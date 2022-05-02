Путін і 9 травня: загальна мобілізація, напад на Молдову та затяжна війна

Чим ближче до 9 травня, яке в Росії називають Днем перемоги, відзначаючи під лозунгом "можем повторить", тим більше з’являється чуток щодо того, що може зробити Путін.

Адже похвалитися йому нема чим. А на параді перемоги, який хоч і відбудеться без гостей, росіянам все ж треба про щось казати. Зокрема пояснювати, чому повномасштабна війна проти України не закінчується вже третій місяць.

По-перше, на думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, Путін може оголосити загальну мобілізацію в Росії, щоб зібрати побільше гарматного м’яса.

По-друге, за інформацією британського видання The Times, Росія готує напад на Молдову з Придністров’я, незалежність якого Путін може визнати за "донбаським сценарієм". Власне, за даними української розвідки, на території "ПМР" надрукували великий наклад газети "Приднестровье" за 2 травня, де центральним матеріалом є "Офіційне звернення жителів ПМР до президента РФ Путіна" ввести російські війська

По-третє, на столі так само залишається ризик використання тактичної ядерної зброї. Причому не лише проти України. У неділю на російських каналах відомий пропагандист Кісєльов розповідав, як вони ядерною зброєю будуть знищувати Велику Британію.

ТСН.ua продовжує аналізувати стан справ на фронті. Разом із заступником директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайлом Самусем розбиралися, що Путін готує на 9 травня, чому в Ізюм приїжджав Герасимов та коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ.

Що буде 9 травня?

Звичайно, на параді 9 травня на Красній площі у Москві, Путін може похвалитися "трофейним" Маріуполем, який росіяни насправді повністю не контролюють, та Херсоном, де вони планують провести "референдум" по створенню "ХНР".

Хоча, за словами Михайла Самуся, те, що росіяни звідти вивозять с/г техніку, доводить, що вони готуються до виходу з цього регіону, який дуже скоро може бути звільнений українськими військами.

По-перше, таким чином Кремль продовжує курс на знищення української економіки, провокуючи проблеми з продовольством восени не лише в Україні, а й глобально в світі, щоб потім звинуватити колективний Захід та Україну у світовому голоді.

По-друге, після того, як далекобійна та високоточна американська артилерія надійде на фронт, з’являться абсолютно реальні перспективи звільнити Херсон та область.

"Проблема була в тому, що тими озброєннями та артилерією, які нам дав Захід, тими ж Javelin, оборонятися дуже ефективно, але наступати – не дуже. Для цього треба бити по командним пунктам, руйнувати системи управління, тили, забезпечення. А для цього треба більш потужна, дальнобійна та високоточна артилерія. Думаю, що артилерія, яку нам передають американці, вже протягом тижня почне застосовуватися. Інша буде поступово надходити", - пояснює Михайло Самусь.

За його словами, конкретний напрямок контрнаступальних операцій залежатиме від того, які регіони будуть першими. Фронт – це як єдиний організм від Харкова аж до Одеси. І це вже суто військова наука – де краще вдарити, щоб розбалансувати фронт противника, і потім вдарити в іншому місці, наприклад для звільнення Херсона. А це напрямок на Крим і Мелітополь. Якщо ми зробимо наступ на цьому напрямку, то, звісно, що і з Запоріжжя на південь, на Мелітополь можна проводити заходи. І все це нарешті дозволить говорити про звільнення Маріуполя.

Загадковий візит Герасимова

Тому на 9 травня експерт нічого особливого не прогнозує. Нещодавно Лавров заявив, що вони не будуть підганяти жодних успіхів під цю дату. Дійсно, бо ж підганяти нічого. Можливо саме тому Путін наказав начальнику Генштаба РФ Валерію Герасимову особисто поїхати на Донбас, щоб подивитися, що там відбувається, чому карта не рухається.

За інформацією The New York Times, Герасимов дійсно був в Ізюмі, намагаючись змінити хід російського наступу на сході, який провалюється. Україна дізналася про цей візит і нанесла удар по одній з позицій, де знаходився Герасимов, але той вже начебто звідти поїхав. Інші ж, в тому числі і радник голови ОПУ Олексій Арестович, повідомляють, що ЗСУ вдарили якраз там, де знаходився Герасимов, вбивши не менше 200 російських солдатів, включаючи 30 старших офіцерів – від майора до полковника.

За словами Михайла Самуся, те, що у них на Донбасі все погано, - це точно. Росіяни не обирали собі війну в довгу, а намагалися реалізувати все за кілька днів - це однозначно. Вже мабуть місяць, як вони намагаються провести там широкомасштабний наступ, а на карті нічого немає. Росіяни не можуть реалізувати своїх завдань. Тому Путін міг сказати Герасимову їхати особисто, щоб подивитися, що там відбувається, бо нічого не виходить.

"24 лютого вони думали, що десь за тиждень, максимум до 8 березня, вони вже будуть святкувати. Але не вийшло виключно тому, що Україна почала оборонятися, ЗСУ показали просто чудові якості, відповіли, знищили північне угруповання. Зараз починається те саме на сході. Чому туди приїжджав Герасимов? У неділю, 1 травня, у Білгороді було багато літаків, які якраз забезпечують перельоти воєначальників такого рівня. Він приїжджав, щоб зрозуміти, чому ж карта не рухається", - каже Михайло Самусь.

Звичайно, до 9 травня росіяни намагатимуться максимально досягти якихось успіхів на Донбасі. Час ще є, хоч і небагато. Тобто, кидатимуть ще більше підкріплень та резервів. Вже з’являється різна інформація, що Росія начебто вивозить вагнерівців і сирійських найманців із Лівії. Але у них нічого не вийде.

