїв Влад Росс.

"Але все таки Юпітер, жорсткий квадрат Плутона… Плутон – це символ смерті, глобальної катастрофи. Тим більше, буде в нас коридор затемнень – квітень-травень, він дуже небезпечний", – попередив астролог.

Влад Росс також повідомив, що Путін вже давно прикривається своїм двійником на так званих публічних виступах і розповів, де саме ховається справжній президент Росії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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