Володимир Путін, Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент Росії Володимир Путін 19 червня заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленський на завершальному етапі переговорів. Водночас він відмовляється визнавати чинного президента України легітимним для підписання будь-яких угод.

Навіщо Путін зараз імітує готовність до миру, чи пов’язане це з війною на Близькому сході і коли можуть відбутися результативні перемовини між Україною та РФ — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про що сказав Путін

Очільник Кремля Володимир Путін ід час зустрічі з представниками інформаційних агенцій 19 червня заявив, що готовий зустрітися з усіма — навіть з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Головні цитати російського очільника з цього приводу:

Я готовий зустрічатися з Зеленським, але не щоб не сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку;

Він додав, що ця зустріч можлива на завершальному етапі переговорів.

На думку Путіна, якщо перша особа України «нелегітимна», то вся система влади там стає «нелегітимною».

Мовляв, Росії все одно, хто веде переговори з боку України, але на завершальному етапі під документами має стояти підпис легітимної влади, наголосив Путін.

Навіщо Путін імітує готовність до миру

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що на його думку, Путін такими заявами сьогодні намагається себе максимально легітимізувати. Особливо в очах президента США Дональда Трампа.

«Він хоче, щоб Трамп його за ручку, як маленьку дитину, вивів на міжнародну політичну арену. Навіть Путін, наскільки він має вплив на Трампа, він його роздратував до того, що Трамп в кінці-кінців сказав Путіну — йди розберися зі своєю війною, потім будеш лізти посередником між Іраном і Ізраїлем. Тому Путін приїхав в Москву, і він начебто зібрав там іноземних журналістів, і намагався пояснити, що він „всією душею за перемовини“, він „хоче миру“, він „не починав цієї війни“, він „ніколи не бомбив житлові квартали“, а от Україна — там немає з ким розмовляти, хто підпише, влада „не легітимна“. Фактично це виправдання, після такого жорсткого посилання з боку Трампа. Це виправдання, я думаю, що саме перед самим Трампом, ну і плюс перед внутрішньою аудиторією», — вважає Олег Жданов.

Він звернув увагу, що ключова фраза у промові Путіна — давайте припиняти цю війну і домовлятися на підставі Стамбульських домовленостей.

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«Це все зрозуміло. Позиція Російської Федерації по відношенню до нашої країни незмінна, монолітна незмінна», — каже військовий експерт.

Коли чекати результативних перемовин між Україною та РФ

На думку Олега Жданова, результативних перемовин між Україною та Росією найближчим часом чекати, на жаль, не варто.

«Я думаю, що тільки після того, коли ми або остаточно і стовідсотково повністю зупинимо просування російської армії. Або нанесемо їй якийсь розгром на полі бою. В інших випадках Путін не змінить свою позицію і очікувати від Росії щось інше, чим те, що сказав Путін сьогодні, не варто», — пояснив він.

Путін і війна на Близькому сході

Що стосується впливу Росії на війну Ірану і Ізраїлю, з одного боку, за словами Олега Жданова, Іран дуже сильно образився на Росію — і висловив це офіційно через посольство Ірану в РФ.

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«Тим, що Росія не надає ніякої військово-технічної допомоги Ірану і фактично „кинула“ народ Ірану. Там формулювання було таке цікаве, що народ Ірану буде пам’ятати, хто був з ним в важкі хвилини, а хто ні. Це сказав посол Ірану, і ми розуміємо мову дипломатії. Але Путін при цьому не стримався і висловив попередження Трампу, що нанесення ударів американською зброєю по Ірану буде величезною помилкою», — каже Олег Жданов.

Завдасть США ударів чи ні — сказати дуже важко, вважає експерт. Адже Трамп сьогодні загнав себе в такий глухий кут, що не знає, як з нього вийти.

«Таке враження складається, що Трамп буде гадати на ромашці, „любить-не любить“. Він сказав, що буде приймати стратегічні рішення, важливі рішення війни і миру в останню мить, коли треба приймати це рішення. Хіба це політик, чи це шарлатан, який буде монетку підкидати— бити чи не бити, як принц данський», — каже Олег Жданов.

На його думку, Путін дуже хоче вплинути на цю війну, тому що втрата Ірану може загрожувати йому ще й погіршенням стосунків з Китаєм.

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«Пам’ятаєте один пояс — один путь китайський? Так от перші удари авіації Ізраїлю по Ірану синхронно співпали з прибуттям першого потягу із Китаю в Іран. А вони чотири роки будували цю залізницю, це стратегічна залізниця, яка дає можливість Китаю зробити з Ірана торговий хаб з виходом на море, на Персидський залив, Середземне море і Індійський океан, із продовженням залізниці через Туреччину в Європу. І тут в Ірані розпочинається війна. Тому якщо Путін не допоможе Ірану захиститися, і допустить зміну влади в Ірані, а це головна задача цієї війни, то Китай може дуже сильно образитися. Тому що Китай вклав мільярди доларів в цей проєкт. Тому така дуже серйозна система зав’язана», — пояснює Олег Жданов.

Водночас, за його словами, Трамп опинився в дуже складній ситуації і наразв не знає, що робити.

«Якщо він прийме рішення наносити удар, то його власна організація МАГа, яку він створив, вони його порвуть на лоскути. Чому? Тому що вони категорично проти вступу, втягування США в будь-який збройний конфлікт. Вони тому і зброю навіть не хочуть нам давати. Вони цим аргументують. І найголовніше, що Трамп вже обіцяв, що жоден американський солдат не буде приймати участь у війні і не загине», — каже експерт.

З іншого боку, не давати наказ на застосування американських збройних сил в цьому конфлікті теж погано обернеться для Трампа, вважає Олег Жданов.

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«А з іншого боку, якщо він піде з цією МАГою разом в ногу і не буде давати наказ на застосування американських збройних сил в цьому конфлікті, то ізраїльське лобі його теж порве на лоскути. Тому що як же так, святу землю залишити без основної підтримки. До речі, в Ізраїлі вже закінчуються ракети для систем АРРОУ, протиракетних систем. Ще тиждень і іранські ракети будуть ще легше долати систему протиракетної оборони Ізраїля. Взагалі-то в Ізраїлі на бліцкриг, в нього максимум на два місяці є запасів. Далі у нього все — зброя закінчується. Так що тут дуже така складна ситуація», — пояснює Олег Жданов.

Водночас, за його словами, Путін намагається виправдитися і все ж таки влізти в посередництво для того, щоб вплинути на результати цієї війни.

Чому це погано для України

Останні заяви Путіна — це гра на міжнародній арені, каже Олег Жданов.

«Для нас це погано, тому що нас США взагалі зняли з порядка денного. Наше питання там десь стало в кінці списку. Європа сьогодні має взяти на себе забезпечення ведення бойових дій нами проти РФ», — вважає експерт.

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