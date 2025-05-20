Путін лякає "вічною війною": чи зможе Росія вести бойові дії безкінечно

Вічна війна в Україні, на що натякають підопічні диктатора Путіна

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Заяви російських переговорників у Стамбулі про можливість «вічної війни» проти України викликали занепокоєння та питання щодо справжніх намірів Кремля. Згадуючи історичні протистояння, російська сторона намагається продемонструвати свою силу та готовність до безперервних бойових дій.

Чи є ці погрози реальністю та яку мету переслідує Путін, лякаючи Україну нескінченною війною, розбирався ТСН.ua.

Навіщо Путін лякає «вічною війною»?

Військовий експерт Ігор Романенко категорично спростовує можливість «вічної війни». Він наголошує, що історія знає тривалі конфлікти, але жоден з них не тривав вічно через об’єктивні закони ведення війни. Заяви росіян про безкінечну війну експерт вважає відвертою брехнею, спрямованою на морально-психологічний тиск на українське суспільство.

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«Заяву озвучує, якесь п’яте колесо від возу — керівник російської делегації на переговорах Мединський, який очолював її у 2022 році. Насправді, все, що зараз потрібно Путіну — це чотири області України, їх надра та людський ресурс для подальшої війни», — пояснює ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Експерт переконаний, що такими погрозами Путін намагається посіяти паніку, безвихідь та страх серед українців, сподіваючись, що це змусить Україну поступитися територіями. Він усвідомлює, що ніхто добровільно не віддасть чотири українські області, тому ворог вдається до відвертого залякування та шантажу.

«Стан війни зараз не такий, як на початку 2022 року, коли російські війська стояли під Києвом, а їхні ДРГ проривалися до міста. Хоча Путіну та його поплічникам хотілося б подати це саме так, а ми щоб дослухалися до «порад» і покірно віддали їм чотири області. Саме тому вмикається режим залякування. Це частина морально-психологічної атаки, яку Путін використовує проти України», — зазначає Ігор Романенко.

Від «Орешніка» до «Ярса»: арсенал залякувань Кремля

Окрім погроз «вічною війною», російський диктатор використовує й інші засоби залякування, зокрема, згадки про ракети «Орешнік» та «Ярс». Експерт нагадує, що нещодавно активно поширювалася інформація про можливий запуск «Орешніка» з Капустиного Яру.

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«Не все з тим «Орешніком» йде по плану у Путіна, хоча на розробку витрачені величезні кошти. Але ракета-фантом залишається важелем для залякування України. Нагадаю, що експериментальний зразок цієї ракети, без бойової частини, був запущений лише раз по Дніпру. Всі інші спроби були невдалими. „Орешнік» — це ракета зібрана як конструктор, і ще потребує тривалого доопрацювання. На це у росіян немає часу, а от можливість лякати ним є», — пояснює експерт.

Аналогічна ситуація і з міжконтинентальною ракетою «Ярс», яка може нести ядерні боєголовки. Путін використовує її для залякування світової спільноти.

«Всі з острахом чекали на запуск цієї ракети, а він не відбулося. Чому? Тому, що всі три запуски «Ярсу» були невдалими з 2022 року. Гадаю, що це основна причина, хоча розробка цілком реальна. У Росії є 30 комплексів «Ярс», як мобільних, так і шахтових, а також до 300 ракет. Але мати все це, ще не означає, що воно може працювати. У ядерну стратегічну програму росіян було вкладено колосальні кошти. Тому у Путіна вирішили, що це хоч якось має працювати на них, от і вирішили налякати світ «Ярсом», — додає військовий експерт.

Телефонні розмови з Трампом: спроба тиску на Україну

Ігор Романенко звертає увагу на телефонні розмови між Путіним та Трампом, вважаючи, що вони є ще одним інструментом тиску на Україну. Захоплення Трампа російським лідером та його нерішучість у наданні реальної допомоги Україні лише погіршують ситуацію.

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«Зараз ситуація зайшла у телефонний режим перемовин, які ініціював Трамп. На мою думку, розмова вчергове закінчиться нічим, бо Трамп програє Путіну, ним керує банальне марнославство. Він радіє дарункам на кшталт золотого літака чи породистого верблюда альбіноса, а доля України його хвилює менш за все. Путін це добре бачить і використовує його ваду. Тому і тягнуться ці нескінченні телефонні перемовини. Російський диктатор просто намагається дотиснути Трампа, аби той дотиснув Україну бути більш поступливою», — каже Ігор Романенко.

Експерт не виключає, що Путін намагатиметься отримати від Трампа згоди на посилення тиску на Україну з метою примусити її до територіальних поступок в обмін на ілюзорний мир.

