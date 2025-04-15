Путін хоче п’ять регіонів України без бою: експерт попередив про пастку Росії для Трампа

Політолог Володимир Фесенко спрогнозував наміри Путіна / © ТСН

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Днями спецпосланець президента США Стів Віткофф після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним щодо перебігу війни в Україні в інтерв’ю американським ЗМІ інтригуючи заявив, що «ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому».

Чи означає це наближення до миру — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку політолог Володимир Фесенко.

«Чи є ми на порозі? У мене зовсім інша оцінка ситуації. Ми на порозі глухого кута в переговорному процесі. На превеликий жаль», — каже політичний експерт.

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Та аргументує свою точку зору так: «В чому парадокс нинішньої ситуації — формально Стів Віткофф є спецпредставником Трампа у відносинах з Росією, а по суті він став спецпредставником Путіна у відносинах з Трампом. Те, що він озвучує — це фактично російська позиція. Це російське уявлення. Я б сказав так: це прояв російської тактики».

На думку Фесенка, росіяни через Віткоффа передають Трампу, що готові домовлятися. «Ось-ось домовимося. Це робиться для того, щоб Трамп не зірвався з переговорного гачку. Путін хоче продовжувати війну, для нього пріоритет — посилення війни проти України. Ми це бачимо в Сумах, Кривому Розі і в активізації бойових дій на фронті. Але він хоче зберігати і переговорну лінію з Трампом».

За словами політолога, є ознаки того, що російська сторона в нинішній ситуації просто використовує США.

«Офіційна позиція США сформульована Держдепартаментом — в першу чергу треба домовитись про припинення вогню. Все інше потім. Але те, що озвучував Віткофф — там навпаки, там про бізнес. Путін та Дмитрієв (спецпредставник Путіна — Ред.) використовують те, що Уіткофф — бізнесмен», — припускає Фесенко.

Та додає: «Вони, росіяни, хочуть грати на бізнес-інстинктах і самого Трампа, мовляв, давайте в першу чергу домовлятися про бізнес, у нас цілий портфель привабливих інвестиційних проєктів. А про війну — потім».

Чи зміниться щось до 20 квітня

Фесенко зазначає, що загалом росіяни підготували пастку для Трампа.

«Про війну Віткофф сказав, що все крутиться навколо п’яти регіонів. Знову таки він представляє російську позицію. Якщо перекладати, то Віткофф має переконати Трампа, мовляв, треба погодитись на російські пропозиції і тоді буде мир. Інша річ, що в переговорному процесі не тільки Віткофф. Коли останній каже про те, що «ми на порозі» — це психологічна пастка росіян для Трампа заради того, щоб він не зірвався, щоб продовжив вірити у те, що з Путіним можна домовитись, що Путін не проти припинення вогню. Тільки треба погодитись на російські умови. Ось в чому пастка».

Але при цьому Фесенко додає: «Кіт Келлог (спецпредставник Трампа — Ред.) сказав, що українці на це не погодяться. Добре, що в адміністрації Трампа є люди, які теж знають про нашу позицію і можуть доносити її до Трампа. Це означає, що у Віткоффа можливо і є ілюзія, що ми на порозі, але цю ілюзію йому навіяли росіяни. Насправді це означає, що переговори зайшли в глухий кут. На жаль. Я думаю, що до 20 квітня, про яке казали раніше, вже нічого не відбудеться. Якщо до кінця квітня не буде ніякого просування в переговорному процесі, тоді Трампу доведеться думати про те, що далі».

П’ять регіонів, про які каже Росія

Володимир Фесенко вважає, що росіяни хочуть не частину, а всі п’ять українських регіонів включно з Кримом.

«Вони кажуть про те, що Україна має це визнати і здійснити припинення вогню по адміністративних кордонах цих територій», — каже політолог про загарбницькі наміри окупантів.

Раніше повідомлялось про те, що Зеленський дав пораду Трампу перед мирним планом.

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