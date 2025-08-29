Путін готує новий масований удар по Україні: експерт назвав ймовірні дати

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Кремлівський диктатор Володимир Путін готує новий масований удар по Україні.

Про це у коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко та назвав ймовірні дати.

За словами Романенка, під час паузи в обстрілах Росія накопичувала засоби нападу. Тому нові удари можливі вже найближчими днями.

«За попереднім досвідом бачимо: якщо є пауза з обстрілами на три доби, це означає, що росіяни готуються до наступного удару. До цього була значно більша пауза, тому, гадаю, що росіяни накопичили засобів на 2–3 повітряні удари. Один уже відбувся, тому наступний може статися найближчими днями», — зазначає Романенко.

Експерт також додав, що від 1 до 3 вересня російський диктатор перебуватиме з візитом у Китаї. Можливо, під час візиту Путін не наважиться на нову атаку, оскільки захоче показати себе «миротворцем» перед лідером Китаю. Тому він може використати таку можливість перед цим.

Зазначимо, у Києві зросла кількість жертв російської комбінованої масованої атаки дронами та ракетами в ніч проти 28 серпня — наразі підтверджено загибель 23 людей.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed, дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал». Під обстріл потрапили житлові квартали, приватні будинки та інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.