«Зараз Путін створює потрібну атмосферу для телефонних розмов з Трампом, розповідаючи йому казки про перемир’я, а тим часом вбиває українців. Він намагається затягнути до пастки лідера США. А що має Трамп, який так любить говорити про карти? Нічого. За першої каденції він нічим не відзначився, а за свої 100 днів на посаді, вже отримав найнижчий рейтинг з усіх п’яти останніх президентів США. Зараз він перебуває у режимі цейтноту, невпевненості і є значно слабшим від Путіна. Якщо ж розглянути найгірший для нас варіант, що Трамп та Путін про щось домовляться, а це буде суперечити інтересам України, то ми з цим ні за що не погодимося. І в цій ситуації саме Трамп буде в черговий раз виглядати лузером перед усім світом», — наголошує Ігор Романенко.

Чи проміняє Трамп Україну на «клітку з ведмедем»?

Союзники України в Європі усвідомлюють небезпеку ситуації та намагаються протистояти російському впливу. Однак їхні зусилля щодо запровадження нових санкцій проти Росії наштовхуються на опір з боку Трампа.

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«Про нові санкції проти Росії нещодавно заявив Мерц, канцлер Німеччини. Їх можуть запровадити з 20 травня. Йдеться про 17-й пакет, у якому досить слабкі санкції. Більш сильніші та дієві у 18-му пакеті, але запровадити їх можна лише після введення 17-го пакету. Європейці це бачать, тому добре розуміють чим все це може закінчитися. У боротьбі за безпеку Європи, а значить допомогу Україні, європейці поки що працюють, щоб бути разом з Трампом. Але як все відбуватиметься далі — ніхто не знає. Всі чекають, як себе поведе Трамп після розмови з Путіним. У разі, якщо Трамп поступиться і його купить Пітін, запропонувавши йому якусь клітку з ведмедем на золотому ланцюгу, то ситуація для України ще більше ускладниться. Тож, як зазначила президентка Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн, цей тиждень буде дуже важким та вирішальним для всіх: України, Європи, США та світу», — підкреслює Ігор Романенко.

Скільки вистачить Росії, щоб вести війну?

За словами Ігоря Романенка, попри збільшення ВВП Росії на 3% минулого року, що є серйозним показником під час війни, перший квартал 2025 року засвідчив погіршення економічної ситуації в країні-агресорці. Про це заявляли навіть представники російської банківської сфери.

«Є прогнози, що у цьому році економічна ситуація в Росії буде погіршуватися, а 2026 рік може стати критичним. Саме тому Путін і хоче до настання цього критичного стану, досягнути будь-якими способами захоплення чотирьох областей України — Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку. Бо просто так їх йому ніхто не віддасть», — зазначає експерт.

Для чого диктатору шматки України?

Наміри Путіна щодо захоплення чотирьох українських областей є очевидними. Він покладає великі сподівання на літній наступ, адже йому потрібні українські надра та людський ресурс. Розмови про припинення бойових дій є лише спробою виграти час, про що свідчить ситуація на фронті.

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«Сили оборони завдають противнику значних втрат на фронті. Нищиться його техніка, особовий склад, озброєння — у цьому наша сила. Але що маємо у підсумку? Колись один футбольний тренер казав: «Ви можете розповідати мені все, що завгодно, але результат — на табло!». А що нам показує фронтове табло? Незважаючи на величезну кількість знищеної техніки та живої сили — росіяни повільно наступають, а по часу це триває вже третій рік. Нам треба зупиняти противника, тільки тоді він буде вести мову про реальне припинення бойових дій», — наголошує військовий експерт.

Що може зупинити Путіна?

Генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що зупинити російського агресора можна за трьох умов: проведення повної та чесної мобілізації, повне переведення економіки країни на військові рейки та внесення змін до законодавства щодо підвищення відповідальності громадян у питаннях захисту держави.

«Все це швидко потрібно впроваджувати, розраховуючи на внутрішні резерви та допомогу союзників. Якщо ми зупинимо просування противника, то вийдемо на те, що Путін буде сам просити перемовин. Зараз вони російському диктатору не цікаві. Фактично йому пропонують зупинити наступ, коли він рухається вперед. Саме тому Путін заявляє, що у перекладі звучить приблизно так: «Чхав я на всі ваші пропозиції». Він повільно просувається вперед, загарбує українську землю і буде продовжувати це робити, поки не буде зупинений», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 17:42, 19.05.25 Кількість переглядів 15 Чи переконає Трамп Путіна?! І нащо телефонуватиме Зеленському вдруге за день