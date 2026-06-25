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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Путін хоче відкрити ще один фронт у війні проти України: де існує загроза прориву та хто може допомогти РФ

Військовий експерт Ігор Романенко прокоментував загрозу відкриття північного фронту та намагання Путіна за будь-яку ціну втягнути Лукашенка у війну проти України.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Коментарі
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін на тлі непростої ситуації для окупаційних військ на півдні України та в Криму намагається всіма силами залучити до повномасштабної війни Білорусь. Відкриття північного фронту потрібне Кремлю для розпорошення сил української армії та продовження наступу на Донбасі. Водночас пряма відповідь України на провокації з білоруськими ретрансляторами, які координують атаки дронів, наразі є небажаною, оскільки це може підіграти планам ворога.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Плани Кремля на Донбасі та роль Білорусі

Військовий аналітик наголошує, що наміри російського командування щодо захоплення Донецької області залишаються незмінними, а білоруський трек розглядається як інструмент для послаблення оборони ЗСУ на інших напрямках.

«Путіну вигідне „білоруське питання“ і для власної пропаганди, і в реальності, якщо таке станеться. Нещодавно російський диктатор провів зустріч із випускниками у Кремлі, де дав чітко зрозуміти: ціль росіян — захопити Костянтинівку та продовжувати наступ на Слов’янськ і Краматорськ. Це ще раз підтверджує, що він прагне продовження війни і захоплення Донецької області за будь-яку ціну. Тому Білорусь він може використати як можливість відкриття північного фронту для розпорошення наших сил. Саме тому такий варіант мы маємо сприймати дуже серйозно», — каже Ігор Романенко.

Таємна нейтралізація ретрансляторів та загроза нового фронту

Експерт також підкреслює, що історія з ретрансляторами в Білорусі, які координують атаки російських безпілотників по Україні, не нова. Це вже було й раніше — вони з’являлися, а потім зникали.

«Ці ретранслятори були нейтралізовані, про що розповідав міністр оборони України Федоров. Ніхто не пояснює, як це було зроблено. Скажімо так: цілі було досягнуто в закритому режимі, без зайвого шуму. І це добре знає Лукашенко. Що стосується історії з ретрансляторами зараз, то, я гадаю, розпочинати якісь прямі дії — це не найкращий сценарій для України, враховуючи загальну ситуацію на фронті. Це може спровокувати відкриття північного фронту. Саме цього зараз прагне Путін і всіма силами намагається втягнути Білорусь у війну», - зауважує експерт.

Більше читайте у матеріалі: Мобілізація у Білорусі: чи ризикне Путін відкрити другий фронт

Коментарі
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