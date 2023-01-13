Путін і не скасовував мобілізацію: Піонтковський заявив, що "мобіки" – "останній аргумент фюрера"

Опозиціонер прогнозує, що в найближчі два місяці Росія збиратиме мобілізованих на фронт – це допоки Україна не отримає перевагу в озброєнні.

В Росії надалі триває ще перша хвиля мобілізації, хоча це й відбувається прихованими темпами. "Мобіки" – це остання зброя, що залишилася у президента Володимира Путіна у війні проти України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський.

Він зазначив, що Путіну не треба оголошувати нову хвилю мобілізації, адже той фактично не скасовував першу.

"Йому не треба нічого оголошувати. Він не скасовував свій указ. Вони сказали: "Ми скасовуємо мобілізацію" і в Путіна запитали: "А ви підписали? – Та навіщо підписувати? Та й так все ясно". Мобілізація йде, йде досить приховано. В будь-який момент вона може розвернутися більш активно. Зокрема, що оголошено в останні дні: вони ж не обмежуються тільки цими "запасняками" (бійцями запасу – ред.), вони найширшим неводом хочуть захопити призовників", – розповів Піонтковський.

У цьому контексті він звернув увагу на те, що в РФ "кардинальним чином" розширили межі призовного віку. Раніше це було від 18 до 21 року, а тепер – від 18 до 30 років. Опозиціонер додав, що це величезний резерв для мобілізації.

Публіцист також пояснив, чому мобілізація є останньою зброєю Путіна.

"А в них жодних інших карт не залишилось. Коли Путіну пояснили, що з ним особисто зроблять, якщо він спробує застосувати ядерну зброю в Україні, то вони ж (у Росії – ред.) заявили відкритим текстом, що "по-перше, ми ніколи ядерну зброю – не збиралися, це неможливо. Але вона нам і не потрібна, ми й так знищимо українську інфраструктуру конвенційними засобами". І от 10 грудня вони почали цю програму знищення України. Але вона теж провалилась. У них ракети закінчуються, а от "мобіки" не закінчуються. Тобто ядерна та конвенційна зброя не спрацювали, залишилась остання зброя диктатора, останній аргумент фюрера", – вважає Піонтковський.

Він зазначив, що за офіційними даними, в РФ – 25 млн військовозобов’язаних

"От, черпай собі, скільки завгодно. В тебе два місяці до того моменту, коли Україна отримає вже більшу перевагу в озброєнні. От, кидай "мобіків". Ось цим вони (в РФ – ред.) й займатимуться найближчим часом", – прогнозує опозиціонер.

Нагадаємо, 15 січня в Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації – свідчать дані української розвідки. У планах країни-агресорки – набрати до 500 тис. "мобіків" на додачу до набраних у першій хвилі 300 тис. Очікується, що ці бійці наступатимуть на Донеччині, Харківщині та, можливо, на Запоріжжі.

Згодом українська розвідка повідомила, що від 9 січня в Росії обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема і обмежено придатним до служби.

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