Путін готує підступний удар по Україні: Жданов розтлумачив мету диктатора на перемовинах у Стамбулі

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Переговори України і Росії можуть відбутися 15 травня у Стамбулі (Туреччина). Однак їм має передувати ухвалення 30-денного припинення вогню, яке запропонувала Україна, ЄС та США. Китай підтримує ініціативу, втім Росія наразі не погоджується. Володимир Путін одночасно говорить про перемовини та продовжує наступальні дії.

Німеччина і Франція висунули ультиматум: якщо РФ не погодиться на перемир’я, обіцяють запровадити проти неї санкції. Водночас Дональд Трамп вже каже, що зустріч між Росією та Україною в четвер дуже важлива і може мати позитивні результати.

Яка перспектива перемовин з Росією, навіщо Путін тягне час та чого чекати від ворога під час переговорного процесу — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Реклама

Путін намагається сформувати новий перемовний майданчик

За словами Олег Жданова, перспектива перемовин з Росією одна: максимально затягнути час для того, щоб Путін міг провести літню воєнну кампанію. Фактично очільник Кремля своєю заявою намагається сформувати новий перемовний майданчик, пояснює експерт.

«Вже політологи знайшли такий термін, як „непідготовлені перемовини“. Коли кожна сторона буде постійно говорити, що ми не готові, ми делегацію не сформували, пропозиції ще не погодили чи не розглядали. Таким чином, з одного боку — Путін ініціатор, він перехопив ініціативу, а з іншого боку — він буде максимально затягувати ці перемовини», — каже Олег Жданов.

Перемовини йдуть, водночас війна триває, і Росія продовжує захоплювати території. На думку Олега Жданова, Путін не зупиниться, поки не захопить області, які вписав в російську конституцію.

«Джей Ді Венс (Віцепрезидент США — ред.) же чітко сказав, що ніхто не віддасть ще не завойовані території. Фраза дуже цікава, можна трактувати як завгодно. Тобто, завойовані віддадуть, а не завойовані не віддадуть? Такі заяви з боку Ді Венса — це стимул для Путіна завойовувати далі території. Я так розумію, що поки він не виконає вимоги російської конституції, а він „списав“ чотири наші області собі, то він не зупиниться, фізично не зупиниться. А Сі Цзіньпін, я думаю, тільки стимулював Путіна для того, щоб той продовжував війну», — каже експерт.

Реклама

Ініціатива на боці Росії

Зараз ініціатива на боці Путіна, каже Олег Жданов. Водночас Україна, на його думку, залишилася в слабкій позиції.

«30-денне перемир’я було запропоновано нашим президентом в п’ятницю.

А Путін виступав вже після цього, і сьогодні Путін запропонував Стамбул. Після цього вже Дональд Трамп знову ж таки змінив свою думку в черговий раз і написав, що негайно треба погоджуватися, негайно треба їхати. І наш президент вже відповів, що він готовий чекати Путіна 15 травня в Стамбулі», — пояснює Олег Жданов.

Володимир Зеленський був змушений відповідати на заяву Путіна тим, що він приїде.

Реклама

«А це знову слабка позиція. Він погоджується на умови Путіна. Ставлячи себе в дуже незручну ситуацію, тому що для прямих перемовин треба що? Скасувати власний указ про заборону цих перемовин», — каже експерт.

Росія може завдати удару 15 травня

Переговори під час ведення бойових дій вигідні для Путіна, пояснює Олег Жданов. Адже кожна доба, кожний обстріл і кожний захоплений населений пункт будуть підсилювати переговорну позицію Росії.

«Чому і наші партнери, цивілізована частина світу чітко розуміють, що поки не припинять вогонь, починати перемовини в жодному разі не можна», — каже Олег Жданов.

На його думку, російська армія може влаштувати масований обстріл України найближчим часом.

Реклама

«Я думаю, що ракетний удар буде. Час на підготовку був у Росії. Я думаю, що 9 травня, удару не сталося тільки через те, що Сі Цзіньпін був у Москві. Фактично він приймав парад у Путіна. А зараз у Путіна руки розв’язані і як тільки політична ситуація буде складатися таким чином, що йому буде вигідно нанести масований ракетно-шахедний удар, він його зробить. У нього немає ніяких перепонів чи перешкод, щоб здійснити цей удар», — вважає експерт.

Водночас, за його словами, удар може бути показовим — Росія може завдати масованого удару по Києву та іншим містам України під час переговорного процесу.

«Згадайте, як підписувався „Мінськ-2“. Що в цей час відбувалося на фронті? Наші війська були оточені і йшов розгром нашого угруповання. Як підписували „Мінськ-1“? Іловайськ. Те ж саме і тут. Кожен обстріл, кожен удар, кожен населений пункт захоплений — це посилення перемовної позиції для Російської Федерації», — каже Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що Трамп відповів, чи прилетить до Стамбула на переговори України з РФ.

Реклама