Тому путінський парад перемоги буде максимально порожнім. Так, там буде шоу, багато букв "Z", танки. Тобто, росіянам максимально покажуть, що всі ці чутки, що Росія несе великі втрати, не справджуються, бо от подивіться техніка їде, люди йдуть, солдати посміхаються. А про перемоги не буде заявлено.

"Єдиний варіант залишався, що Путін може оголосити мобілізацію. Але мені здається, що це буде зроблено якось завуальовано. Тобто, він заявить, що проти них воює все НАТО, тому треба всім згуртуватися і почати думати, як захистити пам'ять дідів. Але офіційно мобілізацію він не оголошуватиме. Але підтримати ЗС РФ, створивши якийсь добровольчий рух для підтримки фронту, закликатимуть", - вважає Михайло Самусь.

Наступ з Придністров’я

Минулого тижня ТСН.ua вже писав, що Росія навмисно розпалює ситуацію у Придністров’ї, щоб відкрити проти України ще один фронт на Одещині після того, як висадка десанту через знищення крейсера "Москва" на південного напрямку провалилася.

Чи існує ризик, що Путін і далі розхитуватиме ситуацію в "ПМР", щоб змусити Україну перекинути частину своїх військ зі сходу на південний напрямок? За словами Михайла Самуся, Придністров’я було постійно в обоймі Кремля. Коли росіяни планували будь-які операції на півдні, зокрема щодо Одеси, вони завжди планували операцію і в Придністров’ї.

Одне із завдань – це створення наземного коридору з Придністров’я до окупованого Криму, щоб перетворити Придністров’я з анклаву на територію, де можна було б розмістити достатньо військ і нової техніки, щоб погрожувати Україні, Румунії та країнам НАТО, як і з Калінінграду.

"У випадку будь-якого успішного просування Росії на південному фронті, Придністров’я одразу буде використано. Але проблема Путіна в тому, що успіхів на південному фронті немає. Якщо б вони в першій фазі пробилися до Одеси, одразу б певна група військ пішла на Придністров’я, створила б цей наземний коридор, і забезпечувала б його так само, як вони зробили це через Маріуполь. Тому Придністров’я залишається одним із потенціальних місць, де Росія могла б провести свої агресивні дії та операції", – пояснює експерт.

Задіяння придністровського фактору залежатиме виключно від ситуації на фронті. Михайло Самусь не виключає, що росіяни можуть зробити якісь провокації, щоб створити умови, коли в Молдові будуть проблеми. Вони можуть спробувати спровокувати наступ придністровських військ, звинувативши Кишинів, що там теж сидять "нацисти".

"Зараз нічого не можна виключати. Але те, що вони будуть намагатися провокувати ситуацію, щоб задіяти російські придністровські війська для створення загрози для українських військ, які обороняють південний регіон, це 100%. Але поки немає успіхів на південному фронті, вони просто фізично не можуть задіяти Придністров’я" – додає Михайло Самусь.

Наступ на Кривий Ріг

За тиждень до 9 травня ворог почав накопичувати сили для проведення наступу з Херсонщини на Миколаївську область та Кривий Ріг. Також за даними британської розвідки, є ризики наступу росіян на Запоріжжя. Звісно, у росіян можуть бути такі плани, як і взяття Києва та Одеси, проте сил на це у них немає.

Михайло Самусь каже, що для такої операції треба два угруповання мінімум по 500 тис. Якщо подивитися на карту, Кривий Ріг є тією точкою, яку треба пройти, щоб піти на Дніпро з півдня.

"Це дві зустрічні операції на сході в зоні ООС з виходом на Дніпро: на півдні одна стрілка йде на Одесу та Придністров’я, а інша – якраз на Кривий Ріг і Дніпро. Потім вони зустрічаються в Дніпрі і забезпечують фактично окупацію половини України. Але у них немає сил для проведення такої операції. Можливо вони і спробують прорватися в напрямку Кривого Рогу. Але це буде десь так само, як у Чернігівській області, коли російські довжелезні щупальця українські війська потім просто перерізали і вичищали", - прогнозує експерт.

Михайло Самусь пояснює, що неможливо прориватися такими щупальцями, коли у тебе не вистачає сил. Ти не можеш забезпечити ні відповідну концентрацію військ, ні логістику, ні постачання. Тому в результаті виходить те, що вийшло в Чернігівській області. Те саме вийде і на криворізькому напрямку, якщо вони спробують зараз виконати задачі вищого російського командування. За словами експерта, таке враження, що там сидять люди, які не вчаться. Можливо це Путін малює ці стрілки, якому доповідають, що у нього начебто багато військ.

"Думаю, що за місяць українська армія стане ще на голову якіснішою, бо надходитиме важке озброєння, а за три місяці - взагалі іншою завдяки ленд-лізу. Тобто, три місяці – це той термін, коли українська армія зможе проводити вже дійсно іншого рівня операції, з якими російська армія просто не буде справлятися. І тут постає питання, як після цього себе поводитиме Росія. У них є кілька варіантів. Один із них – це ядерний удар. Але за два місяці у Путіна захитаються позиції і він не зможе так легко примусити своє оточення застосувати ядерну зброю. Тому вони можливо спробують перейти до якихось нових переговорів. Думаю, вони спробують залишитися на територіях до 24 лютого. Але Україна на це вже не погодиться" – підсумовує Михайло Самусь.