Путін хоче перетворити Київ на "місто-привид"? Експерт назвав головний сценарій війни осені-2026

Росія перейшла до цілодобового терору Києва

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Росія перейшла до тактики постійних атак на Київ, які тривають практично цілодобово. Ворог цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру, а також склади торгових і логістичних мереж.

У британському виданні The Telegraph доходять висновку: у Кремлі прагнуть перетворити українську столицю на «місто-привид» або «мертве місто».

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Зокрема, в ніч проти 1 вересня Росія атакувала Київ та область балістикою. У столиці — восьмеро загиблих. Окупанти продовжили обстріли реактивними «Шахедами», через що столичні школярі були змушені розпочати новий навчальний рік в укриттях.

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Звідки і чому виник новий сплеск агресії РФ

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко погоджується, що інтенсивність повітряних ударів зросла через бажання Путіна паралізувати життя в Києві. Утім, він сумнівається, що задум зробити зі столиці «мертве місто» стане реальністю.

«Путін багато чого хотів. Наприклад, Київ за три дні, а Україну — за місяць. Він і далі багато чого хоче. Уже п’ятий рік хоче, і це само по собі багато про що свідчить. Це варто пам’ятати. У Росії великий досвід з організації пропаганди, зокрема й агресивної, яку вони поширюють через західні медіа. А якщо говорити по суті, то так: посилення інтенсивності повітряних атак з боку РФ зараз є для нас проблемою. Росіяни вийшли на ті засоби повітряних атак, які для них найбільш ефективні — балістика та дрони на реактивних двигунах. Нам поки складно з цим боротися», — зазначає ТСН.ua Ігор Романенко.

Цілодобові звірячі атаки на Київ розпочалися 26 серпня. За день до цього в Кремлі відбулася зустріч із керівником ЦРУ, який таємно відвідав Москву. На думку експертів, саме цей візит міг спровокувати чергову хвилю агресії російського диктатора у бік Києва. Мовляв, не можу на фронті, то зможу балістикою з неба.

«Я думаю, Путіну вкотре нагадали, що він розпочав цю злочинну війну проти України і за майже п’ять років нічого не досягнув. Чим далі, тим більше ним незадоволені його ж союзники — той самий Китай. Для лідера Піднебесної головне — це економіка та європейський ринок, а війна, яку розв’язав Путін, нікого не влаштовує. Війна, а тим паче застосування ядерної зброї, Китай не влаштовує, як не влаштовує і США. Що саме сказав у Москві глава ЦРУ — невідомо. Але сплеск агресії в бік Києва може свідчити про те, що у Путіна є дедлайн закінчити війну до кінця цього року або наступного. Саме тому він посилює тиск на Київ цілодобовими атаками, мета яких — залякати, зламати, знищити», — пояснює генерал-лейтенант.

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Як протидіяти повітряному терору: відповідь ворогу його ж мовою

Військовий експерт виокремлює два ключові напрямки протидії російським обстрілам:

«Перший — збивати ворожі цілі в небі. Але в засобах для цього ми достатньо обмежені, і ворог цим користується. Другий — бити на випередження по всьому ланцюгу виробництва реактивних дронів та балістики на території Росії: знищувати заводи з комплектуючими, місця збирання, транспортування, зберігання, а також завдавати ударів по пускових майданчиках. Тут у нас спроможностей більше, і їх потрібно нарощувати — так само як і виробництво власних протиракет для збиття балістики».

Романенко наголошує: Путін розуміє лише мову сили, а сила — це потужні удари у відповідь по території РФ.

«Треба добивати російські НПЗ та логістичні центри, що ми активно й робимо. Але зараз ми завдаємо ударів далекобійними дронами, які мають невелику бойову частину. Нам потрібна потужніша зброя, наприклад, ракети Storm Shadow або SCALP, щоб Росія відчувала кожен такий удар, а її склади й НПЗ уже не підлягали відновленню. До речі, Німеччина після інциденту з російським дроном в аеропорту Лейпцига заявила ледь не про готовність надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. І цим нам теж варто скористатися. Якщо Путін розуміє лише мову сили, нам варто зосередитися виключно на цьому — відчутно бити по Росії».

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Окремим викликом залишається використання ворогом безпілотників із реактивними двигунами.

«Це для нас справді проблема. Більше того, її потрібно було вирішувати ще тоді, коли з’явилися перші зразки, які росіяни випробовували. Але про це зараз говорити марно. У нас є засоби, здатні знищувати реактивні „Шахеди“, але вони занадто дорогі. Дешевші перехоплювачі вже є в розробці, питання в їхньому масштабуванні», — зауважує експерт.

Захист неба та мобільні групи ППО

Через масовані обстріли уряд розглядає можливість надання Києву статусу прифронтового міста. Утім, на думку Романенка, ключовим є не статус, а реальна безпека.

«Це дає місту певні преференції, але зараз це не головне. Важливіше для Києва — захист неба. І всю увагу треба сконцентрувати саме на цьому. Кияни й без розпоряджень знають, у яких умовах живуть, їм потрібна не чергова директива, а реальний захист. Якщо держава не справляється з протиповітряною та протиракетною обороною, цим має займатися саме місто, але за повної підтримки держави. Тобто самі громадяни мають гуртуватися і захищати свої домівки, роботу, свої вулиці».

Він нагадує, що на початку повномасштабного вторгнення подібну функцію на суходолі взяли на себе добровольчі формування територіальних громад.

«Зараз, на жаль, така ж ситуація склалася у повітрі. До таких формувань зможуть доєднуватися мобільні вогневі групи та засоби цивільної чи муніципальної ППО. Наприклад, у Харкові вони себе досить ефективно зарекомендували, і цей досвід розповсюджується в інших містах. Цьому передувала постанова Кабміну: спочатку експериментальна, а зараз вона вдосконалюється. Тобто людей, які виконують завдання із захисту неба, не мобілізовуватимуть — вони зможуть працювати у таких підрозділах і боронити власне місто. Як на мене, цей напрямок треба напрацьовувати та збільшувати його потенціал».

Ракетні удари: чого очікувати восени

На думку військового експерта, Путін не припинить повітряних атак на Київ із використанням балістики та реактивних дронів — вони триватимуть і у вересні, і в наступні місяці осені. Однак їхній характер може змінитися.

«Насправді сил на такі довготривалі удари в Росії не вистачає. Щоб організувати поточну серію повітряних атак, вони тривалий час накопичували засоби й реалізували свій задум, концентруючись тиждень виключно на Києві та області. Зроблено це лише через бажання Путіна продемонструвати світові свою силу. Тому довготривалих масованих атак увесь вересень не буде. Але за наявності достатньої кількості реактивних «Шахедів» росіяни можуть тероризувати Київ невеликими групами дронів і намагатимуться робити це щоденно — так, як вони робили це минулими роками звичайними «Шахедами». Такий варіант цілком можливий», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 18:29, 01.09.26 Кількість переглядів 18 Смертельні уламки всюди: ТСН наживо з місця детонації боєприпасів у Милі на Київщині

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