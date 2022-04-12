Путін, Лукашенко і освоєння Місяця: як "фюрер" виліз із бункера і стягує війська до Фінляндії

Путін збирається відправити на Місяць білоруського космонавта, обіцяючи росіянам поновлення космічної програми.

Путін виліз із бункера. Формально він це зробив для перемовин із таким самим воєнним злочинцем, як і він, самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. А реально – щоб розіграти справжній спектакль. Проте вийшло, як і все у росіян.

Зустрівся Путін із Лукашенком в Амурській області на космодромі Східний, що біля самісінького кордону з Китаєм. Якраз там, де за даними групи розслідувачів Bellingcat, може бути його ядерний бункер. Та й виглядав Путін, м’яко кажучи, дивно: чи-то погладшав, чи-то бронежилет на нього вдягнули на десять розмірів більший.

Починався весь цей спектакль із обіцянок Путіна Лукашенкові відправити білоруського космонавта на Місяць після власне відновлення російської програми по освоєнню Місяця. Проте ціль вистави була зовсім іншою – показати всьому світу, чому він не збирається припиняти свої звірства проти українців.

ТСН.ua проаналізував чергові шизофренічні заяви Путіна, якому підгавкував Лукашенко, та що на це вже відповіли по той бік Атлантики.

Пацієнти Фрейда

На тлі візиту австрійського канцлера Карла Негаммера до Москви, який відмовився не лише від спільної з Путіним пресконференції, а й навіть робити з ним фото для протокольної зйомки, Кремлю треба було терміново реабілітуватися.

У вівторок, 12 квітня, коли Росія почала переміщення берегових ракетних комплексів "Бастіон" (дальність до 600 км) на Карельському перешийку поблизу кордону з Фінляндією (одразу після її заяв про вступ до НАТО), до Путіна на Далекий Схід Росії по першому ж дзвінку примчався Лукашенко.

На тлі чуток про масштабні чистки 5-ї служби ФСБ, яка відповідала за Україну, та арешт архітектора війни проти України Владислава Суркова, Путін не дав задню, не дивлячись на катастрофічні втрати живої сили, які вже більші за втрати радянської армії за 10 років війни в Афганістані. Кремль продовжить реалізацію початкового плану, окресленого Генштабом РФ. Тобто, вочевидь, до останнього боєздатного російського солдата.

При цьому звірства путінської машини смерті на Київщині, де російські солдати вбивали і ґвалтували мирних жителів, Путін назвав фейком, а Лукашенко – спецоперацією Великої Британії. Вочевидь на російському Уралі цих двох приймає один психіатр чи сибірський шаман, але щось безрезультатно. Відповідати на трибуналі все одно доведеться.

Проте, найсмішніше було спостерігати за тим, як Путін виправдовував обвал російської економіки. За словами російського бункерного очільника, якщо їхні судна не можна відправити в європейські порти, то неодмінно знайдеться інше місце, куди їх власне можна відправити, щоб одразу не на три букви.

При цьому Путін пригадав політ Юрія Гагаріна в космос. Мовляв, якщо тоді СРСР в умовах повної технологічної ізоляції "досяг таких грандіозних успіхів, то невже сьогоднішня Росія з сучасними технологіями не зможе далі розвивати свою космічну програму". Сміх та й годі, бо весь світ знає, що тодішня Росія ці технології просто крала.

Наступ на Донбас

Ну а поки росіяни продовжують вмирати за збожеволілого воєнного злочинця, у НАТО прогнозують, що другий етап широкомасштабного російського наступу, тепер вже на Донбасі, буде більш широким і кривавим. Те саме у вівторок, 12 квітня, озвучили і в Пентагоні.

За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, Росія все ще має багато вогневої міці, яку кидає на Донбас. За рахунок того, що вони збирають всі свої сили і концентрують їх на географічно меншій території Сходу (24 лютого вони чомусь вирішили, що подужають наступ одразу на трьох фронтах), війна ризикує стати довшою та більш кривавою.

Проте, Джон Кірбі каже, що Вашингтон ставить лише на перемогу Києва. Тому, за інформацією американської преси, США вже розглядають можливість постачання Україні озброєнь більшої дальності, в тому числі важких озброєнь, артилерії та навіть систем, які дозволять Україні завдати удару по російським військовим аеродромам. Бо, наприклад, супутникові знімки, оприлюднені кілька днів тому, чітко показують, що росіяни зосередили велику кількість винищувачів на авіабазі у Воронежі.

За даними американського телеканалу CNN, велика колона російської військової техніки, яка направляється у бік Донбасу, помічена біля селища Матвіїв Курган у Ростовській області. Проте поки що жодної зі своїх цілей Путін не досяг. Навіть вщент зруйнований Маріуполь росіяни не можуть захопити на 100%. У британського Міноборони є своє пояснення фіаско Кремля.

"Щонайменше шість російських генералів були вбиті в боях. 2151 російських транспортних засобів, одиниць артилерії та авіації були пошкоджені, покинуті, знищені чи захоплені - втричі більше, ніж в України. Російські війська випадково збили власний літак…", - говорить Лондон, коментуючи справжній план війни росіян.

Крім того, у Сполучених Штатах активно просувають тему ленд-лізу для України. Сенат вже зробив перший крок – ухвалив відповідний законопроєкт. Тепер справа за Палатою представників, яка поки що працює на округах. Проте сумнівів у тому, що він успішно пройде голосування і там, і відправиться на підпис Байдена, немає.

Що це дає Україні? Швидші темпи та збільшення обсягу військової допомоги. Так, вона не буде безкоштовною. Але виплачувати ці кредити можна буде протягом довгого періоду часу. А от за пошкоджену чи знищену техніку платити взагалі не треба.

Варто зауважити, що востаннє програма ленд-лізу діяла ще за часів Другої світової війни. Тоді США надавали допомогу всім тим, хто боровся проти нацистської Німеччини. Тепер коліщатка історії можуть розвернутися у зворотному для росіян боці.

"Документ пройшов Сенат. Палата представників зараз на працює на округах. Коли ми повернемося, будемо працювати над тим, щоб затвердити та збільшити цю допомогу. За кілька тижнів ми розглянемо цей закон і будемо просувати його до прийняття. Можливо – прийняття істотно подібного до нього. Я особисто вірю, що наступне розгортання військової підтримки США має надійти у вигляді програми ленд-лізу", - сказав ТСН.ua член Палати представників Конгресу США від штату Колорадо Джейсон Кроу.