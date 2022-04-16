Путін і ядерна кнопка: чи використає Росія ядерну зброю залежатиме від битви за Донбас

Між ФСБ та Міноборони в Росії почалася справжня війна на смерть. Вони намагаються принести Путіну "голову" винного за провал війни проти України.

Після знищення російського ракетного крейсера "Москва", у Кремлі справжня істерика. У Держдумі відкрито закликають ще більше бомбити Київ, щоб вбити Володимира Зеленського. У російських Telegram-каналах повно закликів до удару по Україні ядерною зброєю.

Власне, на цьому можна було б поставити крапку, бо серйозно коментувати істерику росіян – справа невдячна. Якби не заява директора ЦРУ Вільяма Бернса. Він каже, що до загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї не можна ставитися легковажно через відчай Путіна від поразки у війни проти України.

Разом із цим у ЦРУ немає доказів, що Москва дійсно готується до нанесення ядерного удару. Хоча в інтерв’ю CNN Володимир Зеленський не виключив, що Путін може вдатися до застосування хімічної чи ядерної зброї: "Людські життя для них - це ніщо. Ми не повинні боятися, але повинні бути готовими. І це питання не тільки для України, але й для всього світу".

Точкою неповернення буде битва за Донбас, яку Путін ніяк не може підготувати через провал прихованої мобілізації та безліч помилок у військовому плануванні. Перебуваючи в агонії, щоб показати росіянам хоч якусь перемогу у війні проти України до 9 травня, Путін робитиме ще більше помилок. Але це також може стати спусковим гачком для застосування ядерної зброї.

ТСН.ua продовжує аналізувати стан справ на фронті. У заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся ми розпитали, чи дійсно Путін може використати тактичну ядерну зброю.

Коли та де можуть вдарити

Михайло Самусь нагадує, що використання тактичної ядерної зброї росіянами відпрацьовувалося постійно від 1970 років на відомих навчаннях "Захід", як стратегічна операція ЗС СРСР разом із союзниками Варшавського договору проти країн НАТО. Причому використання планувалося як правило в районі логістичних портових центрів, які дозволяли нарощувати сили США в Європі. Так називалася стратегія деескалації через ескалацію.

"Я впевнений, що в арсеналі російських генералів, які зараз дивним чином повторюють всі стратегічні і тактичні прийоми часів Другої світової війни, тактична ядерна зброя присутня як нормальний інструментарій. З військової точки зору тактична ядерна зброя може бути використана без жодних сумнівів. На що після цього удару розраховує Росія? Захід на мою думку не має чіткої відповіді, як на це реагувати. Що буде робити Захід, зокрема США, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю наприклад в районі Дніпро-Кривий Ріг-Кропивницький?", - питає експерт.

Там, за його словами, знаходяться дуже великі українські уранові ресурси, що може подаватися під соусом маячні про знищення інфраструктури і можливостей України щодо створення ядерної зброї. Бо зараз Путін використав фактично всі засоби конвенційної війни.

"Хоча ще є хімічна та біологічна зброя. Але я не думаю, що до цього дійде. Ці види зброї дуже важко контролювати і, як правило, росіянам не везе з цим, то вітер не туди подує, то ще щось", - вважає Михайло Самусь.

Відповідальним за цей провал нічого говорити Путіну. Між ФСБ та військовими йде боротьба за те, кого призначити винним і крайнім. Тому у свідомості злочинної кремлівської верхівки використання тактичної ядерної зброї може вирішити всі їхні проблеми.

По-перше, як вони думають, це може призвести до перемоги.

Тобто, якщо вдарити в районі Дніпро-Кривий Ріг-Кропивницький, людські жертви, на думку Путіна, будуть не такі великі.

"Від удару тактичною ядерною ракетою, наприклад "Калібром" з ядерною боєголовкою, радіус ураження (тобто все, що випалює довкола) буде десь приблизно 60 км. Начебто не так багато. Можна так вибрати, що спалить кілька населених пунктів, але це буде не дуже багато по путінським міркам", - каже Михайло Самусь.

По-друге, удар ядерною зброєю має нести більше психологічний ефект, причому більше на Захід, щоб він підняв руки перед страхом знищення цивілізації. І тут важливо, щоб українці самі сказали: "Ні, хлопці, ми продовжуємо далі". Тобто, головною в цьому разі буде українська позиція.

Вирішальна битва за Донбас

На думку Михайла Самуся, бити ядерною зброєю по Заходу України, наприклад по Львову, Путін навряд чи буде, бо є небезпека зачепити країни НАТО і наразитися на ще більший гнів Адміністрації Байдена.

Своєрідною точкою неповернення стане битва за Донбас, яку міністр оборони Латвії вже порівняв із "другим Сталінградом". Якщо росіяни програють і там, то в голові Путіна дійсно може визріти план використання тактичної ядерної зброї. Бо наприклад зараз головне завдання Путіна до 9 травня взяти хоча б щось в Україні провалене.

"Тому йому доведеться вкладати в кремлівську пропаганду, що, мовляв, росіянам треба ще більше згуртуватися, бо з ними воює все НАТО (що, вони, власне вже почали робити, кажучи, що крейсер "Москва" потопили американські ракети – ред.). І з параду перемоги на Червоній площі спеціальні парадні підрозділи будуть демонстративно йти на український фронт", - прогнозує Михайло Самусь.

Водночас, за словами експерта, велика війна за Донбас може й не розпочатися, бо дуже вже росіяни затягнули з початком. А вони там готували класичну операцію Другої світової війни з величезною кількістю авіації, артилерії, РСЗО, піхоти, щоб зробити вогневий вал, який має обрушитися на сили ООС, після чого почати наступальну операцію.

"Думаю, у них це вже не вийде. Українцям дуже ефективно вдається боротися зі спробами росіян щось сконцентрувати, бо одразу ці колони, місця базування, комунікації знищуються. А після знищення крейсера "Москва" Генштаб ЗС РФ знає, що їхній Чорноморський флот може бути знищений за кілька годин. Вони розуміють, що далі наступає дуже критична фаза для них самих, для всіх цих генералів, адміралів, які розрахували всі ці операції і виявляється, вони просто дурні" – пояснює експерт.

Підсумовуючи, Михайло Самусь зазначає, що зараз конфлікт переходить у трохи розтягнуту фазу. Відсутній інтенсив бойових дій, йде локальна перевірка українських позицій, проводиться розвідка боєм. Можливо росіяни спробують використати тактику 2014-2015 років - постійний тиск з метою проломлювання.

"Тобто, без великого інтенсиву, як зараз в Маріуполі, де вони вперлися і кладуть десятки, сотні своїх людей і багато техніки. І в такому відносно низькому інтенсиві, не піднімаючи це на стратегічний чи навіть оперативний рівень, тактичними боями вони будуть намагатися відхоплювати нову територію, щоб хоча б захопити Донецьку та Луганську області в їхніх адміністративних кордонах, і зафіксувати за собою південь України. Якщо вони візьмуть таку тактику, ймовірність удару тактичною ядерною зброєю знижується", - вважає експерт.